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Öt célból csak egy teljesült

Az EU 2023-ban tanácsi ajánlásban rögzített öt célt 2030-ra, a 2019-es alapévhez képest. A rezisztenciaadatokat az EARS-Net hálózat gyűjti vér- és agyvízmintákból, a fogyasztási adatokat az ESAC-Net. A 2025-ös helyzet a következő:

MRSA (a meticillinre rezisztens aranysárga stafilokokkusz) : a véráramfertőzés (amikor a kórokozó a véráramba jut, és súlyos esetben szepszishez, vagyis életveszélyes szervi károsodáshoz vezethet) becsült gyakorisága 19%-kal alacsonyabb az alapévnél, a cél tehát teljesült. A jelentés szerint az utolsó két évben ez a mutató már emelkedik.

: a véráramfertőzés (amikor a kórokozó a véráramba jut, és súlyos esetben szepszishez, vagyis életveszélyes szervi károsodáshoz vezethet) becsült gyakorisága 19%-kal alacsonyabb az alapévnél, a cél tehát teljesült. A jelentés szerint az utolsó két évben ez a mutató már emelkedik. Harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli (az egyik leggyakoribb véráramfertőző baktérium, amelyre a gyakori antibiotikumok nem hatnak): 16,4%-kal magasabb, a cél 10%-os csökkenés lett volna.

(az egyik leggyakoribb véráramfertőző baktérium, amelyre a gyakori antibiotikumok nem hatnak): 16,4%-kal magasabb, a cél 10%-os csökkenés lett volna. Karbapenemrezisztens Klebsiella pneumoniae : 72%-kal magasabb, a cél 5%-os csökkenés lett volna. A karbapenem a súlyos fertőzésekre tartogatott antibiotikumcsoport, a rezisztens kórokozók jellemzően kórházakban terjednek.

: 72%-kal magasabb, a cél 5%-os csökkenés lett volna. A karbapenem a súlyos fertőzésekre tartogatott antibiotikumcsoport, a rezisztens kórokozók jellemzően kórházakban terjednek. Fogyasztás : a cél az antibiotikum-felhasználás 20%-os csökkentsée 2019-hez képest, ám ettől jócskán elmaradva mindössze 5%-kal kisebb fogyasztást sikerült elérni.

: a cél az antibiotikum-felhasználás 20%-os csökkentsée 2019-hez képest, ám ettől jócskán elmaradva mindössze 5%-kal kisebb fogyasztást sikerült elérni. Első vonalas antibiotikumok aránya: Az Access-csoport a WHO AWaRe-besorolásában az elsővonalas antibiotikumokat jelenti: ezek sok gyakori kórokozó ellen hatnak, és kisebb eséllyel váltanak ki rezisztenciát, mint a Watch (óvatosan használandó) és a Reserve (tartalék) csoport szerei. Az uniós fogyasztás 62,5%-a tartozik ide, a cél legalább 65%.

Az ECDC becslése szerint (2020-as adatok alapján) az EU/EEA-ban évente több mint 35 000 ember hal meg közvetlenül antibiotikum-rezisztens fertőzés miatt.

A kórokozók között azonban óriási különbségeket látunk. Például az Acinetobacter okozta rezisztens fertőzések száma 2021 óta csaknem felére csökkent. A pneumococcus (tüdőgyulladást okozó baktérium) rezisztens változatainak gyakorisága viszont több mint duplájára nőtt. Az emelkedés egy részét laboratóriumi módszertani változások is befolyásolhatták, de a jelentés szerint ez nem vonja kétségbe a növekedést.

Az EU-szintű célok állása, 2025 Mutató 2019 2025 Változás (%) 2030-as cél Állapot MRSA-véráramfertőzés (eset/100 000 lakos) 5,63 4,56 -19 4,79 (-15%) teljesítve 3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli (eset/100 000 lakos) 10,42 12,13 16,4 9,38 (-10%) nem teljesül Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae (eset/100 000 lakos) 2,18 3,75 72 2,07 (-5%) nem teljesül Antibiotikum-fogyasztás (napi adag/1000 lakos, DID) 19,9 18,9 -5 15,9 (-20%) nem teljesül Access-arány (%) 61,1 62,5 +1,4 százalékpont legalább 65 nem teljesül Forrás: ECDC, Portfolio

Hol áll Magyarország?

Az adatok megbízhatóságával kapcsolatban ne legyenek kétségeink: Magyarország a lakosság 90%-át lefedő laborokból jelent, és a földrajzi, kórházi és mintareprezentativitás is a legjobb kategóriába esik.

A rezisztens véráramfertőzések gyakorisága abszolút értékben két mutatónál az uniós átlag alatt van (ld. a lenti táblázat 1. és 3. sora), de mindhárom növekszik. A karbapenemrezisztens K. pneumoniae 2019-ben 0,09, 2025-ben 1,55 eset volt százezer lakosra, azaz alacsony bázisról a tizenhétszeresére nőtt (a becsült többletesetek száma 139). Az E. coli és a K. pneumoniae emelkedése statisztikailag szignifikáns, az MRSA-é nem. Az MRSA gyakorisága az uniós átlag fölött van, és a 2030-as nemzeti cél (3,73) még távol van. A jelentés szerint a három mutatóból egyiknél sem teljesítette Magyarország a nemzeti célt 2025-ben.

