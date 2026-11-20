Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor tavaly nyáron 25 magyar fejlesztésű tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. A Portfolio-nak adott nagyinterjújában elmondta, hogy a hazatérés utáni váltást nehezen élte meg: ma egyszerre kutatóűrhajós, programigazgató és űrügynökség-építő, de a háromból eddig csak az elsőről tudja biztosan, hogy jó is benne. A minisztériummal szerinte jó a munkakapcsolat, a december végén lezáruló HUNOR-programot pedig az eredeti költségkeretből újabb fél évvel hosszabbítanák, hogy elkészüljön az űrtörvény és az új űrstratégia. A tervek szerint jövő nyártól már állandó űrügynöksége lehet Magyarországnak. Szerinte a Holdon is lehet keresnivalója a magyar űrkutatásnak, ugyanis a NASA az Artemis-programba több országtól várja az új kísérleteket, a magyar kutatók pedig a sugárzásméréstől a holdi kőzetből készülő téglákig több területen is szerepet kaphatnak.

A tavaly nyári űrküldetés felbocsátását egy többéves kiválasztási és felkészülési folyamat előzte meg, amelyből két év intenzív felkészülés volt. Az űrállomáson a kutatási időszak még intenzívebb volt. Ezután viszont hazatért Magyarországra, ahol egy jelentősen más szerepkörbe került. Ez kívülről nagyon éles váltásnak tűnik, hogyan élte meg belülről?

Nehezen. Abszolút nem volt könnyű megélni, és rengeteg aspektusa van. Az eddigi karrierem során rengeteg állomást bejártam. Dolgoztam az autóiparban – ez nagyjából öt évet ölelt fel, ami majdnem a fele a karrieremnek –, de dolgoztam a gyógyszer-, élelmiszer- és vegyiparban is, valamint az ipari automatizálás területén Belgiumban. Később a Boschnál a fejlesztésbe, gyártásba és kutatásba is beleláttam. Ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, hogy csupán pár év alatt ennyi mindenbe bepillantást nyerhettem.

Kapu Tibor HUNOR Magyar Űrhajós Program, kutatóűrhajós, vezető 2025 nyarán 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, 25 kísérletet végzett el, melyeket magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok fejlesztettek ki. A HUNOR küldetés a hazai űripar élé … Tovább

Ennek a másik összetevője – ami miatt nem véletlen, hogy így alakult – hogy mindenhol kerestem a helyemet, és nagyon nehéz volt megtalálni azt a szegmenst, ahol úgy kelek fel minden reggel, hogy ezt akarom csinálni. Nekem ez a pont 31-32 évesen jött el, aminek van egy szép üzenete. Az embert 18 évesen arra kényszeríti az élet, hogy érettségi után válasszon, és beadja a felvételit valahova. Nem biztos, hogy akkor még az ember ezt el tudja normálisan dönteni. Én gépészmérnök lettem, ami egy kicsit olyan, mint a svájci bicska. Mérnökből eleve hiány van, de sok helyre is kell, úgyhogy ez jó választás mindenkinek, aki a pályaválasztáson gondolkodik.

Mégis több mint 30 évnek kellett eltelnie, hogy egyáltalán lássam, mit szeretnék csinálni.

Tehát szerintem sosem késő ezt megtalálni.

Aztán bekerültem a programba. Ez viszont elképesztően élvezetes volt.

Majd elmentünk a világűrbe, ami szó szerint és átvitt értelemben is a csúcsa mindennek. Ott egyesült minden, amire éveken keresztül készültem, és nem csak én, hanem a kutatók is. Ez egy gyönyörű küldetés volt. Nagyon jó érzés annyira büszkének lenni a magyar kutatókra, mint amennyire én voltam, és ez természetesen egyfajta érzelmi túlfűtöttséget eredményez az űrhajósban.

Majd hazajött, és a korábbiaktól egy látszólag jelentősen eltérő munka vette kezdetét.

