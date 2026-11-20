Átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai 2027-től, miközben a háztartások villanyszámlája a kormány ígérete szerint nem emelkedik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése alapján az ipari fogyasztók átlagos hálózati

tarifái 43–55 százalékkal mérséklődnek.

A lakosságnál ugyanakkor az éves elosztói alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra, az éjszakai áram esetében 474 forintról 4740 forintra emelkedik, miközben a fogyasztásarányos díjak csökkennek. A kormány átvállalja a háztartások többletterheit, így a rezsicsökkentett áramár továbbra is 36 forint marad kilowattóránként, a kompenzáció finanszírozása azonban egyelőre nem ismert. A MEKH a hálózati csatlakozási díjakat is emeli, és a fix, valamint a napszakonként eltérő tarifák további felülvizsgálatát tervezi.

Megállapodtak a jövő évi minimálbérről

Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről:

a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra,

a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.

A felek általános, 5 százalékos béremelési ajánlást is megfogalmaztak a versenyszféra számára. Kármán András pénzügyminiszter szerint a tervezett adójóváírással együtt

a minimálbéresek nettó keresete 17,2 százalékkal, közel 37 ezer forinttal,

a garantált bérminimumot keresőké pedig 13,3 százalékkal, mintegy 33 ezer forinttal növekedhet havonta, amennyiben más szja-kedvezményre nem jogosultak.

A jövő héten aláírandó egyezség jelentős engedményeket követelt mindkét oldaltól. A felek az év lezárása után középtávú, képletalapú bérmegállapodás kidolgozását is megkezdik.

Közel 250 költségvetési módosítás érkezett

Összesen 246 módosító indítvány érkezett a 2027-es költségvetéshez, többségük az ellenzéki képviselőktől. A Tisza-frakció egymilliárd forinttal csökkentené a debreceni CATL akkumulátorgyár támogatását, 250-250 millió forintot vonna el a Veritas és a Magyarságkutató Intézettől, valamint 1,7 milliárdot biztosítana egy új, társadalmi részvételt erősítő intézet létrehozására. A Fidesz és a KDNP többek között a 40 év feletti kétgyermekes anyák adómentességének kiterjesztését, a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetését, valamint az Otthoni Energiatároló Program újraindítását javasolja. Emellett autópálya- és vasútfejlesztésekre, egészségügyi béremelésre, lakástámogatásokra és a határon túli magyarok támogatására is többletforrásokat fordítanának. A Mi Hazánk több ágazatban 25 százalékos béremelést és a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának fokozatos bevezetését kezdeményezte.

Budapestre látogatott a lengyel külügyminiszter

Tizenkét év után először érkezett hivatalos látogatásra Budapestre Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, akit Orbán Anita miniszterelnök-helyettes fogadott. Orbán különleges élménynek nevezte, hogy közvetlen hivatali partnerként találkozhatott a lengyel diplomácia vezetőjével, és hangsúlyozta az ezeréves magyar–lengyel barátság újjáépítésének, valamint a kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok megerősítésének fontosságát.

Magyar Pétertől kér segítséget Dunaújváros

A fizetésképtelenség határára került Dunaújváros önkormányzata, amelynek vezetése a kormány segítségét kéri. Pintér Tamás polgármester bejelentette, hogy Magyar Péter miniszterelnök elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását, a találkozó időpontja azonban még nem ismert.

A város az elmúlt években mintegy 18–20 milliárd forint adóbevételtől esett el, elsősorban a különleges gazdasági övezet létrehozása és a Dunaferr csődje miatt.

Lackó Gábor helyettes államtitkár szintén jelezte, hogy intézkedéseikkel segítik az önkormányzati feladatellátás biztonságának megőrzését.

Százhetvenhat új mentőautót vásárolnak

A kormány a 2027-es költségvetésből 16 milliárd forintot fordít 176 új mentőautó beszerzésére. A járműpark megújítását az elöregedett mentőautók állapota indokolja, a flottában jelenleg közel 900 ezer kilométert futott, azonnali szervizelésre szoruló jármű is található. Az új mentőautók légrugós felfüggesztést és hidraulikus hordágyakat kapnak, ami kényelmesebb betegszállítást tesz lehetővé. A beszerzéstől a szabad mentőkapacitások bővülését és a kiérkezési idők csökkenését várják.

Újabb hét vezetőt váltottak le

Folytatódnak a személycserék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, ahol Sádt Mónika elnök november 18-i hatállyal hét felső vezetőt mentett fel. Távozott

Lakos Lambert István informatikai elnökhelyettes,

Polcz Attila kelet-budapesti

és Kazsuk Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgató,

valamint négy főosztályvezető: Czöndör Szabolcs,

Bognár Andrea,

Pásztor Krisztina

és Garamszegi Zsolt.

Októberben már az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest is leváltották. Az augusztus végén kinevezett Sádt Mónika a közbizalom helyreállítását és a politikailag semleges működés kialakítását nevezte legfontosabb feladatának.

Többségben az adócsomagot igazságosnak tartók

A magyarok 53 százaléka inkább igazságosnak tartja a kormány elmúlt két hónapban bejelentett adóváltoztatásait és támogatásait, míg 37 százalék igazságtalannak ítéli azokat – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből. A Tisza szavazóinak 80 százaléka támogatja az intézkedések igazságosságát, a Fidesz szimpatizánsainak viszont mindössze 5 százaléka. A válaszadók csupán 15 százaléka számít saját anyagi helyzetének javulására, 24 százalék romlást vár, 55 százalék pedig nem számol érdemi változással. A Fidesz-szavazók kétharmada pénzügyi helyzetének romlását valószínűsíti, míg a Tisza támogatóinál 6 százalék ez az arány.

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