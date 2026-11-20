Elindult az ingyenes adósságkezelési tanácsadás
Mától ingyenes adósságkezelési tanácsadást vehetnek igénybe a nehéz anyagi helyzetbe került fogyasztók – közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. Az Igazságügyi Minisztérium koordinálásával működő szolgáltatás keretében jogi, pénzügyi, adósságkezelési és szociális tanácsadást is kaphatnak az érintettek.
A szolgáltatás személyre szabott és szakszerű segítséget kínál az érintetteknek
– írta Görög. A tanácsadásra a szolgáltatás honlapján megadott elérhetőségeken lehet jelentkezni.
Tisza-kormány: átalakulnak a rendszerhasználati díjak, megszületett a minimálbér-megállapodás
Átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai 2027-től, miközben a háztartások villanyszámlája a kormány ígérete szerint nem emelkedik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése alapján az ipari fogyasztók átlagos hálózati
tarifái 43–55 százalékkal mérséklődnek.
A lakosságnál ugyanakkor az éves elosztói alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra, az éjszakai áram esetében 474 forintról 4740 forintra emelkedik, miközben a fogyasztásarányos díjak csökkennek. A kormány átvállalja a háztartások többletterheit, így a rezsicsökkentett áramár továbbra is 36 forint marad kilowattóránként, a kompenzáció finanszírozása azonban egyelőre nem ismert. A MEKH a hálózati csatlakozási díjakat is emeli, és a fix, valamint a napszakonként eltérő tarifák további felülvizsgálatát tervezi.
Megállapodtak a jövő évi minimálbérről
Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről:
- a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra,
- a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.
A felek általános, 5 százalékos béremelési ajánlást is megfogalmaztak a versenyszféra számára. Kármán András pénzügyminiszter szerint a tervezett adójóváírással együtt
- a minimálbéresek nettó keresete 17,2 százalékkal, közel 37 ezer forinttal,
- a garantált bérminimumot keresőké pedig 13,3 százalékkal, mintegy 33 ezer forinttal növekedhet havonta, amennyiben más szja-kedvezményre nem jogosultak.
A jövő héten aláírandó egyezség jelentős engedményeket követelt mindkét oldaltól. A felek az év lezárása után középtávú, képletalapú bérmegállapodás kidolgozását is megkezdik.
Közel 250 költségvetési módosítás érkezett
Összesen 246 módosító indítvány érkezett a 2027-es költségvetéshez, többségük az ellenzéki képviselőktől. A Tisza-frakció egymilliárd forinttal csökkentené a debreceni CATL akkumulátorgyár támogatását, 250-250 millió forintot vonna el a Veritas és a Magyarságkutató Intézettől, valamint 1,7 milliárdot biztosítana egy új, társadalmi részvételt erősítő intézet létrehozására. A Fidesz és a KDNP többek között a 40 év feletti kétgyermekes anyák adómentességének kiterjesztését, a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetését, valamint az Otthoni Energiatároló Program újraindítását javasolja. Emellett autópálya- és vasútfejlesztésekre, egészségügyi béremelésre, lakástámogatásokra és a határon túli magyarok támogatására is többletforrásokat fordítanának. A Mi Hazánk több ágazatban 25 százalékos béremelést és a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának fokozatos bevezetését kezdeményezte.
Budapestre látogatott a lengyel külügyminiszter
Tizenkét év után először érkezett hivatalos látogatásra Budapestre Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, akit Orbán Anita miniszterelnök-helyettes fogadott. Orbán különleges élménynek nevezte, hogy közvetlen hivatali partnerként találkozhatott a lengyel diplomácia vezetőjével, és hangsúlyozta az ezeréves magyar–lengyel barátság újjáépítésének, valamint a kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok megerősítésének fontosságát.
Magyar Pétertől kér segítséget Dunaújváros
A fizetésképtelenség határára került Dunaújváros önkormányzata, amelynek vezetése a kormány segítségét kéri. Pintér Tamás polgármester bejelentette, hogy Magyar Péter miniszterelnök elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását, a találkozó időpontja azonban még nem ismert.
