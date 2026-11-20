Öt célból csak egy teljesült
Az EU 2023-ban tanácsi ajánlásban rögzített öt célt 2030-ra, a 2019-es alapévhez képest. A rezisztenciaadatokat az EARS-Net hálózat gyűjti vér- és agyvízmintákból, a fogyasztási adatokat az ESAC-Net. A 2025-ös helyzet a következő:
- MRSA (a meticillinre rezisztens aranysárga stafilokokkusz): a véráramfertőzés (amikor a kórokozó a véráramba jut, és súlyos esetben szepszishez, vagyis életveszélyes szervi károsodáshoz vezethet) becsült gyakorisága 19%-kal alacsonyabb az alapévnél, a cél tehát teljesült. A jelentés szerint az utolsó két évben ez a mutató már emelkedik.
- Harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli (az egyik leggyakoribb véráramfertőző baktérium, amelyre a gyakori antibiotikumok nem hatnak): 16,4%-kal magasabb, a cél 10%-os csökkenés lett volna.
- Karbapenemrezisztens Klebsiella pneumoniae: 72%-kal magasabb, a cél 5%-os csökkenés lett volna. A karbapenem a súlyos fertőzésekre tartogatott antibiotikumcsoport, a rezisztens kórokozók jellemzően kórházakban terjednek.
- Fogyasztás: a cél az antibiotikum-felhasználás 20%-os csökkentsée 2019-hez képest, ám ettől jócskán elmaradva mindössze 5%-kal kisebb fogyasztást sikerült elérni.
- Első vonalas antibiotikumok aránya: Az Access-csoport a WHO AWaRe-besorolásában az elsővonalas antibiotikumokat jelenti: ezek sok gyakori kórokozó ellen hatnak, és kisebb eséllyel váltanak ki rezisztenciát, mint a Watch (óvatosan használandó) és a Reserve (tartalék) csoport szerei. Az uniós fogyasztás 62,5%-a tartozik ide, a cél legalább 65%.
Az ECDC becslése szerint (2020-as adatok alapján) az EU/EEA-ban évente több mint 35 000 ember hal meg közvetlenül antibiotikum-rezisztens fertőzés miatt.
A kórokozók között azonban óriási különbségeket látunk. Például az Acinetobacter okozta rezisztens fertőzések száma 2021 óta csaknem felére csökkent. A pneumococcus (tüdőgyulladást okozó baktérium) rezisztens változatainak gyakorisága viszont több mint duplájára nőtt. Az emelkedés egy részét laboratóriumi módszertani változások is befolyásolhatták, de a jelentés szerint ez nem vonja kétségbe a növekedést.
|Az EU-szintű célok állása, 2025
|Mutató
|2019
|2025
|Változás (%)
|2030-as cél
|Állapot
|MRSA-véráramfertőzés (eset/100 000 lakos)
|5,63
|4,56
|-19
|4,79 (-15%)
|teljesítve
|3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli (eset/100 000 lakos)
|10,42
|12,13
|16,4
|9,38 (-10%)
|nem teljesül
|Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae (eset/100 000 lakos)
|2,18
|3,75
|72
|2,07 (-5%)
|nem teljesül
|Antibiotikum-fogyasztás (napi adag/1000 lakos, DID)
|19,9
|18,9
|-5
|15,9 (-20%)
|nem teljesül
|Access-arány (%)
|61,1
|62,5
|+1,4 százalékpont
|legalább 65
|nem teljesül
|Forrás: ECDC, Portfolio
Hol áll Magyarország?
Az adatok megbízhatóságával kapcsolatban ne legyenek kétségeink: Magyarország a lakosság 90%-át lefedő laborokból jelent, és a földrajzi, kórházi és mintareprezentativitás is a legjobb kategóriába esik.