Gyakorlatilag olyan munka vette kezdetét, aminek minimális átfedése volt a korábbiakkal. Kommunikálnunk persze korábban is kellett, a küldetés közben interjúkon például, de ennyi előadás, ennyi megjelenés, ennyi figyelem abszolút nem hárult ránk. Az a munka, amit a hazajövetelem után több mint egy éven keresztül végeztem, alig hasonlít magára a küldetésre és az azt megelőző kiképzésre. Ezt nehéz megélni, és azt kell látni – még ha nem is mindig triviális –, hogy ennek a munkának is rettenetesen sok társadalmi haszna van.

Személyesen nem mondom, hogy ez a szerep nem jelentett kihívást, de azt gondolom, hogy ebben is jól éreztem magam, és igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Nyár óta pedig egy teljesen más megbízatásban, jóval kevesebb megjelenéssel – hiszen az időigényes – azon dolgozunk, hogy a magyar űrkutatás, a magyar űripar, összességében az űrszektor ügye tovább menjen.

Korábban viccelődve azt mondta, jelenleg egyszerre három szerepben is helyt kell állnia: kutatóűrhajós, programigazgató és ügynökségépítő is egyszerre. Melyikben érzi leginkább otthon magát?

Ez nagyon nehéz kérdés, és azért is nehéz, mert ez a három szerep annyira sok, hogy nem feltétlenül van esélyem arra, hogy bármelyiket teljes mértékben megéljem, és rájöjjek, valóban jó vagyok-e benne, vagy az-e az igazi utam. A legfontosabb az, hogy jó csapat álljon az ember mögött, akik brutálisan sok terhet levesznek a válláról.

A háromból egyről már tudom, hogy jó vagyok benne.

Abban a munkában, amit fent az ISS-en végeztünk, jó voltam, nagyon jó visszajelzéseket kaptam a NASA-tól, és azoktól is, akik nem először csinálják ezt, hanem több száz napot töltöttek a világűrben. Úgyhogy ez pipa, azt a szerepet már a magaménak érzem.

A másik kettő viszont új szerep, amibe még bele kell tanulnom. Szerintem tanulni nem szégyen, és azt már látom, hogy az elmúlt pár hónapban is hatalmas fejlődésen mentem keresztül – remélem, ennek még nem látjuk a végét.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a nyár folyamán a HUNOR igazgatójává nevezte ki. Ez a megbízatás arról is szól, hogy a magyar űrügynökség alapjait fektessék le. Korábban a kormány részéről az is elhangzott, hogy a folytatás mikéntjéről később döntenek. Azóta viszont úgy látszik, a kormányzat is elköteleződött a hosszú távú tervek mellett. Érzékelhető volt egy szemléletváltás ezen a téren a vezetésben?

Egyáltalán nem éreztem semmi ilyesmit, nem volt szemléletváltás vagy bármi más. A kinevezésem júniusi, és azóta töretlenül dolgozunk. A Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz vagyunk rendelve, az ő kollégáik segítenek rengeteget az űrügynökség kialakításában, és ez a munkakapcsolat nagyon-nagyon jó.

A 2021-es Nemzeti Űrstratégia után most egy új stratégia körvonalazódik. Mi lesz ebben a változás?

Egy stratégiának az én olvasatomban olyan dokumentumnak kell lennie, amihez bármikor vissza tudunk nyúlni, amit fellapozhatunk, és abból irányt kapunk. Nem kell, hogy műszaki rajzok legyenek benne, és nem kell, hogy forintra lebontott számok szerepeljenek benne – már csak azért sem, mert pontosan látjuk, hogy a körülöttünk lévő világ, és a világűr is rettenetesen sokat változik.

Mondok egy példát.

Öt évvel ezelőtt, amikor a 2021-es Magyarország Nemzeti Űrstratégiája született, akkor még szó sem volt műholdas adatközpontokról, vagy igazából arról sem, hogy mi a világűr és az AI kapcsolata.

