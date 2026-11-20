A miniszter emlékeztetett arra, hogy "a választások utáni hónapokban mindhárom nagy hitelminősítő megelőlegezte a bizalmat az új kormánynak azzal, hogy akkor leminősítés helyett változatlanul hagyták Magyarország besorolását".

Most, a hitelminősítők közül elsőként a Moody’s értékelte a kormány elmúlt fél évének munkáját, a 2027-es költségvetést és a középtávú gazdasági programot.

Ennek alapján Magyarország kilátása javult, ami az országnak nagyobb biztonságot és olcsóbb hiteleket is jelent

- hívta fel a figyelmet, majd részletezte, hogy mi indokolja a hitelminősítő szerint a javulást.

A végrehajtott intézményi reformok, a jogállamiság helyreállítása terén megtett lépések. Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának kedvező változása. A korrupcióellenes intézmények megerősítése, és ennek részeként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. A korábban felfüggesztett, az állami beruházásokat és a gazdasági növekedést támogató uniós források felszabadítása. A kormány euróövezeti csatlakozás melletti elköteleződése. Az egyértelműen javuló középtávú gazdasági kilátások, aminek a költségvetés stabilizálása és a hiteles költségvetési pálya egyaránt a feltétele. A mindezekből következő javuló befektetői hangulat, illetve az államadósság csökkenésének a kedvezőbb feltételei.

Arról is írt a miniszter, hogy látják: a pozitív tendenciák mellett továbbra is vannak kihívások. Ezek kezeléséhez szükség van a költségvetés stabilizálásának a folytatására, ennek részeként az államadósság csökkentésére és a gazdasági növekedés elősegítésére, a középtávú költségvetési keretrendszert megerősítésére, a szakpolitikák hatékonyságát javító tartós intézményi reformokra és további lépésekre az euróövezeti csatlakozás felé is - vetítette előre a további terveket.

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