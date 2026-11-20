Hosszú halogatás után nagy rekorddal érkezett meg a GTA VI
Tizenhárom évvel az előző rész után, két halasztást követően érkezett meg a GTA hatodik része a Rockstar Games kiadó legújabb játéka. A Grand Theft Auto VI megjelenését kis túlzással az egész világ várta. Mémek garmadájában bukkant fel játék régóta halogatott megjelenése, az elmúlt hónapokban pedig egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a debütálás gazdasági szempontból is szemmel látható lesz.
Ahogy korábbi elemzésünkben is írtuk, a Newzoo becslése szerint a játékosok az első héten 3,25-5,2 milliárd dollárt költhetnek a GTA VI-ra. Ez már a premierhét végére meghaladhatja a szintén kiemelkedő számokkal debütáló Bosszúállók: Végjáték című film teljes, nagyjából 2,8 milliárd dolláros mozis bevételét. Összehasonlításképp a 2013-as GTA V az első 24 órában 815,7 millió dollárt hozott, és három nap alatt lépte át az egymilliárdos határt. A fejlesztési költséget a Take-Two nem hozta nyilvánosságra, a sajtóértesülések szerint azonban az akár 1,5-2 milliárd dollárra is rúghat.
A Rockstar anyavállalatának, a Take-Two Interactive-nak a novemberi gyorsjelentése szerint a cég negyedéves számai ugyan elmaradtak az elemzői várakozásoktól, Strauss Zelnick vezérigazgató szerint jóval több előrendelés érkezett a játékra, mint amennyivel a cég eredetileg számolt.
A GTA VI debütálása a játékiparon is túlmutat és várhatóan a munkaerőpiacra is hatással lesz, ugyanis a BambooHR adatai szerint a megjelenés napjára
nagyjából 13 százalékkal több szabadságkérelem érkezett, mint az előző két év azonos időszakában, és a munkavállalók mintegy ötöde tervezett szabadnapot kivenni.
A PwC elemzése szerint az ételkiszállító cégek és a játék helyszínéhez inspirációul szolgáló Miami turizmusa is profitálhat, a videós streamingszolgáltatások viszont nézőket veszíthetnek.
Az első adatok alapján a várakozások nem voltak túlzók. A játék 99 pontos átlagot ért el az egyik legnépszerűbb videójáték-rating oldalon, a Metacritic-en, a Sensor Tower becslése szerint pedig szerda délig mintegy 17,1 millió példány talált gazdára. A Take-Two részvénye az év eleje óta 19 százalékos mínuszban állt, a megjelenés napján viszont a Nasdaq 100 legjobban teljesítő papírja lett. A Wells Fargo 35 millióról 65 millióra emelte a márciusig tartó pénzügyi évre vonatkozó eladási becslését.
Letarolta a netet az új GTA
A játék megjelenése körüli felhajtás a magyar Google-keresésekben is jól látszik. A Google Trends felkapott keresései között a játék megjelenésének napján a „gta 6” állt a keresési mennyiség szerint a lista élén, az általában nagy érdeklődést kiváltó időjárással és labdarúgással kapcsolatos témaköröket is maga mögé utasítva.
A GTA 6 témakörére vonatkozó keresési intenzitás tekintetében
az öt éves grafikon egyértelműen jelzi, hogyan futott fel idén az érdeklődés.
Érdemes a GTA VI-ot az elődeivel is összemérni. 2004 óta a legnagyobb kiugrást a GTA V 2013-as megjelenése hozta, a 2008-as GTA IV körüli hullám ennél jóval kisebb volt. A GTA VI az idei év során már többször is megelőzte az elődjét, a GTA V iránti érdeklődés viszont tizenhárom év alatt sem tűnt el teljesen.
A Google Trends térképe alapján az elmúlt héten
az Egyesült Királyságban volt a legintenzívebb a GTA VI iránti keresési érdeklődés, Ausztrália és Új-Zéland előtt.
Az első ötbe Hollandia és Finnország került még be. Az Egyesült Államok, ahol a játék játszódik, nem fért be közéjük.
A GTA iránti hatalmas érdeklődést jól jelzi az is, hogyha a keresési intenzitást összehasonlítjuk a hét másik nagy tőkepiaci sztorijával, az Anthropic piacralépésével. A GTA VI és az Anthropic témaköreivel kapcsolatban párhuzamosan ugrott meg a keresési intenzitás, azonban
a játék egyértelműen lekörözte az AI-vállalat történelmi IPO-ját a Google-ben.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
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