Magyarország immár 11 éve teljes jogú tagja az Európai Űrügynökségnek (ESA). Az elmúlt egy évben azt látjuk például, hogy sokkal több AI-jal foglalkozó magyar szoftvercég nyer el ESA-projekteket, mint valaha bármikor. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan szektor, amelyre szintén figyelnünk kell, és ki kell találnunk, hogyan tudunk közösen fejlődni ezekkel a cégekkel.

A kiterjedt kapcsolatrendszerünk – amely a jövőben még kiterjedtebb lesz – az én felfogásom szerint ezeknek a magyar kis- és középvállalatoknak, remélhetőleg később nagyvállalatoknak is, a kaput jelenti a nemzetközi piacra és a nemzetközi kutatási területekre. Ez a kapu pedig két irányba működik: amikor más országokból érkezik felénk megkeresés, mindig az az első kérdés, hogy hol az űrügynökség, kivel lehet beszélni, és ő kivel tud összekötni az országon belül.

Miniszteri nyilatkozat szerint az igazgatói belépése után történt egy átvilágítás a programban, ráadásul sikerült meghosszabbítani a határozott ideig tartó program működését is. Kezdjük az időtávval: pontosan meddig szólt az eredeti terv, és meddig szeretnék ezt kitolni?

A program az eredeti elképzelések alapján a küldetés végétől plusz fél évig tartott volna. A lényeg, hogy a program tavaly év végén járt volna le. Egyéves meghosszabbítást tudtunk kérni extra ráfordítás nélkül – tehát abból a 99 millió dollárból (mintegy 30 milliárd forintból - a szerk.), amit annak idején, az országgyűlés megszavazott nekünk, kigazdálkodtuk az egyéves hosszabbítást. Most pedig még egy fél éves hosszabbítást szintén ki tudunk belőle gazdálkodni, tehát nem kell extra ráfordítást kérnünk.

Vagyis az eredeti meghosszabbítás 2026 végéig szólt, és most ezen a plusz fél éven dolgoznak. Miért van szükség erre a többletidőre?

Pontosan azért, mert még van szükségünk időre ahhoz, hogy mind a stratégiai, mind pedig a törvénykezési oldala kész legyen az űrügynökség törvényének. A világon mindenhol ez zajlik most, az Európai Unió is készül egy ilyenre, a környező országok pedig már túl is vannak ezen – a lengyeleknek és a cseheknek például már van űrtörvényük. Nekünk még nincs, tehát mi ezen is dolgozunk. A törvénykezésnek megvannak a maga hosszú folyamatai – nem labirintusnak nevezném, csak egy hosszú folyamatnak –, és ez időbe telik. Erre az időre van még szükségünk, és a tervek szerint jövő nyártól indítanánk a permanens űrügynökséget.

Térjünk rá az átvilágításra. Pontosan milyen átvilágításról volt szó?

Amikor van egy kormányváltás, akkor ezeknek az átvilágításoknak meg kell történnie, mint szerintem mindenhol máshol. Ez egy közös tevékenység volt a minisztérium és köztünk:

gyakorlatilag átvilágítottuk a HUNOR eddigi teljes tevékenységét, már a kezdetektől.

Ennek során szerettük volna feltárni a működésünket, és minden szabályosan történt. Anélkül, hogy a minisztériummal egyeztetnék, erről többet nem szeretnék mondani.

Tehát erről a jövőben hallhatunk még?

Szerintem ennek nem lett semmi olyan eredménye, ami kirívó lenne, úgyhogy nem hiszem, hogy erről még sok szó esne.

Összefügg egymással az átvilágítás és a program meghosszabbítása?

Nem, egyáltalán nem, a kettőnek semmi köze egymáshoz. A HUNOR kitolása, amin most dolgozunk – ez még nincs lefektetve, még dolgozunk rajta – két dolognak köszönhető. Egyrészt nem kell extra ráfordítást kérnünk, tehát az anno megszavazott támogatási összeget még fel tudjuk használni. Másrészt szeretnénk ezt az időt arra fordítani, hogy a lehető legjobb produktumot tegyük le az asztalra, amikor a törvényről és a stratégiáról van szó. Igazából ennyi az egész.

