A miniszter emlékeztetett arra, hogy "a választások utáni hónapokban mindhárom nagy hitelminősítő megelőlegezte a bizalmat az új kormánynak azzal, hogy akkor leminősítés helyett változatlanul hagyták Magyarország besorolását".
Most, a hitelminősítők közül elsőként a Moody’s értékelte a kormány elmúlt fél évének munkáját, a 2027-es költségvetést és a középtávú gazdasági programot.
Ennek alapján Magyarország kilátása javult, ami az országnak nagyobb biztonságot és olcsóbb hiteleket is jelent
- hívta fel a figyelmet, majd részletezte, hogy mi indokolja a hitelminősítő szerint a javulást.
- A végrehajtott intézményi reformok, a jogállamiság helyreállítása terén megtett lépések.
- Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának kedvező változása.
- A korrupcióellenes intézmények megerősítése, és ennek részeként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
- A korábban felfüggesztett, az állami beruházásokat és a gazdasági növekedést támogató uniós források felszabadítása.
- A kormány euróövezeti csatlakozás melletti elköteleződése.
- Az egyértelműen javuló középtávú gazdasági kilátások, aminek a költségvetés stabilizálása és a hiteles költségvetési pálya egyaránt a feltétele.
- A mindezekből következő javuló befektetői hangulat, illetve az államadósság csökkenésének a kedvezőbb feltételei.
Arról is írt a miniszter, hogy látják: a pozitív tendenciák mellett továbbra is vannak kihívások. Ezek kezeléséhez szükség van a költségvetés stabilizálásának a folytatására, ennek részeként az államadósság csökkentésére és a gazdasági növekedés elősegítésére, a középtávú költségvetési keretrendszert megerősítésére, a szakpolitikák hatékonyságát javító tartós intézményi reformokra és további lépésekre az euróövezeti csatlakozás felé is - vetítette előre a további terveket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
Megszületett az ítélet Magyarországról! Megkaptuk az első hitelminősítői ajándékot
Kilátást javított a Moody's.
Kórházba szállították a "trópusok Trumpját": a 27 év börtönre ítélt volt elnök súlyos fájdalmakkal küzd
A 71 éves politikust hasba szúrták pár éve.
A régmúlt kísértése: már megint botrány robbant a radikális jobboldal zászlóvivője körül
Évtizedes antiszemita irományok láttak napvilágot.
A tényleges hadkötelezettség visszaállítását fontolgatja a kormány, tiltakozásba kezdtek a fiatalok Hollandiában
Fegyverkezés helyett a megélhetésre költenének.
Súlyos támadás érte a szomszédos ország külügyminisztériumát: érzékeny adatok szivárogtak ki
A Microsoft szoftvereinek világméretű leállásakor.
Kiderült, hova utazik Magyar Péter hétfőn
A régiós kormányfőkkel tárgyal.
Kemény üzenetet küldött Trump az iszlamista rezsimnek: "olvassanak a szájamról!"
Az elnök eredetileg 300 dolláros olajárra számított a háború miatt.
Tisztázta a minisztérium: tízszeresére nő a háztartások rendszerhasználati díja, de jár mellé egy 90 százalékos kompenzáció
Ne kapjunk a szívünkhöz az új számla láttán!
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?