Szakmai egyeztető fórumot hoz létre Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport (a továbbiakban: ÁBK MCS) elnevezéssel a pénzügyminiszter az államháztartási belső kontrollrendszer fejlesztésének, harmonizációjának, koordinációjának, valamint szabályozásának támogatására, az erről szóló utasítás a Hivatalos Értesítőben jelent meg pénteken.

Az ÁBK MCS segíti a miniszter munkáját az államháztartási belső kontrollrendszer, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszere működésének áttekintése, továbbá a belső kontrollrendszer fejlesztése, szabályozása, koordinációja és harmonizációja területén.A testület

megtárgyalja az államháztartási belső kontrollrendszer éves helyzetéről és működéséről szóló jelentést, szakmai támogatást nyújt a belső kontrollrendszer kialakításához, valamint a belső ellenőrök munkájához az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében.

Koordinálja az ellenőrzéseket, megosztja az ellenőrzési tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat az államháztartási ellenőrzési rendszer szereplői között.

A munkacsoport elnöke az államháztartásért felelős miniszter, vagyis a pénzügyminiszter. A munkacsoport feladatait öt önálló témacsoport útján látja el, ezek: a Belső Ellenőrzési Témacsoport, a Belső Kontroll Témacsoport, a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének Szabályozását Támogató Témacsoport, a Kormányzati Ellenőrzési Témacsoport, valamint az Önkormányzati Témacsoport. Az utasítás meghatározza a témacsoportok tagjait, állandó és eseti meghívottjait is.

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