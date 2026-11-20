Az elemzők szerint jövőre 5,5-7 százalékkal nőhetnek a bruttó átlagbérek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán csütörtökön elfogadott bérmegállapodás nyomán. A minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik. Az ING Bank vezető közgazdásza a vártnál nagyobb minimálbér-emelés miatt az előrejelzett 5,5 százaléknál erősebb béremelkedésre számít, a K&H elemzője pedig 6,5 százalék körüli növekedéssel kalkulál, ami meghaladja a költségvetési törvényjavaslatban szereplő 5,6 százalékot. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a fegyverpénz kivezetése jövőre nagyjából 1,5 százalékponttal fékezi a bérek növekedését, így ezzel együtt 5-6 százalékos átlagos emelkedés várható.

Jövőre 5,5-7 százalékkal emelkedhetnek a bruttó átlagbérek az elfogadott bérmegállapodás alapján az MTI által megkérdezett elemzők szerint. A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön állapodtak meg a jövő évi béremelésről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF).

A megállapodás alapján

a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 000 forintra,

míg a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 000 forintra emelkedik.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza kommentárjában közölte, az általa várt 5 százalék körüli mértékhez képest magasabb lett a minimálbér emelés. Ezért az ING Bank által 2027-re előrejelzett 5,5 százalékos átlagbér-növekedésnél valamivel erősebb dinamika valósulhat meg.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője kommentárjában jelezte, a bérmegállapodás nagyobb bruttó béremelést eredményezhet nemzetgazdasági szinten, mint amennyivel a költségvetési törvénytervezet számol. A szakember a bérmegállapodás tükrében 6,5 százalék körüli bruttó átlagkereset növekedéssel kalkulál 2027-ben. A jövő évi költségvetési törvényjavaslatban 5,6 százalék szerepel.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában ismertette, az átlagos béremelkedés ütemét a minimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett befolyásolja a fegyverpénz is, amely idén önmagában nagyjából 1,5 százalékponttal húzta fel éves átlagban a keresetemelkedés ütemét, jövőre pedig nagyjából ugyanennyivel húzza majd vissza azt. Ettől eltekintve az elemző egy 6-7 százalékos, míg ezt a hatást is figyelembe véve egy 5-6 százalékos átlagos bérnövekedési ütemmel számol.

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