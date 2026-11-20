Az euróövezetben két hónap csökkenést követően emelkedett a fogyasztói hangulatindex novemberben az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) pénteken közzétett előzetes adatokon alapuló jelentése szerint.

Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex mínusz 16,9 pontra emelkedett novemberben az előző hónapban jegyzett, május óta a legalacsonyabb szintet jelentő mínusz 17,9 pontról. A javulás ellenére a mutató továbbra is a hosszú távú átlaga és a közel-keleti konfliktus kitörése előtti szint alatt állt. Az elemzők előzetesen stagnáló mutatóra számítottak.

Egy évvel korábban, 2025 novemberében mínusz 12,9 ponton állt az euróövezeti fogyasztói hangulatindex, tavalyi mélypontját pedig áprilisban érte el mínusz 15,0 ponton.

Idén áprilisban az euróövezeti fogyasztói hangulatindex 2022 decembere óta a legalacsonyabb szinten, mínusz 20,5 ponton állt a közel-keleti konfliktusok okozta aggodalmak következtében. A márciusi és áprilisi erőteljes hangulatromlás után azonban augusztusig fokozatosan emelkedett a hangulatindex, majd a szeptemberi és októberi romlás után novemberben ismét javulást mutatott.

Az euróövezeti fogyasztói hangulatmutató az idei évet mínusz 12,5 ponton indította, történelmi mélypontját pedig 2022 szeptemberében érte el mínusz 27,5 ponton.

Ugyancsak nem végleges adatok szerint az EU-ban a fogyasztói hangulatindex az előző havihoz képest 0,8 százalékponttal mínusz 16,5 pontra emelkedett, továbbra is elmaradva a mutató hosszú távú átlagától.

Az előzetes eredmények adatgyűjtési időszaka november 1-19. között volt. A végleges adatokat november 27-én teszik közzé.

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