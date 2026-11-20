Még meg sem száradt a pecsét a minimálbér-alkun, a munkaadók újabb ötlettel álltak elő
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a következő időszak egyik legfontosabb feladatának tartja egy új, középtávú bérfejlesztési program kidolgozását - közölte az érdekképviselet pénteken az MTI-vel.
Jöhet a fiatalítás a KDNP-ben
Jövő szombaton tartja országos tisztújító választmányát a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Budapesten, Semjén Zsolt távozását követően, a pártelnöki tisztségre - konszenzussal - Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a jelölt - értesült az MTI pénteken. A párt ügyvezető alelnöke továbbra is Latorcai Csaba, a parlament alelnöke marad. Változás várható a KDNP országgyűlési frakciójának élén is, amelynek vezetésére az MTI információi szerint Juhász Hajnalka a legesélyesebb jelölt. Komoly szerepet szánnak Máthé Zsuzsa országgyűlési képviselőnek is, aki frakcióvezető-helyettes lehet. (MTI)
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Fontos bejelentést tett Magyar Péter a frakcióülés helyszínén
A Tisza kétnapos, siófoki kihelyezett frakcióülésén értékelte az elmúlt fél év munkáját és határozta meg a következő időszak jogalkotási prioritásait a 141 fős országgyűlési frakció és a kormány tagsága – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában.
Váratlan fordulat a 27 milliárdos ukrán aranykonvoj ügyében: kettéválasztották a nyomozást
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) elkülönítette a Hajdu János volt TEK-főigazgatóhoz köthető jogellenes fogvatartás vizsgálatát az úgynevezett ukrán aranykonvojügy többi bűncselekményétől. A károsultak jogi képviselője szerint ez a lépés nehezíti a tisztánlátást, ezért panasszal élnek a döntés ellen - számolt be a Telex.
Brüsszel megnyomta a start gombot, közel 3500 milliárd forintos utalást kaphat Magyarország
Az Európai Bizottság pénteken közzétett előzetes értékelésében közölte, hogy Magyarország teljesítette a 10 millirád eurós helyreállítási alap összes mérföldkövét egyetlen kivételével. A hiányzó kritérium dacára a hátra levő, mintegy 9,1 milliárd eurónyi (mintegy 3400 milliárd forintnyi) kifizetésről szóló végső döntés decemberben születhet meg az Európai Unió Tanácsában, az átutalásnak pedig az év végéig meg kell történnie. A kifizetéshez az kellett, hogy a Magyar Péter vezette kormány a megválasztása után újratárgyalta és teljesen átdolgozta a korábban jogállamisági feltételek miatt elakadt tervet.
18 millió köbméter víz érkezett a Balatonba: fontos döntést hozott a szaktárca
A legutóbbi csapadékos időszak hatására emelkedésnek indult a Balaton vízszintje, amely jelenleg 36 centiméteren áll – számolt be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.
Magyar Péter szerint tragikomikus, amit a Fidesz állít
Tragikomikusnak nevezte Magyar Péter miniszterelnök a Fidesz azon állítását, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által megtalált milliárdoknak nincs köze Seszták Miklóshoz. A Fidesz szerint a pénzt Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban rejtették el, illetve az ő földjein ásták el. Az NVVH múlt pénteken közölte, hogy a volt nemzeti fejlesztési miniszter elleni büntetőeljárásban több milliárd forintnyi készpénzt találtak erdőkben elásva, épületekben elrejtve és egy széfben. Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy 2015 és 2018 között a Volánbusz partnercégeitől több mint 11 milliárd, egy építőipari cégcsoporttól pedig több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt kapott. Emellett uszoda- és tornaterem-beruházások kapcsán további mintegy 270 millió forinthoz juthatott hozzá.
Belenyúlt a Tisza-kormány a babaváró hitel szabályaiba - Itt a lista és a számítás a sokakat érintő tudnivalókról
Nemcsak a gyermektelenül maradt és emiatt bajba került babavárósokra vonatkozóan, hanem a jövőbeni hitelfelvevők számára is új, kedvező szabálymódosításokat léptetett életbe a kormány a babaváró hitelek esetében. Érdemes tisztában lenni a hitelfelvétel előtt is a változásokkal - ezeket foglaljuk össze pontról pontra az alábbiakban. Számításainkból egyértelműen kiderül: adósbarátabb lett a szabályozás, de a potyautas magatartást továbbra sem díjazza.
