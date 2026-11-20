A tulajdonosok döntése nyomán indult egyeztetéseken a felek arra törekedtek, hogy a szerződés felbontását követő változások a lehető legkevésbé érintsék az autósokat, és megnyugtatóan rendezzék a koncessziós munkákban részt vevő munkavállalók helyzetét is. A megállapodás pontos részleteit a tárgyalások lezárása után hozzák nyilvánosságra.
Az MKIF közlése szerint a szerződés hivatalos megszűnéséig
a társaság az érvényben lévő kötelezettségeinek megfelelően továbbra is biztosítja a kezelésébe tartozó gyorsforgalmi utak biztonságos üzemeltetését, felújítását és fejlesztését, beleértve az M1-es autópálya bővítését is.
A közlemény azután érkezett, hogy szerdán Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megszűntetik a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeibe tartozó, 2057-ig megkötött autópálya-koncessziót. A döntéssel kapcsolatban a kormányfő azt is elmondta, hogy legalább 23 ezer milliárd forinttal csökkenti a lépés az állami kiadásokat. A kormányhatározat tegnap már a Magyar Közlönyben is megjelent, amely részletezi, pontosan milyen alapokat érint a koncesszió megszűntetése. Az autópályák üzemeltetését a korábban ismertetett tervek szerint 2027. április 1-jétől Magyar Közút venné majd át.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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