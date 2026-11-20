Az iskolából nyolcszáz gyereket küldtek haza, az épületet bezárták.
Az uszodát is kiürítették, onnan hatvanheten távoztak.
A Hársfa utcában a törökbálinti hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett derítették fel a helyzetet, a területet lezárták.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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Már a fehér karácsonyra is vannak jóslatok.
Ráparancsoltak Amerikára: ideje teljesen eltűnni Nyugat-Ázsiából!
Azt mondják: a régiónak nincs erre többé szüksége.
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Az Andrássy Egyetem szakártőit kérdeztük.
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