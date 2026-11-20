Az államadós-besorolással párhuzamosan az intézet a Magyar Nemzeti Bank "Baa2" szintű osztályzatát is helybenhagyta, és a jegybank kilátását szintén negatívról stabilra módosította, mivel a hitelprofilja szorosan összefonódik a kormányzatéval.
A Moody's értékelése szerint
A 2026 MÁJUSÁBAN BEKÖVETKEZETT KORMÁNYVÁLTÁS ÓTA BEVEZETETT INTÉZMÉNYI LÉPÉSEK JELENTŐSEN MÉRSÉKELTÉK A KORMÁNYZÁSSAL ÉS A JOGÁLLAMISÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KOCKÁZATOKAT.
A hitelminősítő kiemelte az Integritás Hatóság megerősítését, az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint a közbeszerzések és az ügyészségi felügyelet terén hozott intézkedéseket.
Ezek a lépések lehetővé tették a korábban felfüggesztett uniós források egy részének lehívását. Októberben 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás vált hozzáférhetővé, az elemzők pedig arra számítanak, hogy az Európai Bizottság vizsgálatát követően az év végéig további mintegy 10 milliárd euró érkezhet meg a helyreállítási alapból (RRF). Bár egyes kohéziós összegek továbbra is zárolva maradtak, a megnyíló források így is érdemben támogatják az állami beruházásokat, miközben csökkentik a piaci finanszírozási igényt.
A költségvetési folyamatokat vizsgálva
a Moody's hitelesnek ítélte a 2027-es büdzsé konszolidációs céljait.
Előrejelzésük szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a 2026-ra becsült 7,2 százalékról 2027-ben 5, 2028-ban pedig 4 százalékra mérséklődhet. A kiigazítást az egyszeri kiadások kifutása, a minisztériumi működési és beruházási költségek visszafogása, valamint a koncessziós szerződések módosítása segíti. A hitelminősítő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy
EGYES LÉPÉSEK MÉG JOGSZABÁLYALKOTÁSRA VAGY SZERZŐDÉSEK ÚJRATÁRGYALÁSÁRA VÁRNAK, A 2027 UTÁNI KONSZOLIDÁCIÓ MÖGÖTT PEDIG EGYELŐRE NINCSENEK RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT INTÉZKEDÉSEK, MIKÖZBEN A SZOCIÁLIS, VÉDELMI ÉS ENERGETIKAI KIADÁSOK TARTÓS NYOMÁST JELENTENEK.
A GDP-arányos államadósság a Moody's számításai szerint 2026-ban 77,4 százalékra emelkedik, 2027-ben ezen a szinten tetőzik, majd 2030-ra fokozatosan 76 százalékra süllyed. A javuló befektetői hangulatnak köszönhetően csökkentek az ország finanszírozási költségei, így az állami bevételekhez viszonyított kamatkiadások a 2026–2027-es 9 százalék körüli szintről az évtized végére 8 százalékra mérséklődhetnek. Fontos középtávú gazdaságpolitikai horgonyként értékelték továbbá a kormány azon szándékát, hogy 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit.
A gazdasági növekedés a 2026-ra várt 1,7 százalékról 2027-ben 2,2, 2028-ban pedig 2,8 százalékra gyorsulhat. A bővülés egyik fő motorja a reálbérek emelkedése és az erősödő fogyasztói bizalom révén a lakossági fogyasztás marad, amihez fokozatosan zárkóznak fel az uniós forrásokból támogatott beruházások. Bár a jövő évi költségvetési kiigazítás a becslések szerint 0,4 százalékponttal fogja vissza a GDP-növekedést, az uniós fejlesztések ezt nagyrészt ellensúlyozzák. A magyar gazdaság ugyanakkor továbbra is kitett a külső – különösen a németországi – kereslet alakulásának, a járműipar szerkezeti kihívásainak, a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak és az orosz energiafüggőség csökkentésével járó költségeknek.
A hitelminősítő jelezte, hogy a felminősítéshez a reformok tartós folytatása, az euróbevezetés felé tett előrelépés, valamint a vártnál gyorsabb adósságcsökkentés vezethet. Ezzel szemben ismét negatívra fordulhat a kilátás, ha a kormány visszafordítja az intézményi reformokat, ha újra elapadnak az uniós források, ha kisiklik a költségvetési pálya, vagy ha egy esetleges geopolitikai eszkaláció közvetlenül érintene egy EU- vagy NATO-tagállamot.
Az előzetes naptárak alapján jövő pénteken a Standard & Poor’s, két hét múlva, december 4-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül a magyar adósbesorolást. A mai lépés után ott sem elképzelhetetlen első körben a kilátás javítása.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
A három nagy hitelminősítő legutóbb május-júniusban vizsgálta felül a magyar osztályzatot, akkor mindegyik érvényben hagyta korábbi besorolását és kilátását, mivel még alig alakult meg az új kormány. A fő kérdés a mostani kör előtt az volt, hogyan értékelik a kormány eddigi terveit, különösen az euróbevezetési elképzeléseket, illetve a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot és a 2030-ig terjedő középtávú makrogazdasági és fiskális pályát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszületett az ítélet Magyarországról! Megkaptuk az első hitelminősítői ajándékot
Kilátást javított a Moody's.
Kórházba szállították a "trópusok Trumpját": a 27 év börtönre ítélt volt elnök súlyos fájdalmakkal küzd
A 71 éves politikust hasba szúrták pár éve.
A régmúlt kísértése: már megint botrány robbant a radikális jobboldal zászlóvivője körül
Évtizedes antiszemita irományok láttak napvilágot.
A tényleges hadkötelezettség visszaállítását fontolgatja a kormány, tiltakozásba kezdtek a fiatalok Hollandiában
Fegyverkezés helyett a megélhetésre költenének.
Súlyos támadás érte a szomszédos ország külügyminisztériumát: érzékeny adatok szivárogtak ki
A Microsoft szoftvereinek világméretű leállásakor.
Kiderült, hova utazik Magyar Péter hétfőn
A régiós kormányfőkkel tárgyal.
Kemény üzenetet küldött Trump az iszlamista rezsimnek: "olvassanak a szájamról!"
Az elnök eredetileg 300 dolláros olajárra számított a háború miatt.
Tisztázta a minisztérium: tízszeresére nő a háztartások rendszerhasználati díja, de jár mellé egy 90 százalékos kompenzáció
Ne kapjunk a szívünkhöz az új számla láttán!
Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok
Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e
Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít?
A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?