A rezisztens véráramfertőzések gyakorisága abszolút értékben két mutatónál az uniós átlag alatt van (ld. a lenti táblázat 1. és 3. sora), de mindhárom növekszik. A karbapenemrezisztens K. pneumoniae 2019-ben 0,09, 2025-ben 1,55 eset volt százezer lakosra, azaz alacsony bázisról a tizenhétszeresére nőtt (a becsült többletesetek száma 139). Az E. coli és a K. pneumoniae emelkedése statisztikailag szignifikáns, az MRSA-é nem. Az MRSA gyakorisága az uniós átlag fölött van, és a 2030-as nemzeti cél (3,73) még távol van. A jelentés szerint a három mutatóból egyiknél sem teljesítette Magyarország a nemzeti célt 2025-ben.
|Rezisztens véráramfertőzések Magyarországon és az EU-ban (eset/100 000 lakos)
|Kórokozó
|HU 2019
|HU 2025
|HU változás (%)
|HU 2030-as cél
|EU 2025
|EU változás (%)
|3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli
|5,65
|8,79
|55,6
|5,65
|12,13
|16,4
|MRSA
|4,15
|4,82
|16,1
|3,73
|4,56
|-19
|Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae
|0,09
|1,55
|1622,2
|0,09
|3,75
|72
|Forrás: ECDC, Portfolio
Más a kép, ha azt nézzük, hogy a vizsgált mintákban mekkora a rezisztens törzsek aránya. A harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli-nál és az MRSA-nál ez magasabb az uniós átlagnál, a karbapenemrezisztens K. pneumoniae aránya pedig 2021 óta 0,9%-ról 10,5%-ra nőtt, így az uniós átlag (12,0%) közelébe ért.
|Rezisztens törzsek aránya a vizsgált mintákban, Magyarország és az EU/EEA (%)
|Kórokozó
|HU 2021
|HU 2025
|EU/EEA átlag 2025
|3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli
|20,4
|23,9
|16,9
|MRSA
|19,3
|19,6
|14,1
|Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae
|0,9
|10,5
|12
|Forrás: ECDC EARS-Net, Portfolio
A hazai adatok hosszabb távon is a romlást mutatják.
A harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli gyakorisága 2020 óta szinte megállás nélkül nő, és 2025-ben elérte a százezer lakosra jutó 8,79 esetet. A karbapenemrezisztens K. pneumoniae 2021 után indult emelkedésnek, és azóta minden évben nőtt. Az MRSA gyakorisága 2021 óta 4,4 és 5,2 között ingadozik, tartós irányt nem mutat. A 2020-as mélypontnál figyelembe kell venni, hogy a járvány és a járványügyi korlátozások ebben az időszakban az adatokat is befolyásolhatták.
A magyarországi antibiotikum-fogyasztás alacsonyabb az uniós átlagnál, de a minősége kedvezőtlen.
A teljes fogyasztás 14,6 DID (napi definiált adag ezer lakosra), ami gyakorlatilag megegyezik a 2019-es 14,5-del, miközben az EU-átlag 18,9-re csökkent. Magyarországon 2024-hez képest nőtt (13,8-ról 14,6-ra), a 2030-as nemzeti cél 13,1.
Az Access-arány 49,3%, vagyis a felhasznált antibiotikumoknak kevesebb mint fele elsővonalas szer. Ez kevesebb a 2019-es 50,5%-nál, és a 65%-os céltól 15,7 százalékpontra van. Az alapellátásban használt széles és szűk hatásspektrumú szerek aránya 35,4 volt, ez az EU/EEA legmagasabb értéke, az átlag 4,4. Az érték évről évre nagyon ingadozott (2023-ban 97,9, 2024-ben 49,1), ezért a konkrét számnál fontosabb a tartósan kiugró helyzet. A magyar kórházakban a Reserve (utolsó védvonalat jelentő) antibiotikumok aránya 1,3%, az EU/EEA-átlag 6,0%.
