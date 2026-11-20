Tragikomikusnak nevezte a miniszterelnök a Fidesz azon állítását, miszerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVHH) által megtalált pénznek nincs köze Seszták Miklóshoz.
Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében a Fidesz azon állítására reagált, mely szerint az NVHH által megtalált pénz Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban volt elrejtve, az ő földjeiben volt elásva, és a rendőrség korábban házkutatást tartott Fabó György házában is.
Erre reagálva Magyar Péter úgy fogalmazott,
immár a Fidesz legtragikomikusabb időszakához érkeztünk: most épp azon vekengenek, hogy a kiásott pénznek nincs is köze a bűnszövetségben elkövetett, milliárdos korrupcióval gyanúsított Sesztákhoz.
Az NVVH múlt hét pénteken közölte, hogy nyomozói több milliárd forintnyi készpénzt találtak országszerte több helyszínen, erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva a Seszták Miklós országgyűlési képviselővel, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.
Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatójával együtt a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között. Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője - a reménybeli állami megrendelések fejében - emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát - közvetítő közreműködésével - visszajuttatja a politikusnak. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek.
Mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott.
A politikus cselekménye az ügyészség szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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