Lezajlott az EJEB magyar bírójelöltjeinek meghallgatása
Lezajlott az Emberi Jogok Európai Bíróságának magyar bírói pozíciójára jelentkezők személyes meghallgatása, ezt követően állítja össze a Pályázatot Elbíráló Szakmai Bizottság a bírójelöltek névsorát – közölte Görög Márta igazságügyi miniszter.
Török Gábor: továbbra is Vitézy Dávid a legnépszerűbb magyar politikus
Továbbra is Vitézy Dávid a legnépszerűbb magyar politikus, miközben az ellenzéki pártelnökök a lista végén helyezkednek el – írta Török Gábor politológus az Euopinion kutatása alapján.
Orbán Viktor kedveltsége valamivel magasabb Toroczkai Lászlóénál, ugyanakkor az elutasítottsága lényegesen nagyobb.
Októberhez képest szinte minden politikus megítélése romlott valamelyest
– emelte ki Török.
Baka András köztársasági elnökről a megkérdezettek közel fele nem tudott vagy nem akart véleményt mondani.
Magyar Péter: 12 forinttal olcsóbb a benzin a védett árnál
A 95-ös benzin átlagára már 12 forinttal alacsonyabb a benzinkutakon a védett árnál – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
Nem tudjátok ilyenkor hol vannak Seszták Miklós és Matolcsy György energia szakértő bűntársai?
- kérdezte a miniszterelnök.
Lannert Judit: megnyílt a jelentkezés a miniszteri Gyermektanácsadó Csoportba
Mától lehet jelentkezni Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Gyermektanácsadó Csoportjába – jelentette be a tárcavezető a gyermekjogok világnapján.
A jelentkezés részletei itt találhatók.
Elindult az ingyenes adósságkezelési tanácsadás
Mától ingyenes adósságkezelési tanácsadást vehetnek igénybe a nehéz anyagi helyzetbe került fogyasztók – közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. Az Igazságügyi Minisztérium koordinálásával működő szolgáltatás keretében jogi, pénzügyi, adósságkezelési és szociális tanácsadást is kaphatnak az érintettek.
A szolgáltatás személyre szabott és szakszerű segítséget kínál az érintetteknek
– írta Görög. A tanácsadásra a szolgáltatás honlapján megadott elérhetőségeken lehet jelentkezni.
Tisza-kormány: átalakulnak a rendszerhasználati díjak, megszületett a minimálbér-megállapodás
Átlagosan 55 százalékkal csökkennek a magyar vállalkozások rendszerhasználati díjai 2027-től, miközben a háztartások villanyszámlája a kormány ígérete szerint nem emelkedik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntése alapján az ipari fogyasztók átlagos hálózati
tarifái 43–55 százalékkal mérséklődnek.
A lakosságnál ugyanakkor az éves elosztói alapdíj nettó 1446 forintról 14 376 forintra, az éjszakai áram esetében 474 forintról 4740 forintra emelkedik, miközben a fogyasztásarányos díjak csökkennek. A kormány átvállalja a háztartások többletterheit, így a rezsicsökkentett áramár továbbra is 36 forint marad kilowattóránként, a kompenzáció finanszírozása azonban egyelőre nem ismert. A MEKH a hálózati csatlakozási díjakat is emeli, és a fix, valamint a napszakonként eltérő tarifák további felülvizsgálatát tervezi.
Megállapodtak a jövő évi minimálbérről
Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről:
- a bruttó minimálbér 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra,
- a garantált bérminimum pedig 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.
A felek általános, 5 százalékos béremelési ajánlást is megfogalmaztak a versenyszféra számára. Kármán András pénzügyminiszter szerint a tervezett adójóváírással együtt
- a minimálbéresek nettó keresete 17,2 százalékkal, közel 37 ezer forinttal,
- a garantált bérminimumot keresőké pedig 13,3 százalékkal, mintegy 33 ezer forinttal növekedhet havonta, amennyiben más szja-kedvezményre nem jogosultak.
A jövő héten aláírandó egyezség jelentős engedményeket követelt mindkét oldaltól. A felek az év lezárása után középtávú, képletalapú bérmegállapodás kidolgozását is megkezdik.
