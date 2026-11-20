Az elöregedő európai társadalmakban egyre kevesebb aktív dolgozónak kell egyre több nyugdíjas ellátását előteremtenie: az előrejelzések szerint 2050-re az időskori függőségi ráta az ezredfordulóhoz képest több mint a duplájára nőhet. Németország ezért átfogó nyugdíjreformról döntött, 2027-től az aktív dolgozók félretesznek a jövőbeli nyugdíjukra. Magyarország ezzel szemben 2011-ben államosította a második pilléres nyugdíjpénztári rendszert, az előző kormány inkább a gyermekvállalás anyagi ösztönzésére épített. Erre közel 14 000 milliárd forint ment el, ami az államosított, nagyjából 3000 milliárdos nyugdíjvagyon többszöröse, a születésszám mégis összeomlott. Míg a második pillért megtartó Lengyelországban és Romániában a megtakarítások a versenyképes magánszektort is erősítették, nálunk egyre nagyobb teher hárul a dolgozó fiatalokra.

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A felosztó-kirovó rendszer évszázados kihívása

Bár Németországot jelenleg Európa beteg emberének tekintjük, a nehézségeket a németek is pontosan látják. Számos ponton próbálnak változtatni, és a reformok között van olyan, ami számunkra is tanulságokat szolgáltat, vagy akár követendő példaként tekinthetünk rá.

Egész Európa és ezen belül Németország is küzd azzal a problémával, hogy az öregedő társadalmak miatt a nyugdíjrendszer egyre nagyobb terhelést kap, hiszen egyre kevesebb fiatalnak kell egyre több inaktív nyugdíjas ellátását kitermelni. Ennek az alapja az a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer, amelyik az aktív dolgozók járulékaiból fizeti a nyugdíjakat. Ez a rendszer jól működik növekvő, de még stagnáló népesség mellett is. Azonban mihelyt a népesség csökkenni kezd, a helyzet drasztikusan tud romlani.

Az alábbi ábra az időskori függőségi ráta várható alakulását mutatja Németországban és a környező országokban. Ez a mutató az idősek számát viszonyítja a munkaképes korú népességhez, nem közvetlenül a nyugdíjasok és a ténylegesen dolgozók arányát méri. A bemutatott előrejelzések szerint a kétezres évek elejéhez képest

2050-re minden vizsgált országban több mint kétszeresére nőhet ez az arány.

Ebből az következik, hogy a társadalombiztosítási rendszerek hiánya egyre nagyobb lesz, vagy a járulékokat kell emelni, vagy a költségvetések adóforintjaiból kell pótolni a hiányt.

A németek pontosan látják ezt a kihívást. A felosztó-kirovó rendszer alternatívája ugyanis az az angolszász tőkepiaci logikán alapuló nyugdíjpillér, amely az aktív munkavállalóktól beszedett járulékokat részben vagy egészben félreteszi. Ilyen rendszer volt Magyarországon a második pilléres nyugdíjpénztári rendszer, amelyet sajnálatos módon 2011-ben államosítottak. Azért sajnálatos módon, mert világosan látszik, hogy azoknak az országoknak, mint például Kanada, az USA vagy például Svájc, amelyek olyan nyugdíjrendszert működtetnek, amely a járulékokat részben vagy egészben félreteszi, jól megalapozott nyugdíjbiztosítási rendszerük van. Az alábbi ábrán látható, hogy a „hangya” országok nyugdíjrendszere félrerakta a fedezetet a nyugdíjakra, és az elmúlt évtizedek tőkepiaci emelkedésének is az okán ezek a rendszerek képesek lesznek úgy magas nyugdíjakat fizetni az időseknek, hogy közben nem kell adókkal agyonnyomni a fiatal aktív dolgozókat.