A kormányváltás után az átvilágítások mellett számos kritika is érte a programot. Ön eközben ennek a programnak, és lényegében a teljes magyar űrkutatásnak az arca. Mennyire érintette ez személyesen?

Érinti az embert személyesen, pontosan azért, mert a világűr világa olyan, hogy nagyon-nagyon nehéz leválasztani a politikáról. Igazából nem is feltétlenül érdemes, hiszen a politikai döntéshozók azok, akik egyáltalán ezeket a lehetőségeket adják nekünk. A pártpolitikáról viszont mindenképpen le kell választani – ezen küzdöttünk eddig is, és ezután is küzdeni fogunk.

De azt senki ne várja, hogy ha felmegy egy űrhajós bármelyik országból, az utána ne szerepeljen a miniszterelnökkel egy képen. A politikai vezetők ugyanúgy inspirálni szeretnék az embereket, ahogy mi is. Egy űrhajós nagyon-nagyon jó nagykövete ezeknek a tudományoknak, és nagyon jó tudománykommunikátor tud lenni, ha arra viszi az élet. De a pártpolitikától mindenképpen el kell választani: a kettőnek ilyen szempontból semmi köze egymáshoz.

Úgyhogy személyes érintettség van persze, de én inkább arra hegyezném ki a választ, hogy milyen kritika éri ezt a területet. Az általában elhangzó kommentek vagy kritikák arról szólnak, hogy miért kellett nekünk egyáltalán erre költenünk – és erre rengeteg válaszunk van, és mindegyik jó válasz.

Nehéz leküzdeni azt a gátat, hogy az űrkutatás területe mindig kicsit absztrakt, de szerintem ez tényleg csak egy fokkal érthető nehezebben, mint mondjuk a közlekedés példája. Amikor elköltünk X összeget villamosra, vasútra vagy utakra, azt nem kell senkinek magyarázni, mert pontosan tudják, milyen hatása lesz az életükre.

Az űrutazásnál, az űrkutatásnál ez csak egy lépéssel nehezebb – és nekünk ezt az egy lépést kell megugranunk.

Nem kell a világ összes pénzét elkölteni az űrkutatásra. Viszont ha nem költünk rá, akkor brutális lemaradásban leszünk, és feltehetjük a kérdést: akarjuk-e ezt? Ezek a törekvések magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek, ettől nem lesz az ország egy összeszerelő üzem, és ennek segítségével tudunk egyáltalán egy modern Magyarországot építeni.

Vannak konkrét példák erre a hozzáadott értékre?

Amikor felmentünk a Nemzetközi Űrállomásra, 25 magyar kísérletet vittünk fel. Ezeken 152 kutató dolgozott az ország teljes részéről – északtól délig, keletről nyugatig mindenki benne volt, akinek ehhez kedve volt, plusz még a HUNOR-os kollégák. Tehát legalább 200 olyan ember volt, aki egy ilyen projekten dolgozott, és akiknek egy picivel másabb értelmet adtunk a munkájának.

Ha ezt nem csináljuk, ezek a kutatók soha nem jutnak ki a világűrbe, erre a HUNOR adott nekik lehetőséget. És mivel megismerkedtek ezzel a világgal, mivel most már pontosan tudják, milyen dokumentációs követelmények vannak ezen a területen, milyen minőségi szűrőket kell megugrani, innentől kezdve ez sokkal könnyebb lesz nekik: szabadalmakat, tudományos publikációkat adhatnak be. Ezzel mind hozzájárulunk Magyarország tudományos eredményéhez, ami a jövőben pénzzé váltható.

Nálam gazdaságilag jóval okosabb emberek azt mondják, hogy minden befektetett forintnak akár hatszoros megtérülése lehet a jövőben.

Ha pedig nem kell a világ összes pénzét elkölteni, akkor miért ne csatlakoznánk?

