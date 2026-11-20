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Legutóbb 2021 szeptemberében volt példa arra, hogy valamelyik nagy hitelminősítő javítsa Magyarország adósbesorolását. Egyelőre valószínűleg korai lenne megint erről álmodni, de arra van esély, hogy a következő hetekben a negatív kilátásunkat javítsák, ami megágyazhat a 2027-es felminősítésnek. A piac már most is sokkal magasabbra árazza Magyarországot a pillanatnyi adósságbesorolásunknál , miközben a fundamentumok több szempontból még szerények. Kérdés, a három nagy cégnél mi nyom többet a latban, mennyire szívesen adják meg a bizalmat az országnak.

Megint jönnek vizsgálódni

Péntek késő este a Moody’s megkezdi a három nagy hitelminősítő idei utolsó felülvizsgálati körét, majd egy hét múlva a Standard & Poor’s, december 4-én pedig a Fitch Ratings publikálhatja friss elemzését Magyarországról. Jelenleg a Moody’s Baa2 és a Fitch BBB besorolása megegyezik, míg az S&P-nél egy fokozattal lejjebb, BB mínuszon állunk, mindhárom nagy cégnél negatív a magyar besorolás kilátása.

Legutóbb fél évvel ezelőtt mindhárom cég változatlanul hagyta a besorolásunkat, akkor frissen alakult meg a Tisza-kormány. Azóta kiderült, hogy a 2026-os költségvetés helyzete lényegesen rosszabb a vártnál, az előző kormány által megcélzott eredetileg 3,7%-os GDP-arányos deficit 8% felett lett volna. Végül a jelenlegi kormányzat 7,5%-ra módosította a célt. Ősszel azonban a kabinet benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét, illetve a középtávú, 2030-ig terjedő makropályát. Ez pedig

megerősítette az euróbevezetés melletti elköteleződését, ami fontos pozitív üzenet lehet a hitelminősítők számára is.

Ez ugyanis azt jelenti, hogy ha megvalósulnak a kormány tervei, akkor 2030-ra 3% alatt lehet a költségvetési hiány, illetve csökkenő pályára kerülhet a GDP-arányos adósságráta. Kérdés, mennyire tartják ezt hitelesnek a cégek, legutóbb a Fitch Ratings egy elemzésében azt írta, hogy reális lehet az euró bevezetése 2032-ben, de a költségvetési feltétel teljesítése jelenti a legnagyobb kihívást.

A piac már rég sokkal magasabbra árazza Magyarországot

Még egy érdekes momentum lesz a mostani hitelminősítői értékelésekben: a piac már rég nem a jelenlegi szintre árazza Magyarországot. Ez látszik abból, hogy a választásokat követő forinterősödést követően a magyar deviza nagyrészt megtartotta erejét. Az év eleje óta a forint 4%-os erősödésben van az euróval szemben, miközben a cseh korona 0,7%-kal, a lengyel zloty 4,8%-kal, a román lej pedig 5%-kal gyengült. Vagyis a régióban továbbra is egyértelműen felülteljesítő a forint.

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Még látványosabb ez a folyamat a kötvénypiacon, hiszen a magyar tízéves hozam tavasszal hosszú idő után először esett a hasonló futamidejű lengyel alá, míg a magyar-cseh hozamkülönbözet az elmúlt hetekben 20 bázispontra szűkült.

Jelenleg a lengyelek A3/A mínusz besorolása két fokozattal magasabb a magyarnál, míg Csehország még a lenygeleknél is három fokozattal erősebb, Aa3/AA mínusz osztályzattal rendelkezik.

Az elmúlt hónapokban többször mutattuk be azt az ábrát, mely talán a legjobban mutatja a magyar állampapírok felülteljesítését. Egész Európában november elejéig csak nálunk csökkent a tízéves hozam, nem is kevéssel, mintegy 130 bázisponttal, miközben a fokozódó inflációs kockázatok és a jegybanki kamatemelések mellett mindenhol emelkedett a hozam.

Ez alapján egyelőre a piac is reálisnak ítéli a kormányzati terveket és értékeli az euróbevezetés melletti elköteleződést. Kérdés, meddig várnak a hitelminősítők ebben a helyzetben a lépésekkel.

Persze vannak még mindig kockázatok, az adósságrátában például a kormány is csak nagyon lassú csökkenéssel számol a következő években, számításaik szerint még 2030-ban sem éri majd el a 2025-ös szintet a GDP-arányos adósságunk. Márpedig a hitelminősítőknél jelenleg is ez az egyik komoly sérülékenységi pontunk, hiszen a bőven 70% feletti adósságráta még a mostani besorolási szintünkhöz képest is magas.

Mire számíthat Magyarország?

A most következő három hitelminősítői felülvizsgálat alkalmával szokás szerint háromféle döntést hozhatnak a cégek: változtatnak a besoroláson vagy a kilátáson, helyben hagyják azokat, de friss elemzést adnak ki Magyarországról, illetve az is előfordulhat, hogy csak röviden jelzik a változatlanul maradó besorolást és kilátást, még elemzést sem tesznek közzé.

A kormány tervei és a befektetők megítélése alapján most inkább pozitív lépésekre számíthatunk, azonban

nem rögtön felminősítés lesz majd az, hiszen negatív kilátásról ez nem fordulhat elő.

Így első lépcsőben most a kilátás javítása jöhet szóba, majd 2027-ben javulhat a besorolásunk is, amennyiben a kormány tettekkel is tudja igazolni terveinek hitelességét, illetve a piac továbbra is magasabbra áraz minket.

Egyelőre a kormányzati nyilatkozatok is óvatosan optimisták a bejelentések előtt, Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója például a múlt héten egy konferencián azt mondta, hogy jó esély van a kilátás javítására akár mindhárom nagy hitelminősítő esetében.

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