Két nap alatt összesen 13 pályázót hallhatott meg az FKT, mely péntek estére ígérte, hogy döntést hoz a közmédia új vezérigazgatójáról. Azonban a verseny annyira szoros, hogy a törvény adta lehetőséggel élve szombat délutánra újabb meghallgatást hívtak össze a két legtöbb pontot kapott jelöltnek – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bayer Judit, a testület elnöke. Hozzátette, hogy a két jelölt között kevesebb mint 1% volt a különbség a pontokban, majd bejelentette a két nevet:
Szabó Stein Imre vagy Kert Attila lesz a közmédia új vezére.
A szombati meghallgatások 14-16 óra között zajlanak majd, érdeklődést esetén fél ötkor tart sajtótájékoztatót az FKT.
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