Amikor felviszünk egy kísérletet, amelynek földi haszna is van, azt technológiai transzfernek hívjuk. Például a RANDAM nevű doziméter, ami egy sugárzásmérő, nagyon jó űrbéli felhasználási lehetőségekkel rendelkezik: pici, gombelemmel három hónapig megy, és másodpercenként méri a sugárzást, a hőmérsékletet, a fényerősséget, valamint, hogy mennyi szén-dioxid van a környezetemben.

De van rengeteg földi felhasználása is. Az egész eszköz 55 gramm. Miért ne tennénk minden röntgen mellett dolgozó ápoló vagy orvos köpenyébe egy ilyet, hogy azonnal jelezzen, ha valami nem megfelelően működik? Miért ne tennénk minden atomerőműbe egy ilyet? Ebből pedig egy nagyon komoly piaci lehetőség érhető el.

A múlt héten a HUNOR egy tudományos szimpózium keretében adott részletes képet a program kísérleteiről. Itt szinte minden kísérletnél felmerült, hogy a mélyűr – tehát a Hold vagy a Mars – egy lehetséges felhasználási terület. A NASA számára nyilvánvalóan ez az irány a meghatározó, és ráadásul hosszú távú tartózkodásra rendezkednek be a Holdon, nem néhány napos küldetésekben gondolkodnak. Számunkra is reális irány a Hold vagy a Mars?

Nagyon jó kérdés, és jókor teszi fel, mert gyakorlatilag két-három héttel vagyunk azután, hogy a NASA konkretizálta a holdi terveit. Amikor márciusban személyesen ott voltam Washingtonban, olyan bejelentéseket tettek, amire a NASA szerintem már hosszú évtizedek óta nem vállalkozott.

A NASA nekünk, az Artemis-egyezményt aláíró többi országgal együtt márciusban, az „Ignition” névre keresztelt eseményen azt az üzenetet adta át, hogy ha minden fiókjukat átnézik, akkor sincs elég kísérletük a holdi tervekre. Azt is közvetítették, hogy az már nem kérdés, hogy visszatérnének a Holdra. Többször is szeretnének menni, úgyhogy ötleteket várnak: olyan kutatásokat, gyártási ötleteket és eszközöket, amelyeket a NASA magával tud vinni a küldetések során. Pontosan azért, mert ez tekinthető akár egy következő kontinensnek, amit meg szeretnénk hódítani.

Mennyire konkrétak ezek a tervek?

Nem csak szavakban, rajzokon vagy PPT-ken hangzik el mindez, hanem hónapról hónapra látunk olyan törekvéseket, amelyek konkretizálják ezt az egészet. Jövőre lesz az a kulcsfontosságú teszt-küldetés, ahol az Artemis két landolóegységét leteszteli a NASA. 2028 novemberéig le akarnak szállni a Holdra – ennek megvannak a geopolitikai motivációi is, ahogy a hidegháborús űrversenyben a szovjeteket kellett megverni, úgy most Kína az ellenfél. Emberi lábnyomnak tehát 2028 végéig a Holdra kell kerülnie.

Ezek viszont mind felderítetlen területek. Senkinek nincs fogalma arról, milyen bázist fogunk építeni, mi fogja megvédeni az űrhajósokat. Regolitból, azaz holdi kőzetből építünk majd a Holdon? Regolitból építünk sugárzási pajzsokat, vagy leásunk a Hold mélyére? Regolitból építünk napelemeket? Már ilyen kutatásokról is hallottam. Mindezek alapelve az ISRU (In-Situ Resource Utilization), vagyis a helyben található nyersanyagok felhasználása – ezt muszáj megtennünk, mert a Földről odavinni terheket így is óriási pénzbe fog kerülni.

Mi lehet ebben az egészben Magyarország szerepe?

Ott a már említett sugárzásmérés területe. Volt egy olyan kísérletünk, amely most fog nemsokára felmenni az űrállomásra, ahol a regolitból, azaz holdi kőzetből való építkezés lehetőségét vizsgáljuk – egyelőre kutatunk ezen a területen, de az elképzelések szerint infiltrációs és habosítási eljárással szeretnénk majd kvázi holdtéglákat készíteni. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, minden irányt fel kell térképeznünk, hogy az ottani regolitot hogyan használjuk fel. Az a terv fog győzni, ami a leghatékonyabb lesz.

