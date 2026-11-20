Túl magas a jelenlegi amerikai kamatszint, mivel a Fed politikát visz a monetáris politikába – jelentette ki pénteken Donald Trump. Az amerikai elnök kiemelte, hogy az Egyesült Államokban kellene a világ legalacsonyabb kamatszintjének lenni.

Az amerikai elnök monetáris politikával kapcsolatos kommentárja azért is érdekes, mert a piac jelenleg újabb 25 bázispontos kamatemelést áraz december 9-ére, sőt a Fed döntéshozói már elkezdtek beszélni arról, hogy 50 bázispontos szigorításra lenne szükség. Ennek oka a cél feletti infláció, az októberi 3,8%-os áremelkedési ütem jelentősen meghaladja a Fed 2%-os célját.

A Reuters tudósítása szerint Trump a Fehér Ház sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy

meg fogják tiltani a cégeknek, hogy adatközpontokat építsenek az USA-n kívül, ha mégis megteszik, akkor komoly adóterhet vetnek ki rájuk.

Szerinte a lépésre azért van szükség, mert ellenkező esetben Kína az összes fontos adatközpontot elvinné. Egyébként kiemelte, hogy kiváló a személyes kapcsolata Hszi Csinping kínai elnökkel.

Trump kiemelte, hogy Amerikának jelentős fejlesztésekre lesz szüksége a légiirányításban, ezért erre is komoly hangsúlyt fektetnek majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images