Szombaton egy gyengülő hidegfront éri el térségünket északnyugat felől. A felszakadozó felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, de elszórtan eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet pedig 8 és 13 fok között alakul.
Vasárnapra virradó éjszaka a légmozgás mindenhol mérséklődik, és ahogy az ég kiderül, az ország nagy részén fagypont alá süllyed a hőmérséklet.
A hét utolsó napján egy újabb peremciklon alakítja az időjárást.
A napos indulást követően délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a délutáni óráktól egyre több helyen elered az eső. A csapadékos idő hétfő délelőttig kitart, különösen az ország déli felén várható kiadós, 20 millimétert is meghaladó csapadékmennyiség. Vasárnap napközben már fokozatosan lehűl a levegő, a maximumok mindössze 5 és 10 fok között alakulnak.
Hétfő reggel és délelőtt, még a csapadék megszűnése előtt megérkezik a ciklon hátoldalán beáramló hideg légtömeg.
Ennek hatására az esőt havas eső, sőt akár havazás is felválthatja.
A téli csapadékra a legnagyobb esély a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Dunántúli- és az Északi-középhegységben mutatkozik, de kisebb valószínűséggel az ország más pontjain is előfordulhat.
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