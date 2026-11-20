KonyhaKontrolling Kell neked a korai nyugdíj/FIRE? Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén

Bankmonitor Lakáshitel bizonytalan munkaerőpiacon - mekkora törlesztő fér bele biztonságosan? Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tová

Grandio Blog Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény? A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö

Holdblog A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á

RSM Blog Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció 2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm

Holdblog "A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A