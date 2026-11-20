Kiriákosz Pierrakákisz, az Eurócsoport elnöke pénteki közleményében erősítette meg, hogy Párizs Boone-t delegálná a testületbe jövőre. A szakember azt a francia helyet venné át, amely Christine Lagarde elnök február 7-i távozásával üresedik meg.

Mivel az EKB élére várhatóan a spanyol Pablo Hernández de Cos kerül, a francia közgazdász a német Isabel Schnabel januári távozásával megüresedő, piaci műveletekért felelős portfóliót kaphatja meg.

Az EKB felső vezetésének átalakításáról az elmúlt napok intenzív berlini és párizsi diplomáciai egyeztetései után született megállapodás. Ennek részeként a német kormány szerdán Markus Brunnermeier princetoni professzort támogatta a vezető közgazdászi posztra a májusban leköszönő Philip Lane utódjaként. Pierrakákisz mindkét jelölést hivatalosan továbbította az Európai Tanács elnökének, így a végső döntést az állam- és kormányfőkből álló testület hozza majd meg.

Boone új feladatköre meghatározóvá válhat, ha a hazáját jelenleg is sújtó piaci feszültségek nyílt konfrontációhoz vezetnek a költségvetési fegyelmet számonkérő kötvénypiaci befektetőkkel, és az EKB beavatkozására lesz szükség. A múlt hónapban a francia államkötvények német papírokhoz viszonyított hozamfelára olyan szintre ugrott, amilyenre a több mint egy évtizeddel ezelőtti görög adósságválság óta nem volt példa. A belpolitikai patthelyzet és a jövő évi francia elnökválasztás miatt az ország továbbra is a befektetők kiemelt figyelmének középpontjában áll.

Bár az 57 éves szakember korábban még nem dolgozott közvetlenül jegybankban, a versenyszférában szerzett többéves piaci tapasztalatát kamatoztathatja az új poszton. Jelenleg a Santander párizsi befektetési banki üzletágát vezeti, de korábban megfordult a Barclaysnál és a Bank of America Merrill Lynchnél, valamint az AXA biztosítócsoport és 2018-tól négy éven át az OECD vezető közgazdásza is volt.

Politikai pályafutása szorosan összefonódott Macronéval, ugyanis 2014-ben őt váltotta François Hollande akkori elnök gazdasági tanácsadói székében, így európai szinten is részt vett a görög adósságválság kezelésében és a bankunió alapjainak lerakásában. A politikai élvonalba 2022-ben lépett, amikor Macron Európa-ügyi miniszternek nevezte ki, a kormányból pedig a 2024-es előrehozott választások után távozott, amikor az elnök elveszítette parlamenti többségét.

Kinevezésével Boone lesz az egyetlen nő az EKB hattagú Igazgatóságában, sőt a szélesebb, 27 fős Kormányzótanácsban is. Ez a második alkalom, hogy egy francia tisztviselőre bízzák a központi bank piaci kapcsolattartását egy gazdaságilag érzékeny időszakban, korábban ugyanis Benoît Cœuré töltötte be ezt a szerepet a görög válság alatt, 2012 elejétől megbízatása 2019 végi lejártáig.

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