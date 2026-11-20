Átalakítja a rendszerhasználati díj rendszerét januártól a kormány, amivel a magyar vállalkozások versenyképessége javulhat – jelentette be csütörtökön a kormány. A GEM most a Telexnek írásban részletezte a változásokat. Eszerint

a lakossági felhasználóknak az áram rendszerhasználati alapdíja január elsejétől tízszeresére nő, a növekményt azonban a felhasználók helyett az állam fogja fizetni.

A januártól érkező áramszámlákon tehát a korábbinál jóval magasabb rendszerhasználati díj szerepel majd, azonban bevezetnek egy 90 százalékos kompenzációt ennek ellensúlyozására.

Az alapdíj növekménye nem terheli a családokat, azt az állam teljes egészében átvállalja. A kompenzáció a számlákon is megjelenik, a változást így a háztartások figyelemmel kísérhetik, ám pénztárcájukon nem érzik meg

- emelte ki a minisztérium.

A GEM szerint a módosítás lényege, hogy megszűnik az eddigi gyakorlat, amikor az indokolatlanul alacsony alapdíjat a forgalomarányos díjakkal ellensúlyozták. Így szerintük a tényleges költségek ismeretében a háztartások tudatosabban alakíthatják fogyasztási szokásaikat, megalapozottabb döntést hozhatnak energetikai beruházásaikról.

A kormány tájékoztatása szerint gyakorlati hatása csak a vállalatokra lesz a változásnak, a nagyfogyasztók alapdíja ugyanis megfeleződik, amivel javul a magyar vállalkozások versenyképessége.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 19. Nagy bejelentés a kormánytól, hozzányúlnak a rendszerhasználati díjakhoz

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