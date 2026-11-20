A Tisza kétnapos, siófoki kihelyezett frakcióülésén értékelte az elmúlt fél év munkáját és határozta meg a következő időszak jogalkotási prioritásait a 141 fős országgyűlési frakció és a kormány tagsága – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában.

A helyszínválasztás kapcsán a miniszterelnök kiemelte, hogy a tó védelme kiemelt jogalkotási feladat lesz. Ennek keretében még az idei évben

szigorítják a vízparti építkezések szabályozását, megerősítik a nádasok védelmét, valamint megalapítják a Balatoni Építészeti Tervtanácsot.

A tanácskozáson terítékre került az országos vízhiány kérdése is, amely az összes választókerületet érinti.

A csapadékosabb napok ellenére is aggasztóan alacsony a tó vízszintje, emiatt a jövő esztendő egyik kiemelt feladata az országos vízmegtartási program végrehajtása lesz – emelte ki Magyar Péter.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint az adventi időszakban is intenzív parlamentáris munka várható: a frakció egyetlen hét alatt 20 törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, és a karácsonyi időszakig újabb előterjesztéseket nyújtanak be. A következő hetekben a törvényhozás elé kerül az egészségügyi szakdolgozók új bértáblarendszere, a rendvédelmi dolgozók béremelését célzó jogszabály-módosítás, valamint a szociális törvény átalakítása. Emellett a parlament dönt a Wekerle+ lakástakarékprogramról, továbbá benyújtják a magyar nők biztonságát és méltóságát szolgáló törvénycsomagot is.

A kihelyezett frakcióülésen egyeztettek a hazahozott európai uniós források felhasználási tervéről is, amelyekből infrastrukturális fejlesztések, gazdaságélénkítő beruházások és energiahatékonysági programok finanszírozását tervezik.

A megszerzett uniós forrásokból olyan fejlesztéseket indítunk el, amelyek közvetlenül szolgálják a hazai infrastruktúra, a kórházak, az iskolák, valamint az utak és a vasútvonalak megújítását

– hangsúlyozta a kormányfő.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh ZoltÃ¡n