Közel 250 költségvetési módosítás érkezett
Összesen 246 módosító indítvány érkezett a 2027-es költségvetéshez, többségük az ellenzéki képviselőktől. A Tisza-frakció egymilliárd forinttal csökkentené a debreceni CATL akkumulátorgyár támogatását, 250-250 millió forintot vonna el a Veritas és a Magyarságkutató Intézettől, valamint 1,7 milliárdot biztosítana egy új, társadalmi részvételt erősítő intézet létrehozására. A Fidesz és a KDNP többek között a 40 év feletti kétgyermekes anyák adómentességének kiterjesztését, a tizennegyedik havi nyugdíj második részletének kifizetését, valamint az Otthoni Energiatároló Program újraindítását javasolja. Emellett autópálya- és vasútfejlesztésekre, egészségügyi béremelésre, lakástámogatásokra és a határon túli magyarok támogatására is többletforrásokat fordítanának. A Mi Hazánk több ágazatban 25 százalékos béremelést és a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának fokozatos bevezetését kezdeményezte.
Budapestre látogatott a lengyel külügyminiszter
Tizenkét év után először érkezett hivatalos látogatásra Budapestre Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, akit Orbán Anita miniszterelnök-helyettes fogadott. Orbán különleges élménynek nevezte, hogy közvetlen hivatali partnerként találkozhatott a lengyel diplomácia vezetőjével, és hangsúlyozta az ezeréves magyar–lengyel barátság újjáépítésének, valamint a kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatok megerősítésének fontosságát.
Magyar Pétertől kér segítséget Dunaújváros
A fizetésképtelenség határára került Dunaújváros önkormányzata, amelynek vezetése a kormány segítségét kéri. Pintér Tamás polgármester bejelentette, hogy Magyar Péter miniszterelnök elfogadta a személyes egyeztetésre szóló meghívását, a találkozó időpontja azonban még nem ismert.
A város az elmúlt években mintegy 18–20 milliárd forint adóbevételtől esett el, elsősorban a különleges gazdasági övezet létrehozása és a Dunaferr csődje miatt.
Lackó Gábor helyettes államtitkár szintén jelezte, hogy intézkedéseikkel segítik az önkormányzati feladatellátás biztonságának megőrzését.
Százhetvenhat új mentőautót vásárolnak
A kormány a 2027-es költségvetésből 16 milliárd forintot fordít 176 új mentőautó beszerzésére. A járműpark megújítását az elöregedett mentőautók állapota indokolja, a flottában jelenleg közel 900 ezer kilométert futott, azonnali szervizelésre szoruló jármű is található. Az új mentőautók légrugós felfüggesztést és hidraulikus hordágyakat kapnak, ami kényelmesebb betegszállítást tesz lehetővé. A beszerzéstől a szabad mentőkapacitások bővülését és a kiérkezési idők csökkenését várják.
Újabb hét vezetőt váltottak le
Folytatódnak a személycserék a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, ahol Sádt Mónika elnök november 18-i hatállyal hét felső vezetőt mentett fel. Távozott
- Lakos Lambert István informatikai elnökhelyettes,
- Polcz Attila kelet-budapesti
- és Kazsuk Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgató,
- valamint négy főosztályvezető: Czöndör Szabolcs,
- Bognár Andrea,
- Pásztor Krisztina
- és Garamszegi Zsolt.
Októberben már az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest is leváltották. Az augusztus végén kinevezett Sádt Mónika a közbizalom helyreállítását és a politikailag semleges működés kialakítását nevezte legfontosabb feladatának.
Többségben az adócsomagot igazságosnak tartók
A magyarok 53 százaléka inkább igazságosnak tartja a kormány elmúlt két hónapban bejelentett adóváltoztatásait és támogatásait, míg 37 százalék igazságtalannak ítéli azokat – derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből. A Tisza szavazóinak 80 százaléka támogatja az intézkedések igazságosságát, a Fidesz szimpatizánsainak viszont mindössze 5 százaléka. A válaszadók csupán 15 százaléka számít saját anyagi helyzetének javulására, 24 százalék romlást vár, 55 százalék pedig nem számol érdemi változással. A Fidesz-szavazók kétharmada pénzügyi helyzetének romlását valószínűsíti, míg a Tisza támogatóinál 6 százalék ez az arány.
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