A soros szlovák V4 elnökség keretében megrendezendő csúcstalálkozó vendéglátója Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a pozsonyi várban fogadja majd hivatali partnereit: Magyar Péter magyar-, Andrej Babis cseh-, és Donald Tusk lengyel miniszterelnököket és a találkozón meghívottként részt vevő Christian Stocker osztrák kancellárt.
A csúcstalálkozó programja hétfő délutántól estig tart és a résztvevők közös sajtótájékoztatójával fejeződik be.
A szervezők közlése szerint a találkozó lehetőséget ad a részt vevő országok eddigi gazdasági kapcsolatai kibővítéséről folytatandó tárgyalásra, valamint ismét szó esik majd az EU következő költségvetéséről. Ez utóbbi az elmúlt három hónapban Szlovákiában megvalósult V4-es miniszterelnöki, államfői, illetve házelnöki szintű találkozóknak is kiemelt témája volt.
Miniszterelnöki szintű V4-es találkozóra legutóbb idén szeptemberben került sor, akkor Írország kormányfőjének részvételével. Az akkori találkozón a leendő uniós költségvetés, azon belül a kohéziós források megtartása és az EU versenyképessége volt a középpontban.
Szlovákia július elsejével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. A sorban már hetedik szlovák V4 elnökség egy évig tart, amit követően a csoport jelképes vezetését Csehország veszi át 2027 júliusától. Hivatalos bejelentés szerint a mostani szlovák V4 elnökség központi célkitűzése a tagországok közti együttműködés revitalizációja, az elnökség mottója pedig: "V4-ek az erősebb Európáért."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Gyilkos robotok lepik el a Földet? Képtelenek megállapodni a tiltásról a világ országai
Valaki mindig megvétózza.
"Az amerikaiak sietnek, Putyin nem" – Kiderült, milyen határidővel teremtene békét Donald Trump
Egy brit lap forrásai szerint.
Egészen elképesztő pénzgyár lett az évtized videojátéka
Berúgta az ajtót egy nap alatt.
Már csak ez hiányzott az Nvidiának: vizsgálat indul a cég ellen
A könyvelési gyakorlatra kíváncsiak.
Újabb fontos embert vált le a kormány: távozhat a kulcsfontosságú vállalat vezére
Még nincs meg az utód.
Betelt a pohár, kitálalt Trump szövetségese: hónapokkal az Nvidia-botrány kirobbanása előtt figyelmeztette a kormányzatot
Megvonta a bizalmát Trump miniszterétől.
Elárulta az államtitkár: januártól kiemelt bértámogatást kapnak a fiatal háziorvosok
Túl idősek a háziorvosok.
Nyilvános ülésen beszél majd az Nvidia botrányhős volt vezére
A Szenátus hallgathatja meg.
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?