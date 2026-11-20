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Európa villamosenergia-ellátásbiztonsági helyzete összességében kedvező, és a közelgő télen is kontroll alatt tartható, de több országban jelentkezhetnek ellátási kockázatok - derül ki az európai átviteli rendszerirányítók szervezetének (ENTSO-E) következő télre vonatkozó jelentéséből. A télre tervezett erőművi karbantartási leállások és az energiaigény egyaránt valamivel magasabbak a tavaly télinél, miközben a vízerőművi tározók töltöttségi szintje összességében átlag alatti, és a hagyományos erőműpark is kisebb lett. Ezzel együtt a bővülő megújuló kapacitás, az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítményének több mint megkétszerezése, valamint az átviteli rendszerirányítók szoros koordinációja támogatja a rendszer biztonságát. Magyarországra vonatkozóan a jelentés megállapítja, hogy várhatóan az itteni villamosenergia-rendszer is biztonságosan működik majd a téli időszakban, de az olajembargó, egy esetleges földgázválság, valamint az esetleges szélsőséges időjárási körülmények magas villamosenergia-igénnyel párosulva előre nem látható hatásokkal járhatnak - szögezik le.

Az európai átviteli hálózatüzemeltetők szervezete, az ENTSO-E közzétette a villamosenergia-ellátás 2026–2027-es téli kilátásairól szóló jelentését, amely azt vizsgálja, hogy Európa rendelkezik-e elegendő forrással a kereslet kielégítéséhez a közelgő téli időszakban.

Az értékelés összességében kedvezőnek ítéli az ellátásbiztonsági helyzetet Európa-szerte

– ugyanakkor bizonyos területeken specifikus kockázatokat azonosít, különösen azon rendszerek esetében, amelyek korlátozottan vagy egyáltalán nem kapcsolódnak a kontinentális európai elektromos hálózathoz.

Az európai kontinentális hálózat felé összeköttetéssel nem rendelkező Cipruson felmerülhetnek bizonyos villamosenergia-ellátási kockázatok, ahogyan Máltán és Írországban is, azonban utóbbiak esetében a kifejezetten erre a célra fenntartott, nem piaci alapú források jelentősen mérséklik ezeket a veszélyeket. Emellett Dánia keleti részén, Finnországban és Észak-Írországban is mutatkoznak a kielégítetlen energiaigény és az ellátásbiztonsági kockázat jelei, Ukrajna és Moldova esetében pedig még nagyobb kockázatokkal kell számolni.

Az előző, 2025-2026-os tél óta az európai villamosenergia-rendszer erőműparkja tovább bővült, ám miközben jelentősen nőtt a megújuló energiaforrások aránya, ezzel párhuzamosan csökkent a hagyományos energiatermelés volumene.

Egy év alatt az Európában telepített megújulóenergia-erőművek beépített teljesítőképessége mintegy 134 gigawattal (GW), 16%-kal bővült, nagyrészt az új napelemes rendszereknek (+96 GW), kisebb részt az új szélerőműveknek (+33 GW) köszönhetően. Ugyanakkor az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége több mint kétszeresére, 38 GW-ra nőtt. Mindeközben a szenes és lignit-tüzelésű hőerőművek beépített teljesítőképessége megközelítőleg 6 GW-tal (-9%), a gázos erőműveké 9 GW-tal (-5%) csökkent, míg az európai nukleáris kapacitás 1 GW-tal bővült.

A jelentés felhívja a figyelmet, hogy az idei télre tervezett erőművi karbantartási leállások és az energiaigény egyaránt valamivel magasabbak a tavaly télinél, miközben a vízerőművi tározók töltöttségi szintje összességében átlag alatti.

Ezzel együtt a bővülő megújuló kapacitás, az akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítményének több mint megkétszerezése, valamint az átviteli rendszerirányítók szoros koordinációja támogatja a rendszer biztonságát.

A kínálat és a kereslet közötti egyensúly fenntartásához azonban az idei télen elengedhetetlen lesz az európai, regionális és nemzeti szintű határokon átnyúló, szorosan összehangolt együttműködés

– fogalmaznak.

A jelentés szerint egyes területeken így is feszültebbé válhat a helyzet, amennyiben a kereslet, az időjárás, az erőművi kapacitások rendelkezésre állása vagy a határokon átnyúló energiaáramlások eltérnek az előzetes feltételezésektől, de az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) a tél folyamán végig szorosan nyomon követik majd az ellátásbiztonsági helyzetet.

