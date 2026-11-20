A CDR és a CCS eddig lényegében hiányzott a klímapolitikai vitákból, noha évtizedek óta minden modellben szerepel: kizárólag ezekkel a megoldásokkal ellensúlyozható ugyanis a klímaváltozást okozó szén-dioxid-kibocsátás, és térhetünk vissza belátható időn belül a túllépés állapotából. Míg a CDR a már légkörben lévő szén-dioxidot vonja ki, addig a CC(U)S közvetlenül a kibocsátási forrásnál akadályozza meg, hogy szén-dioxid kerüljön a levegőbe.
A szén-dioxidot közvetlenül a légkörből kivonó CDR (negatív kibocsátás) technológia bemutatására a klímakonferencia helyszínén külön pavilont is felállítottak ("Think Negative” néven), ahol az eszközt úgy népszerűsítik, mint amely segíthet megelőzni a globális átlaghőmérséklet nemzetközileg elfogadott határértékek fölé emelkedését.
A legfrissebb kutatási eredmények alapján ez immár közvetlen veszélyt jelent. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a klímacsúcs előtt nem sokkal kiadott jelentése szerint a globális hőmérséklet-emelkedés mértéke már várhatóan az évszázad közepén meghaladja az 1,5°C-ot az iparosodás előtti szinthez képest, és jelentős erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy 2100-ig felmelegedés mértéke 1,5 fokra legyen visszaszorítható.
A jelentés szerint ehhez az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának radikális csökkentésén túl a CO2 légkörből történő eltávolításának fokozása is elengedhetetlen.
Egy másik, a napokban megjelent jelentés szerint pedig a jelenlegi szakpolitikai keretek mellett a globális átlaghőmérséklet az évszázad végén 2,7 fokkal haladhatja meg az iparosodás előtti szintet, hacsak egyebek mellett a szén-dioxid-eltávolítás alkalmazásával az emberiség nem tesz radikális intézkedéseket.
A szén-dioxid-eltávolításnak különféle formái léteznek, mint például a gáz lényegében kiszívása a levegőből, a karbon megkötésére képes zúzott kőzetek alkalmazása, de ide tartoznak az olyan, természetes módszerek is, mint az erdők védelme és telepítése.
A különféle CDR eljárásokkal jelenleg évente összesen mintegy 2,2 milliárd tonna szén-dioxidot vonnak ki a légkörből (ami az energiához kapcsolódó teljes éves globális CO2-kibocsátás nagyjából 5%-a), de ennek 99,9%-át a hagyományos, természetalapú megoldások adják.
A technológiai, "gépi" CDR hozzájárulása tehát lényegében elhanyagolható, nem függetlenül attól, hogy a szegmens vezető vállalatai mindeddig finanszírozási gondokkal küzdöttek és alulteljesítettek.
Pedig ahhoz, hogy a felmelegedés mértéke a 2100-as évig ismét visszatérjen 1,5 fok alá, az UNEP jelentése szerint összesen mintegy 320 milliárd tonna szén-dioxidot kellene kivonni a légkörből az évszázad folyamán.
A CDR melletti kampányon túl az idei klímacsúcson rekordnak számító 700 lobbista igyekszik helyzetbe hozni egy másik hasonló eljárást, az úgynevezett szén-dioxid-leválasztás(, -hasznosítás) és -tárolás (CC(U)S) technológiát - mutat rá beszámolójában a The Guardian a Center for International Environmental Law (CIEL) adatai alapján.
Környezetvédők szerint ugyanakkor ahhoz, hogy elegendő mennyiségű szenet távolítsanak el és tároljanak, a földhasználatban és az óceánokban jelentős és potenciálisan káros változtatásokra lenne szükség, ráadásul a légkör utólagos megtisztítására való hagyatkozás elviszi a fókuszt az eredendő célról, vagyis a kibocsátás csökkentéséről.
A lap megjegyzi, hogy a CC(U)S-t a környezetvédők még kevésbé támogatják a magas költségek, vegyes eredmények és azon kapcsolódó aggályok miatt, miszerint a technológia alkalmazása afféle "greenwashingként" meghosszabbíthatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.
Valóban akadnak arra utaló jelek, hogy a fosszilis energiaipar hozzájárult az e technológiákkal kapcsolatos tudományos diskurzus alakításához, olyan fejlesztéseket támogatva, amelyek lehetővé tehetik a fosszilis tüzelőanyagok további használatát, ezen iparágak képviselői pedig módot találhattak arra is, hogy részt vegyenek a klímatárgyalásokon is - írja a New Scientist, utalva az idei klímacsúcson megjelenő rekord számú lobbistára is.
A lobbizás abból a szempontból sikeresnek tűnik, hogy az idei klímacsúcson – a COP-ok történetében most először – mind a CCUS, mind a CDR bekerült abba a szövegtervezetbe, amely az éghajlatvédelmi tárgyalásokon születő végső megállapodás alapjául szolgálhat.
Kritikus hangok szerint ez lényegében azt is jelenti, fennáll a valós veszélye annak, hogy a COP31 nem a (kibocsátáscsökkentést felpörgető) "végrehajtás", hanem a "túllépés" klímacsúcsaként vonul be a történelembe.
A két technológiát a tárgyalási szöveg tervezete is konkrétan megnevezi, üdvözölve a CDR és CCUS fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsítására irányuló erőfeszítéseket; a szöveg ugyanakkor azt is kimondja, hogy a szén-dioxid-eltávolításnak ki kell egészítenie a nagy mértékű kibocsátáscsökkentést - nem pedig helyettesíteni vagy elhalasztania azt. Emellett a környezetvédelmi biztosítékok, valamint az őslakos népek és a helyi közösségek tiszteletben tartása is a megvalósítás alapvető feltételeként jelenik meg az anyagban.
A CDR bevetését támogató szószólók a COP31-et közösen elnöklő Törökországra és Ausztráliára is nyomást gyakoroltak, hogy a technológia a konferencia eredményeit rögzítő dokumentumba is bekerüljön, és egy, a szén-dioxid-kivonást koordináló új globális ügynökség létrehozását is szorgalmazzák. A CDR-rel kapcsolatos megosztottság az országok között is érzékelhető; értesülések szerint míg többek között Brazília, Dánia, az EU, Szaúd-Arábia és az Egyesült Királyság szorgalmazzák a technológia alkalmazását, addig úgy tűnik, a klímaváltozás káros hatásainak leginkább kitett kis szigetállamok mellett például Németország, Kenya és Mexikó is ellenzi az ilyen technológiákra való támaszkodást.
A szén-dioxid-eltávolító technológiákat alátámasztó tudományos bizonyítékok köre bővül, ám még nem tekinthető meggyőzőnek; továbbra is nyitott kérdés egyebek mellett az is, hogy pontosan mennyi légköri szén-dioxidot lehetne ilyen módon eltávolítani és tartósan tárolni, illetve, hogy milyen ökológiai károk keletkezhetnek ennek kapcsán.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által értékelt klímaszcenáriók szerint az évszázad közepén évente akár 6 milliárd tonna CO2 is betárolható lehet a föld alá, jelenleg azonban a légkörből eltávolítható és tartósan elraktározható szén-dioxid mennyisége kisebb, mint amennyit egyetlen nagy, fosszilis tüzelőanyaggal működő erőmű egy év alatt kibocsát.
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