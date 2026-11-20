Az Európai Unió (EU) 2028 és 2034 közötti költségvetése, valamint a részt vevő országok kölcsönös gazdasági kapcsolatai is terítékre kerülnek a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) miniszterelnökeinek pozsonyi találkozóján, amelyet kibővített formátumban, Christian Stocker osztrák kancellár részvételével tartanak hétfőn.

A soros szlovák V4 elnökség keretében megrendezendő csúcstalálkozó vendéglátója Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a pozsonyi várban fogadja majd hivatali partnereit: Magyar Péter magyar-, Andrej Babis cseh-, és Donald Tusk lengyel miniszterelnököket és a találkozón meghívottként részt vevő Christian Stocker osztrák kancellárt.

A csúcstalálkozó programja hétfő délutántól estig tart és a résztvevők közös sajtótájékoztatójával fejeződik be.

A szervezők közlése szerint a találkozó lehetőséget ad a részt vevő országok eddigi gazdasági kapcsolatai kibővítéséről folytatandó tárgyalásra, valamint ismét szó esik majd az EU következő költségvetéséről. Ez utóbbi az elmúlt három hónapban Szlovákiában megvalósult V4-es miniszterelnöki, államfői, illetve házelnöki szintű találkozóknak is kiemelt témája volt.

Miniszterelnöki szintű V4-es találkozóra legutóbb idén szeptemberben került sor, akkor Írország kormányfőjének részvételével. Az akkori találkozón a leendő uniós költségvetés, azon belül a kohéziós források megtartása és az EU versenyképessége volt a középpontban.

Szlovákia július elsejével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. A sorban már hetedik szlovák V4 elnökség egy évig tart, amit követően a csoport jelképes vezetését Csehország veszi át 2027 júliusától. Hivatalos bejelentés szerint a mostani szlovák V4 elnökség központi célkitűzése a tagországok közti együttműködés revitalizációja, az elnökség mottója pedig: "V4-ek az erősebb Európáért."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images