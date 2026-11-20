A Severe Weather időjárással foglalkozó szakblog az különböző meteorológiai előrejelzések modellfutásai alapján frissítette a korábbi előrejelzéseit az Európában várható téli időjárásra nézve. A novemberre vonatkozó előrejelzés a északi és északkeleti régiókban, valamint kis mértékben a nyugati és délnyugati területeken növelte a várható hómennyiséget.

Kelet-Közép-Európában, a kontinens déli-középső és délkeleti részein, továbbá az Egyesült Királyságban azonban még kevesebb havat jeleznek előre,

a legjelentősebb visszaesés pedig Skandinávia nyugati partvidékén látható.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ECMWF szezonális, teljes évszakra vonatkozó előrejelzései a hosszú távú időjárási mintázatok modellezésén alapulnak és több modellfutás eredményét átlagolják ki. Ezáltal, ezek inkább a trendek nagyjábóli megjósolására alkalmasak, mintsem hogy napra, hétre pontosan beszámoljanak, tervezhető módon az időjárási körülményekről.

Az elemzés szerint az idei téli időjárási mintázatokat elsősorban a Csendes-óceánon kialakult, mérések szerint rendkívül erősnek bizonyuló El Niño jelenség határozza meg. Az Amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) adatai szerint a keleti medencében a vízfelszín hőmérséklete nagy területen több mint 7 Celsius-fokkal haladja meg a sokéves átlagot, ami a nyers anomáliák alapján az elmúlt 70 év a legerősebb ilyen jelensége lehet. Az ilyen rendkívüli erősségű El Niño általában meghosszabbítja a csendes-óceáni futóáramlást (jet stream), ami az Egyesült Államok déli része fölé alacsonyabb légnyomást, hűvösebb időt és több csapadékot hoz, míg Kanadában egy magasnyomású gerinc gátolja a sarkvidéki hideg levegő délebbre jutását. Európában ez a légköri felállás többnyire enyhe, atlanti-óceáni nyugati áramlást és déli eredetű magasnyomású hatást eredményez, ami

a magasabb hegyvidékeket, valamint az északi és északkeleti tájakat leszámítva túl magasan tartja a hőmérsékletet a tartós hótakaró kialakulásához.

Hat különböző szezonális előrejelző modell decembertől februárig tartó időszakra vonatkozó összesítése megerősíti, hogy Európa túlnyomó részén – ideértve a nyugati, középső, északnyugati és déli régiókat –

az átlagosnál jóval gyengébb lesz a hószezon.

Kép forrása: Severe Weather Europe, Andrej Fils

A kontinensen januárban várható a legtöbb olyan terület, ahol a sokéves átlagot meghaladó mennyiségű hó hullhat, de ez a pozitív eltérés is csupán a távoli északkeleti és délkeleti tájakra, valamint az Alpok egy kis részére korlátozódik. Az április 1-jéig bezárólag számított teljes szezonális hómennyiség ugyanakkor azt mutatja, hogy az átlag alatti értékek nem jelentik a havazás teljes hiányát, hiszen az érintett európai régiókban is kialakulhat időszakos hótakaró a tél folyamán, csupán a megszokottnál ritkábban és kisebb mennyiségben.

A Severe Weather Europe karácsony hetére, vagyis a december 20. és 26. közötti időszakra is közölt egy első becslést. Az hosszú távú előrejelzések alapján legalább 2,5 centiméternyi friss hó esélye Skandináviában, a kontinens keleti részein és az Alpokban a legnagyobb. A középső területeken ez nagyjából 40-60 százalék, délen, nyugaton és az Egyesült Királyságban viszont 10 százalék vagy annál is kevesebb. Ugyanakkor az ECMWF frissebb,

kiterjesztett előrejelzése, amely a december 21. és 25. közötti időszakot veti össze a sokéves átlaggal, a kontinens nagy részére a szokásosnál kevesebb havat mutat erre a hétre.

A szerzők azonban hangsúlyozták, hogy ez egyelőre csak a várható mintázat első jele, ezért a fehér karácsony esélyeiről a következő hetekben lehet pontosabb képet kapni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images