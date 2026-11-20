Lezajlott az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírói pozíciójára jelentkezők személyes meghallgatása, ezt követően állítja össze a Pályázatot Elbíráló Szakmai Bizottság a bírójelöltek névsorát – közölte Görög Márta igazságügyi miniszter.

A meghallgatáson megfigyelőként a bizottság által felkért civil szervezetek képviselői is részt vettek. Azokat a szervezeteket hívták meg, amelyek közleményeik alapján figyelemmel kísérték az EJEB magyar bírójelölti listájának alakulását, és jelezték, hogy bekapcsolódnának a kiválasztási eljárásba.

A személyes meghallgatásokon a szakmai bizottság a bírói tisztség betöltéséhez szükséges kompetenciák mellett a pályázók felkészültségét, nyelvismeretét, elhivatottságát, motivációját és integritását is vizsgálta. Arra is kíváncsiak voltak, hogyan képzelik el a jelöltek a bírói hivatás gyakorlását.

A bizottság a meghallgatást követően állítja össze a bírójelöltek névsorát

– írta Görög Márta.