Az űrszektor felől nemzetközi szinten azért hallani félelmeket arról, hogy a Falcon 9-et néhány éven belül kivezetik. Konkrét dátum még nincs, de sokan tartanak attól, hogyan fogják a kisebb szereplők – köztük a magyar vállalatok – eljuttatni az eszközeiket az űrbe. Ön szerint ez a folyamat milyen irányba halad?

Erről a kérdésről pont akkor beszélgetünk, amikor másfél-két hónapja megtörtént az utolsó Falcon 9-es Starlink-felbocsátás Floridából. Ennek most legalábbis egy időre vége, hiszen az indítások nagyon nagy hányada floridai Falcon 9-cel történő Starlink-felbocsátás volt. Kaliforniából viszont még mennek ezek a Falcon 9-es Starlink-indítások.

Ez nagyon meglepte a szektort, rengeteg beszélgetés történt erről. Aztán a SpaceX most már két esetben, a 14-es és a 15-ös repülés során is bizonyította, hogy a Starship második fokozata 26-26 darab V3-as Starlink-műholdat vitt ki orbitális pályára. Ezek egyetlen felbocsátással sokkal nagyobb sávszélességet adtak a hálózathoz, mint egy Falcon 9-es. Egy jó pár Falcon 9-es felbocsátást ki tudnak ezzel váltani. Viszont lesznek majd eltolódások, ugyanis nem minden esetben lesz értelme Starshipet indítani, hiszen annak a teherbírása sokkal-sokkal nagyobb.

Ugyanakkor a Falcon 9 szegmenségben, egy csomó más cég is verseng egymással.

Ott van az amerikai–új-zélandi Rocket Lab, a kaliforniai Relativity Space, és még legalább két-három másik cég, tehát vannak versenytársak. Ha a rakétákat teherbírásuk szerint soroljuk be, a kicsiktől, például az európai Vegától egészen a nagyokig, mint a Blue Origin New Glennje vagy a Starship, akkor középen ott vannak a Falcon 9 osztályú rakéták. Pont ebben, a Falcon 9 és a szupernehéz rakéták közötti átmeneti szegmensben gyarapodnak most a cégek, tehát lehetőség lesz. Az azonban előfordulhat, hogy ezek a rakéták, kicsit drágábban fognak felmenni, mint a Falcon 9. Ha olcsóbban kell menni, akkor ott lesz a Starship, bár annak a teherbírása az sok esetben tényleg overkill, mondhatni ágyúval verébre, de lehetőség bőven lesz.

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Mikor jöhet el ténylegesen a jelenleg messze legszélesebb körben használt Falcon 9 kivezetése?

A kivezetés kapcsán egyik legfontosabb szempont az emberes küldetések kérdése. A SpaceX-nek jelenleg öt Dragonja van, és ebből kettő már üzemideje végéhez közeledik – egy Dragont elvileg ötször lehet használni. A jelenlegi tervek alapján a SpaceX nem akar több Dragont építeni, és amíg vannak Dragonok, a következő pár évre már tele van, le vannak bookolva a kapszula élettartamának végéig.

Mire a Starship human-rated lesz, vagyis mire a NASA emberes repülésre minősíti, az nem két év. Ezért azt sejtem, hogy emberes küldetésekre a Falcon 9 még mindig használva lesz.

Az, hogy a Falcon 9 szállíthat űrhajósokat, egy hatalmas fegyvertény.

A SpaceX-nek az idei tőzsdei bevezetése minden idők legnagyobbja volt. Mennyire hisz a cégben – venne esetleg SpaceX-részvényt?

Ez nekem személyesen egy hatalmas hiányosságom, hogy ezzel nem foglalkozom eleget. Vennék, ha egy kicsit többet foglalkoznék ezekkel a dolgokkal az életemben. Egy olyan embernek, aki ebben évek óta benne van, mint én, aki több mint 10 éve figyeli a SpaceX tevékenységét, az pontosan látja a mintákat, érti a cég felfogását.

