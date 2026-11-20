Időjárás pénteken

A pénteki nyugodtabb időjárást követően az éjszakai órákban többfelé párássá válik a levegő és köd képződik, így romlanak a látási viszonyok, az éjszaka azonban nagyrészt fagymentes marad.

Hajnalra az északi, északkeleti országrészbe megérkezik a lehűlést hozó hidegfront felhőzete.

Mivel a front mögött érkező sarkvidéki eredetű légtömeg nedvességben szegény, és a Kárpátokon átkelve tovább szárad, szombaton még nem okoz jelentős mennyiségű csapadékot.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szombaton

Szombaton a hidegfront felhőzete déli, délkeleti irányba húzódik, és a nap folyamán észak felől már szakadozni kezd.

Időszakos esőre, záporesőre elsősorban északon és északkeleten kell számítani, míg a Dél-Dunántúl teljesen szárazon maradhat.

A kora délutáni órákban 9 és 14 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet, az északnyugatira forduló szelet pedig – a délnyugati és az északkeleti régiók kivételével – többfelé erős széllökések kísérik.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Az igazi csapadékos fordulatot a vasárnap hozza el a HungaroMet tájékoztatása szerint. Egy ciklon éri el a Kárpát-medencét, amelyből sokfelé várható jelentős esőzés, a legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon hullhat.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás jövőhéten

A változás azonban ezzel nem ér véget, ugyanis a HungaroMet előrejelzése szerint a ciklon hátoldalán

hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg is érkezik majd, így a csapadék akár még átmenetileg havas esőbe, illetve havazásba is átmehet majd hétfőre virradóan.

Kép forrása: HungaroMet

A téliesre forduló időjárás a jövő hét elején is kitart. Kedden elsősorban az ország keleti és északkeleti részein alakulhatnak ki újabb hózáporok, miközben a hőmérséklet jelentősen visszaesik.

Ekkor többnyire már csak 5 fok alatt maradnak a maximumok, és országszerte visszatérnek az éjszakai fagyok

– hívta fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio