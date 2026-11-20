A szoros eredmény miatt szombaton újabb, második meghallgatást tart a Független Közmédia Testület, csak azt követően dönt a közmédia új vezérigazgatójáról – jelentette be a testület elnöke péntek este. A versenyben már csak ketten vannak: Szabó Stein Imre és Kert Attila, közülük kerül ki az új vezető.

Két nap alatt összesen 13 pályázót hallhatott meg az FKT, mely péntek estére ígérte, hogy döntést hoz a közmédia új vezérigazgatójáról. Azonban a verseny annyira szoros, hogy a törvény adta lehetőséggel élve szombat délutánra újabb meghallgatást hívtak össze a két legtöbb pontot kapott jelöltnek – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bayer Judit, a testület elnöke. Hozzátette, hogy a két jelölt között kevesebb mint 1% volt a különbség a pontokban, majd bejelentette a két nevet:

Szabó Stein Imre vagy Kert Attila lesz a közmédia új vezére.

A szombati meghallgatások 14-16 óra között zajlanak majd, érdeklődést esetén fél ötkor tart sajtótájékoztatót az FKT.

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