Visszakanyarodva a személyes kérdésekhez: gyakran elhangzik, hogy megéri-e Magyarországnak kimenni az űrbe. Itt felmerülhet a kérdés, hogy Önnek személyesen megérte-e pénzügyileg. Elég keveset tudunk arról, hogyan él a mindennapokban egy kutatóűrhajós, programigazgató, ügynökségépítő.

Úgy fogalmaznék, hogy az én bérem annyi, hogy mással ne kelljen foglalkoznom. Ezt segíti az is, hogy megvan a – most még úgy érzem – soha nem szűnő lelkesedésem is a téma iránt. Én sem szeretek más zsebében turkálni, idegen számomra, hogy egy ilyen kérdést megválaszoljak, de nem kell olyan dolgokra gondolni, hogy elájulna tőle az ember.

Viszont mindennel abszolút elégedett vagyok, és nem vagyok rákényszerítve, hogy mással foglalkozzak.

Rengeteg kapcsolata van külföldi ügynökségekkel, a NASA-val és másokkal. Érkeztek Önhöz megkeresések külföldről, hogy ott folytassa a munkát? Reálisnak tart egy ilyen pályát?

Ez nagyon jó kérdés. Volt már rá példa, több is, több országból, de én is dolgoztam külföldön: Belgiumban és Kaliforniában is, sőt a houstoni egyéves tréningünket is ide vehetjük. A külföldi közeg tehát nem ismeretlen számomra.

Voltak megkeresések, és nem zárom ki, hogy ez benne lesz a jövőben, viszont pontosan tudom, hogy itthon jelenleg mi a dolgom.

Látom, hogy brutálisan sok potenciál van a magyar űrszektorban, a magyar űriparban. Tele vagyunk nagyon okos, nagyon rátermett szakemberekkel, akiknek igenis van keresnivalójuk a nemzetközi piacon. Én most azon dolgozom, hogy őket segítsem.

Van egy belső motivációm is: magyar nemzeti űrhajós vagyok. Magyar kiválasztott kutatóűrhajós nem lesz az ember, ha nincs benne kötelesség- és küldetéstudat. Nekem ez megvan, és nagyon büszke vagyok rá. Nekem semmilyen pénzügyi kötöttségem nincs ezekkel a magyar cégekkel – az én szívem vágya az, hogy ők fejlődjenek, és ezáltal a magyar űrkutatás ügye menjen tovább.

Amíg az ügy megy tovább, addig az, hogy pontosan mi az én feladatom és pozícióm ebben, igazából másodlagos. Az persze, hogy kutatóűrhajós lettem, mindig ott lesz a névjegyemben, kimondva vagy kimondatlanul – űrhajós maradok életem végéig, ami szintén elkötelezettségekkel és kötelezettségekkel jár. Úgyhogy egyelőre mindenképpen itthon tervezek.

Hogy látja, hová fog eljutni a magyar űripar, űrkutatás 2040-re?



2040-re jóval több magyar űrhajós lesz. Vagy ha nem is jóval több, addigra már biztosan többször jártunk a világűrben, mint eddig.

Nagyon szépen látszódni fognak azok a területek az egész világ számára – és talán még fontosabb, hogy itthon is –, hogy mi, magyarok miben vagyunk igazán jók. Számomra ez az egyik legfontosabb, hogy lássák az emberek, miben vagyunk kiemelkedőek, és ez inspirálva hasson minden magyar gyermekre, szóljon az a mérnökségről, űrhajózásról vagy bármi másról.

Az, hogy a világ elér-e olyan pontokra, amit most tervezünk – például a Mars –, nagy kérdés. De 2040-re a holdi törekvéseink biztosan komolyabbak lesznek, mint most, és nekünk ebben szerepet kell vállalnunk.

És Önnek ebben lesz szerepe?

Igen, és nagyon szeretném, ha nekem bármilyen szerep is jutna benne – pontosan azért, mert a vágyam az, hogy a magyar űrkutatás ügye menjen tovább.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

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