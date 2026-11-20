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Az eddigi Baa2 szinten tartotta Magyarország adósbesorolását a Moody’s, azonban a negatív kilátást stabilra változtatta – jelentette be a hitelminősítő pénteken a piaczárást követően. Ezzel megkaptuk az első kis elismerést, ami majd a 2027-es esetleges felminősítések előfutára lehet, de előtte a következő hetekben még a másik két hitelminősítő is megszólal.

Az államadós-besorolással párhuzamosan az intézet a Magyar Nemzeti Bank "Baa2" szintű osztályzatát is helybenhagyta, és a jegybank kilátását szintén negatívról stabilra módosította, mivel a hitelprofilja szorosan összefonódik a kormányzatéval.

A Moody's értékelése szerint

A 2026 MÁJUSÁBAN BEKÖVETKEZETT KORMÁNYVÁLTÁS ÓTA BEVEZETETT INTÉZMÉNYI LÉPÉSEK JELENTŐSEN MÉRSÉKELTÉK A KORMÁNYZÁSSAL ÉS A JOGÁLLAMISÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ KOCKÁZATOKAT.

A hitelminősítő kiemelte az Integritás Hatóság megerősítését, az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítását, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint a közbeszerzések és az ügyészségi felügyelet terén hozott intézkedéseket.

Ezek a lépések lehetővé tették a korábban felfüggesztett uniós források egy részének lehívását. Októberben 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás vált hozzáférhetővé, az elemzők pedig arra számítanak, hogy az Európai Bizottság vizsgálatát követően az év végéig további mintegy 10 milliárd euró érkezhet meg a helyreállítási alapból (RRF). Bár egyes kohéziós összegek továbbra is zárolva maradtak, a megnyíló források így is érdemben támogatják az állami beruházásokat, miközben csökkentik a piaci finanszírozási igényt.

A költségvetési folyamatokat vizsgálva

a Moody's hitelesnek ítélte a 2027-es büdzsé konszolidációs céljait.

Előrejelzésük szerint a GDP-arányos államháztartási hiány a 2026-ra becsült 7,2 százalékról 2027-ben 5, 2028-ban pedig 4 százalékra mérséklődhet. A kiigazítást az egyszeri kiadások kifutása, a minisztériumi működési és beruházási költségek visszafogása, valamint a koncessziós szerződések módosítása segíti. A hitelminősítő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

EGYES LÉPÉSEK MÉG JOGSZABÁLYALKOTÁSRA VAGY SZERZŐDÉSEK ÚJRATÁRGYALÁSÁRA VÁRNAK, A 2027 UTÁNI KONSZOLIDÁCIÓ MÖGÖTT PEDIG EGYELŐRE NINCSENEK RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT INTÉZKEDÉSEK, MIKÖZBEN A SZOCIÁLIS, VÉDELMI ÉS ENERGETIKAI KIADÁSOK TARTÓS NYOMÁST JELENTENEK.

A GDP-arányos államadósság a Moody's számításai szerint 2026-ban 77,4 százalékra emelkedik, 2027-ben ezen a szinten tetőzik, majd 2030-ra fokozatosan 76 százalékra süllyed. A javuló befektetői hangulatnak köszönhetően csökkentek az ország finanszírozási költségei, így az állami bevételekhez viszonyított kamatkiadások a 2026–2027-es 9 százalék körüli szintről az évtized végére 8 százalékra mérséklődhetnek. Fontos középtávú gazdaságpolitikai horgonyként értékelték továbbá a kormány azon szándékát, hogy 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit.

A gazdasági növekedés a 2026-ra várt 1,7 százalékról 2027-ben 2,2, 2028-ban pedig 2,8 százalékra gyorsulhat. A bővülés egyik fő motorja a reálbérek emelkedése és az erősödő fogyasztói bizalom révén a lakossági fogyasztás marad, amihez fokozatosan zárkóznak fel az uniós forrásokból támogatott beruházások. Bár a jövő évi költségvetési kiigazítás a becslések szerint 0,4 százalékponttal fogja vissza a GDP-növekedést, az uniós fejlesztések ezt nagyrészt ellensúlyozzák. A magyar gazdaság ugyanakkor továbbra is kitett a külső – különösen a németországi – kereslet alakulásának, a járműipar szerkezeti kihívásainak, a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak és az orosz energiafüggőség csökkentésével járó költségeknek.

A hitelminősítő jelezte, hogy a felminősítéshez a reformok tartós folytatása, az euróbevezetés felé tett előrelépés, valamint a vártnál gyorsabb adósságcsökkentés vezethet. Ezzel szemben ismét negatívra fordulhat a kilátás, ha a kormány visszafordítja az intézményi reformokat, ha újra elapadnak az uniós források, ha kisiklik a költségvetési pálya, vagy ha egy esetleges geopolitikai eszkaláció közvetlenül érintene egy EU- vagy NATO-tagállamot.

Az előzetes naptárak alapján jövő pénteken a Standard & Poor’s, két hét múlva, december 4-én pedig a Fitch Ratings vizsgálja felül a magyar adósbesorolást. A mai lépés után ott sem elképzelhetetlen első körben a kilátás javítása.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A három nagy hitelminősítő legutóbb május-júniusban vizsgálta felül a magyar osztályzatot, akkor mindegyik érvényben hagyta korábbi besorolását és kilátását, mivel még alig alakult meg az új kormány. A fő kérdés a mostani kör előtt az volt, hogyan értékelik a kormány eddigi terveit, különösen az euróbevezetési elképzeléseket, illetve a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot és a 2030-ig terjedő középtávú makrogazdasági és fiskális pályát.

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