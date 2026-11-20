Debrecen polgármestere szerint a 2027-es költségvetési törvényjavaslat a működés finanszírozását illetően hátrányosan érinti a város önkormányzatát.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester pénteken sajtótájékoztatón azt mondta, a javaslat elfogadása esetén Debrecen közel hárommilliárd forinttal kevesebb állami támogatásban részesülne, mint 2026-ban. A normatív támogatások mértéke sem nőne 2026-hoz képest, ami jelentős bizonytalanságot okoz, különösen a szükséges és várt bérfejlesztéseket tekintve - tette hozzá. Megjegyezte: ha ez így marad, a város jövő évi költségvetését kiegészítő saját források bevonásával kell összeállítani.

A városvezető

totálisan elhibázott elvonási formának nevezte a szolidaritási hozzájárulást,

amely Debrecen esetében ugyan kevesebb, mint a tavalyi 12 milliárd forint, de így is 10,36 milliárdot kell befizetniük 2027-ben ezen a címen, ami "a legkártékonyabb" a helyi fejlesztésekre. Papp László megemlítette, ha a kormány elfogadta volna a Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatát, akkor Debrecennek 5,7 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene fizetnie.

A polgármester szerint az egyik legnagyobb tehertétel számukra a közösségi közlekedés finanszírozása. Felidézte, hogy az előző kormánnyal kötött megállapodás alapján 2025-ben és 2026-ban 5-5 milliárd forint támogatást kaptak erre a célra, ennek tervezett megszüntetése "drasztikus elvonás a város hátrányára". Rámutatott: már a korábbi kormánynak is javasolták, hogy - Budapesthez hasonlóan - Debrecen esetében is legyen kötelező önkormányzati feladat a helyi közösségi közlekedés ellátása, és ehhez biztosítson a városnak állandó központi költségvetési támogatást az állam. Ez nem valósult meg, ezért Debrecen önkormányzata javasolja a jelenlegi kormánnyal szakmai egyeztetések megkezdését ebben a témában - jelezte Papp László.

Felsorolása szerint további bizonytalansági tényezőket jelentenek mások mellett, hogy nem ismertek a köznevelési, a szociális és a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók béremelésének állami többlettámogatásai, mint ahogy a kulturális intézmények és a színházak támogatása sem, pedig ezeket mind tervezni kell az önkormányzat jövő évi költségvetésében.

Papp László kiemelte: tervezik a nem lakossági ingatlanok építményadójának emelését, ami mintegy 1,7 milliárd forint többlet helyiadó-bevételt jelentene. Ez ugyan nem fedezné a állami támogatások csaknem hárommilliárd forintra prognosztizált csökkenését, de jelentős mértékben javítaná a város költségvetési egyensúlyát.

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