Változtatni sosem késő. A németek most nagy nyugdíjreform mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy 2027-től az aktív dolgozók elkezdenek félretenni a jövőbeli nyugdíjaikra. Ez hosszú távon segít, rövid távon nem, de pont ezek a hosszú távú reformok azok, amelyek generációkon átívelve tudják enyhíteni a fiatalok adóterheit, ezért rendkívül fontosak.

Hiába a kormányzati erőfeszítések, mélyponton a születésszám

Az előző kormány stratégiája lényegében az volt, hogy ha sikerül a születésszámot felpörgetni, akkor a felosztó-kirovó rendszer egyensúlytalansága is megoldódik. Úgy gondolták, hogy pénzzel, tehát a gyerekvállalási kedv anyagi ösztönzésével sikereket lehet elérni ezen a területen. Attól tartok, hogy ez nem volt egy jó stratégia. Lehet, hogy a helyzet enélkül még rosszabb lett volna, ezzel vigasztalódhatunk, de a végeredmény szempontjából mindegy.

Hazánkban az elmúlt években a születésszám összeomlott, holott a születésszám ösztönzésére brutális összegeket költött a kormányzat. Sajnos egyre inkább úgy tűnik, hogy a modern társadalmakban a gyerekvállalási kedv csökkenése egy szociális-kulturális jelenség, és nem lehet ezen érdemben anyagi ösztönzőkkel változtatni.

Családtámogatások költségvetési ráfordításai 2011-2026. között Intézkedés 2026-os forintban, Mrd Ft Családi adókedvezmény bővítése (2010-es szint feletti többlet) 6 871 Babaváró 1 347 CSOK (vissza nem térítendő) 1 169 Otthonfelújítási támogatás 1 003 SZJA-visszatérítés 2022 876 Anyák SZJA-mentessége (4 kategória) 856 GYED extra és CSED 100 909 Falusi CSOK, CSOK Plusz, jelzálog-elengedés, autótámogatás, első házasok, nagyszülői GYED 900 Összesen 2011–2026 13 930 ebből 2026 nélkül 12 484 Forrás: az Accorde Alapkezelő gyűjtése.

Az államosított nyugdíjvagyon nagyságrendileg 3000 milliárd forintjához képest a fent sorolt ösztönzőkre közel 14 000 milliárd forint ment el. Az eredmények egyértelműek. Ennek a töredékéből meg lehetett volna tartani a második pilléres nyugdíjrendszert, amelynek hozamai és a befizetések mára már olyan vagyont jelentenének, amellyel a társadalombiztosítási rendszer hiányát érdemben be lehetne tömni. Arról nem is beszélve, hogy kevés sikeres ország van sikeres tőkepiac nélkül.

Hibrid módszer: a tőkepiac segíthet megoldani a nyugdíjproblémát?

Mind a románok, mind a lengyelek megtartották a második pilléres nyugdíjpénztári rendszert, ezek a források pedig piaci alapon finanszíroznak magánvállalatokat, tőzsdei sikersztorikat. A sokszor alábecsült mellékhatások pont azt a versenyképes magánszektort építették fel az elmúlt évtizedekben ezekben az országokban, amelynek fájó hiányától épp Magyarország szenved a legjobban.

A félretett megtakarításoknak köszönhetően a lengyel és román fiatal nemzedékekre jóval kevesebb teher nehezedik majd a jövőben.

A mai magyar fiatalokra az alulfinanszírozott nyugdíjrendszerünk a társadalmunk idősödésével egyre nagyobb terhet fog pakolni. A '70-es években született Ratkó-unokák nyugdíjba vonulása az elkövetkező évtizedben érdemben rontani fogja ezt. Lépni sose késő, hiszen egy fokozatosan felépülő hibrid rendszer is jobb a tétlenségnél, annak mindennél nagyobb ára van. És akkor valóban fel lehet tenni a kérdést, hogy miből lesz nyugdíjunk, és valójában mennyit fog érni, milyen társadalmi feszültségek árán fiatalok és idősek között.

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