A 2022 márciusa óta a kontinentális európai villamosenergia-rendszerrel szinkronban működő ukrán és moldáv villamosenergia-rendszerek téli felkészültségéről a jelentés megállapítja: az ukrajnai helyzet továbbra is bizonytalan, tekintettel az energetikai infrastruktúrát érő esetleges orosz támadásokra, Moldova pedig számos, a rendszer megfelelőségét érintő kockázattal néz szembe - részben az ukrán villamosenergia-rendszerben a háború következtében fellépő zavarokkal szembeni sebezhetősége miatt.

Magyarországra vonatkozóan a jelentés megállapítja, hogy az előző évek rendszerterhelései és a megfigyelt tipikus tendenciák, például az elektrifikáció terjedése alapján

a villamosenergia-rendszer terhelése idén télen új csúcsot érhet el,

különösen akkor, ha a tavalyihoz hasonlóan elhúzódó hideg időjárásban lesz részünk.

Az előttünk álló téli időszakban Magyarországon is nagyobb lehet a szokásosnál a(z erőmű-) karbantartási tevékenység mértéke, az év korábbi részében elhalasztott munkálatok miatt. Az ENTSO-E várakozásai szerint azonban a szinte folyamatosan szükséges import a vizsgált időszakban rendelkezésre áll majd. Emellett folyamatosan zajlanak hálózatfejlesztések is, amelyek célja a magasabb feszültségszintek kezelése, valamint az üzembiztonság növelése.

A jelentés az időjárásfüggő napenergia-termelés rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatokra is utal. A hazai villamosenergia-rendszerben folyamatosan növekvő fotovoltaikus energiatermelés mind az üzemviteli tervezési időszakokban, mind a rendszer valós idejű üzemeltetése során nagyobb bizonytalanságot idézhet elő, ami még a téli időszakban is magasabb szintű tartalékigényt tesz szükségessé - fogalmaznak.

A jelentés arra is kitér, hogy a MAVIR már a korábbi téli időszakokra való felkészülés részeként tesztelte a nagyobb gázerőműveket, és megállapította, hogy bár a legtöbbjük képes alternatív tüzelőanyagként olajat használni, ez bizonyos mértékben csökkenti a rendelkezésre álló szabályozási kapacitást.

Az elérhető valós idejű kiegyenlítési kapacitások ugyanakkor tovább bővülnek annak köszönhetően, hogy a magyar TSO októberben csatlakozott a PICASSO és a MARI európai kiegyenlítő platformokhoz - hívja fel a figyelmet a jelentés a MAVIR által az "év projektjeként" emlegetett, jelentős előkészítő munkálatok és némi időbeli csúszás után megtett lépésre.

Összességében a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságosan működik majd a téli időszakban.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az olajembargó, egy esetleges földgázválság, valamint az esetleges szélsőséges időjárási körülmények magas villamosenergia-igénnyel párosulva előre nem látható hatásokkal járhatnak - szögezik le.

A téli kilátásokat bemutató dokumentum mellett az ENTSO-E elkészítette a 2026-os nyári időszakra vonatkozó rendkívüli felülvizsgálati jelentését is. Délkelet-Európa több országa, amelyeket különösen súlyosan érintett a nyáron Európán végigsöprő tartós hőség és aszály, extra intézkedéseket vezetett be a villamosenergia-ágazati kockázati felkészültségről szóló 2019/941/EU rendelet 14. cikke alapján.

Magyarország, Szlovénia, Románia és Bulgária augusztus 1-jén, 2-án, 7-én, illetve 17-én hirdetett ki „korai figyelmeztetési” (Early Warning) helyzetet, Románia pedig augusztus 10-én „válsághelyzetet” (Crisis Situation) jelentett be, míg Lengyelországban a hasonlóan kedvezőtlen körülmények miatt nyáron szintén többször azonosítottak ellátásbiztonsági kockázatokat, amelyeket vagy jelentős importtal vagy a kapacitáspiac keretében rendelkezésre álló erőforrások aktiválásával sikerült kezelni június 30-án, augusztus 4-én és augusztus 6-án - emlékeztet a jelentés.

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