|Antibiotikum-fogyasztás Magyarországon
|Mutató
|HU 2019
|HU 2024
|HU 2025
|EU vagy EU/EEA 2025
|Magyar 2030-as cél
|Összfogyasztás (DID)
|14,5
|13,8
|14,6
|18,9
|13,1
|Access-arány (%)
|50,5
|51,2
|49,3
|62,5
|legalább 65
|Közösségi fogyasztás (DID)
|12,7
|13,2
|17,3
|Széles/szűk spektrumú arány (közösség)
|49,1
|35,4
|4,4
|Kórházi fogyasztás (DID)
|1,1
|1,3
|1,65
|Reserve-arány a kórházakban (%)
|1,1
|1,3
|6
|Forrás: ECDC, Portfolio
A magyar fogyasztás mennyisége az uniós átlag alatt van, ami önmagában nem jelent jobb gyakorlatot: az alapellátásban használt szerek összetétele az EU legkedvezőtlenebbjei közé tartozik
Terv van, de mennyire működik?
A WHO új, 183 országra (a tagállamok 94%-ára) kiterjedő felmérése szerint 173 országnak van AMR-terve (2017-ben 79-nek volt), de csak az országok 22%-ánál van meg a finanszírozás és a teljes végrehajtás is. A laborkapacitás sem elég: az országok 36%-ának van olyan nemzeti referencialaboratóriuma, amely a kiválasztott baktériumokat és gombákat vizsgálni tudja, a 2030-as cél 80%. Az antibiotikumok helyes használatára az országok 63%-ában van irányelv.
Magyarország a TrACSS önértékelésében erős a laboratóriumi és a surveillance-oldal: az érzékenységvizsgálati kapacitásra a legmagasabb (E), a nemzeti humán AMR-surveillance-ra D besorolást adott. Gyengébb a felhasználás szabályozása és a finanszírozás: az alapellátási és kórházi antibiotikum-irányelvekre B (korlátozott) a besorolás. Az AWaRe-besorolást a nemzeti gyógyszerlistán még nem vezették be, és nincs a terv végrehajtásához szükséges forrásbevonást alátámasztó gazdasági indoklás. A besorolások: A = nincs, B = korlátozott, C = kidolgozott, D = bizonyított, E = fenntartott.
|Magyarország TrACSS-értékelése, 2026
|Mutató
|2026-os válasz
|Nemzeti AMR-terv létezik
|igen
|Terv végrehajtásának időszakos értékelése
|E
|Több ágazat együttműködése (One Health)
|D
|Gazdasági indoklás / forrásbevonás a tervhez
|nem
|Nemzeti humán AMR-surveillance
|D
|Érzékenységvizsgálati kapacitás kritikus baktériumokra
|E
|Fertőzésmegelőzés és -kontroll (IPC) az egészségügyben
|C
|Nemzeti antibiotikum-fogyasztás monitorozása
|B
|Kórházi antibiotikum-fogyasztás monitorozása
|C
|Antibiotikum-használat optimalizálása kórházban
|B
|Antibiotikum-használat optimalizálása alapellátásban
|B
|AWaRe-besorolás a nemzeti gyógyszerlistán
|B
|Forrás: ECDC, Portfolio
Mit lehet tenni?
Az ECDC szerint a rezisztencia terjedésének lassításához a kórházakban megbízható kézhigiénére, a fertőzöttek gyors azonosítására és elkülönítésére, a laborkapacitás javítására és a szigorúbb antibiotikum-gazdálkodásra van szükség. A járóbeteg-ellátásban az idei kampány a gyerekekről szól: a megfázást, a köhögést és a torokfájást többnyire vírusok okozzák, ezekre az antibiotikum nem hat, és csak orvosi javaslatra szabad szedni. A fogyasztás 90%-a itt történik.
Egy OECD-modell szerint
egy vegyes intézkedéscsomag az EU/EEA-ban évente közel 613 000 rezisztens fertőzést előzhetne meg, és több mint 10 000 halálesetet kerülhetne el. Az egészségügyi kiadások csökkenése és a termelékenységi nyereség együtt az átlagos költség háromszorosa lenne.
Címlapkép forrása: IMAGE POINT FR / NIH / NIAID via Getty Images
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