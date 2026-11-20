Az elmúlt fél évben megállt ugyan a budapesti rendőri állomány létszámának csökkenése, de továbbra is kétezer fő hiányzik a fővárosi testületből - írja az MTI a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján. A helyzet kezelése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az új jogszabályi lehetőségeket kihasználva és a társszervek bevonásával növelte a közterületi jelenlétet. Az intézkedések során kiemelt figyelmet fordítanak a legforgalmasabb csomópontokra és a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.

Jelenleg mintegy hatezer rendőr és rendvédelmi igazgatási alkalmazott teljesít szolgálatot a BRFK-nál. Baricska Norbert Tamás, Budapest rendőr-főkapitánya elmondta, hogy

a közrendvédelmi területről 1100, a bűnügyi szektorból pedig nagyjából 500 munkatárs hiányzik.

A dandártábornok bízik abban, hogy az állomány anyagi helyzetét és munkakörülményeit javító, beígért kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a jövőben egyre többen választják majd ezt a hivatást.

A létszámhiány ellenére a közelmúltbeli jogszabályi változások lehetővé tették, hogy több egyenruhás teljesítsen szolgálatot az utcákon. A honvédség például átvette a diplomáciai objektumok őrzését, ami hetven rendőrt szabadított fel a közterületi feladatokra. Szintén több ezer munkaórát takarítanak meg azzal az új rendelkezéssel, amely szerint a kifizetetlen szabálysértési bírság miatt elzárásra ítélteket már nem kell a lakóhelyük szerinti büntetés-végrehajtási intézetbe szállítani, így a Budapesten elfogottak a fővárosban is letölthetik a büntetésüket.

Az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések és a lakossági bejelentések alapján a rendőrség 96 kritikus közbiztonsági gócpontot azonosított.

Ezeken a helyszíneken, elsősorban a pályaudvarok környékén és az olyan nagy forgalmú területeken, mint a Blaha Lujza tér, a nyár óta fokozott ellenőrzéseket tartanak, jelenleg is 28 kiemelt ponton biztosítva az állandó rendőri jelenlétet.

Az akciók során eddig mintegy háromezer intézkedés történt, ami több mint hatszáz elfogást és előállítást eredményezett.

Kétezer-négyszáznál is több büntetőeljárást indítottak, túlnyomórészt testi sértés, garázdaság, valamint kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

Utóbbi kapcsán közel száz olyan terjesztő ellen folyik eljárás, akik a kritikus csomópontok környékén árulták a tudatmódosító szereket.

A közrend fenntartásában a Készenléti Rendőrség és az önkormányzati rendészetek mellett a Budapesti Polgárőr Szövetség is jelentős szerepet vállal. Kardos Pál elnök hangsúlyozta, hogy a polgárőrök nem veszik át a rendőrök feladatkörét, hanem aktívan támogatják a munkájukat. Tevékenységüket egy országosan egyedülálló informatikai rendszer segíti, amelyen keresztül a rendőrségi központ valós időben látja a szolgálatot teljesítő polgárőrök helyzetét és speciális, például egészségügyi képzettségét. Szükség esetén a vidéki egységek is besegítenek a fővárosi kollégáiknak.

Baricska Norbert Tamás rámutatott arra is, hogy az állandó rendőri jelenlét javítja ugyan az adott helyszín közbiztonságát, de a bűnelkövetők ilyenkor gyakran egyszerűen más területekre teszik át a székhelyüket. Mivel a problémák egy része pusztán rendészeti eszközökkel nem oldható meg, a hatóság folyamatosan egyeztet a szociális és az egészségügyi ágazat képviselőivel. Hasonló tendenciát tapasztalnak a közlekedésben is, hiszen a fix sebességmérők környezetében csökken a gyorshajtások száma, máshol viszont továbbra is rendszeres a szabályszegés. Ennek visszaszorítása érdekében a jövőben jelentősen sűrítik a mobil sebességméréseket a fővárosban.

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