A város az elmúlt években mintegy 18–20 milliárd forint adóbevételtől esett el, elsősorban a különleges gazdasági övezet létrehozása és a Dunaferr csődje miatt.
Lackó Gábor helyettes államtitkár szintén jelezte, hogy intézkedéseikkel segítik az önkormányzati feladatellátás biztonságának megőrzését.
Százhetvenhat új mentőautót vásárolnak
A kormány a 2027-es költségvetésből 16 milliárd forintot fordít 176 új mentőautó beszerzésére. A járműpark megújítását az elöregedett mentőautók állapota indokolja, a flottában jelenleg közel 900 ezer kilométert futott, azonnali szervizelésre szoruló jármű is található. Az új mentőautók légrugós felfüggesztést és hidraulikus hordágyakat kapnak, ami kényelmesebb betegszállítást tesz lehetővé. A beszerzéstől a szabad mentőkapacitások bővülését és a kiérkezési idők csökkenését várják.
Újabb hét vezetőt váltottak le
Folytatódnak a személycserék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, ahol Sádt Mónika elnök november 18-i hatállyal hét felső vezetőt mentett fel. Távozott
- Lakos Lambert István informatikai elnökhelyettes,
- Polcz Attila kelet-budapesti
- és Kazsuk Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgató,
- valamint négy főosztályvezető: Czöndör Szabolcs,
- Bognár Andrea,
- Pásztor Krisztina
- és Garamszegi Zsolt.
Októberben már az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest is leváltották. Az augusztus végén kinevezett Sádt Mónika a közbizalom helyreállítását és a politikailag semleges működés kialakítását nevezte legfontosabb feladatának.
Többségben az adócsomagot igazságosnak tartók
A magyarok 53 százaléka inkább igazságosnak tartja a kormány elmúlt két hónapban bejelentett adóváltoztatásait és támogatásait, míg 37 százalék igazságtalannak ítéli azokat – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből. A Tisza szavazóinak 80 százaléka támogatja az intézkedések igazságosságát, a Fidesz szimpatizánsainak viszont mindössze 5 százaléka. A válaszadók csupán 15 százaléka számít saját anyagi helyzetének javulására, 24 százalék romlást vár, 55 százalék pedig nem számol érdemi változással. A Fidesz-szavazók kétharmada pénzügyi helyzetének romlását valószínűsíti, míg a Tisza támogatóinál 6 százalék ez az arány.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump üzent Európának: szerinte Putyin belefáradt a háborúba, miközben az orosz vezető Ukrajna bombázásáról beszélt
Egyenesen utasítást adott a lezárásra.
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Kapu Tibor: Jövő nyártól már állandó űrügynöksége lehet Magyarországnak, akár a Holdon is van keresnivalónk
Azt is elmondta, miért élte meg nehezen a hazatérését, és személyesen megérte-e neki a pályaváltás.
Óriási botrány: házkutatás volt Marine Le Pen pártjánál, illegálisan juthattak nyomozati információkhoz
Egy francia minisztériumi dolgozó szivárogtathatott a Nemzeti Tömörülésnek.
Kimondta a nemzetközi bíróság: népirtást követett el a rohingyák ellen Mianmar
Történelmi precedenst jelenthet a döntés.
Zelenszkij elárulta, mely országok lesznek jelen a béketárgyalásokon Oroszországgal
Európa is képviselteti magát.
Minimálbér 2027: régen volt ilyen alacsony a béremelés, de a gazdaság ezt is alig bírja ki
Lassul a fizetések növekedése.
Kell neked a korai nyugdíj/FIRE?
Korai nyugdíj/FIRE témában sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan érdemes elérni, lehetséges-e egyáltalán, de arról viszonylag kevés szó esik, hogy neked személyesen érdemes-e ezt "célkén
Lakáshitel bizonytalan munkaerőpiacon - mekkora törlesztő fér bele biztonságosan?
Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tová
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
Egyre nagyobb a verseny: nem mindegy, hol vezetsz TBSZ-t
Átalakul a megtakarítási piac, már a fintechek is egyre komolyabb szereplők.
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?