Rezisztens véráramfertőzések Magyarországon és az EU-ban (eset/100 000 lakos) Kórokozó HU 2019 HU 2025 HU változás (%) HU 2030-as cél EU 2025 EU változás (%) 3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli 5,65 8,79 55,6 5,65 12,13 16,4 MRSA 4,15 4,82 16,1 3,73 4,56 -19 Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae 0,09 1,55 1622,2 0,09 3,75 72 Forrás: ECDC, Portfolio

Más a kép, ha azt nézzük, hogy a vizsgált mintákban mekkora a rezisztens törzsek aránya. A harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli-nál és az MRSA-nál ez magasabb az uniós átlagnál, a karbapenemrezisztens K. pneumoniae aránya pedig 2021 óta 0,9%-ról 10,5%-ra nőtt, így az uniós átlag (12,0%) közelébe ért.

Rezisztens törzsek aránya a vizsgált mintákban, Magyarország és az EU/EEA (%) Kórokozó HU 2021 HU 2025 EU/EEA átlag 2025 3. gen. cefalosporin-rezisztens E. coli 20,4 23,9 16,9 MRSA 19,3 19,6 14,1 Karbapenem-rezisztens K. pneumoniae 0,9 10,5 12 Forrás: ECDC EARS-Net, Portfolio

A hazai adatok hosszabb távon is a romlást mutatják.

A harmadik generációs cefalosporinra rezisztens E. coli gyakorisága 2020 óta szinte megállás nélkül nő, és 2025-ben elérte a százezer lakosra jutó 8,79 esetet. A karbapenemrezisztens K. pneumoniae 2021 után indult emelkedésnek, és azóta minden évben nőtt. Az MRSA gyakorisága 2021 óta 4,4 és 5,2 között ingadozik, tartós irányt nem mutat. A 2020-as mélypontnál figyelembe kell venni, hogy a járvány és a járványügyi korlátozások ebben az időszakban az adatokat is befolyásolhatták.

A magyarországi antibiotikum-fogyasztás alacsonyabb az uniós átlagnál, de a minősége kedvezőtlen.

A teljes fogyasztás 14,6 DID (napi definiált adag ezer lakosra), ami gyakorlatilag megegyezik a 2019-es 14,5-del, miközben az EU-átlag 18,9-re csökkent. Magyarországon 2024-hez képest nőtt (13,8-ról 14,6-ra), a 2030-as nemzeti cél 13,1.

Az Access-arány 49,3%, vagyis a felhasznált antibiotikumoknak kevesebb mint fele elsővonalas szer. Ez kevesebb a 2019-es 50,5%-nál, és a 65%-os céltól 15,7 százalékpontra van. Az alapellátásban használt széles és szűk hatásspektrumú szerek aránya 35,4 volt, ez az EU/EEA legmagasabb értéke, az átlag 4,4. Az érték évről évre nagyon ingadozott (2023-ban 97,9, 2024-ben 49,1), ezért a konkrét számnál fontosabb a tartósan kiugró helyzet. A magyar kórházakban a Reserve (utolsó védvonalat jelentő) antibiotikumok aránya 1,3%, az EU/EEA-átlag 6,0%.

Antibiotikum-fogyasztás Magyarországon Mutató HU 2019 HU 2024 HU 2025 EU vagy EU/EEA 2025 Magyar 2030-as cél Összfogyasztás (DID) 14,5 13,8 14,6 18,9 13,1 Access-arány (%) 50,5 51,2 49,3 62,5 legalább 65 Közösségi fogyasztás (DID) 12,7 13,2 17,3 Széles/szűk spektrumú arány (közösség) 49,1 35,4 4,4 Kórházi fogyasztás (DID) 1,1 1,3 1,65 Reserve-arány a kórházakban (%) 1,1 1,3 6 Forrás: ECDC, Portfolio

A magyar fogyasztás mennyisége az uniós átlag alatt van, ami önmagában nem jelent jobb gyakorlatot: az alapellátásban használt szerek összetétele az EU legkedvezőtlenebbjei közé tartozik

Terv van, de mennyire működik?

A WHO új, 183 országra (a tagállamok 94%-ára) kiterjedő felmérése szerint 173 országnak van AMR-terve (2017-ben 79-nek volt), de csak az országok 22%-ánál van meg a finanszírozás és a teljes végrehajtás is. A laborkapacitás sem elég: az országok 36%-ának van olyan nemzeti referencialaboratóriuma, amely a kiválasztott baktériumokat és gombákat vizsgálni tudja, a 2030-as cél 80%. Az antibiotikumok helyes használatára az országok 63%-ában van irányelv.

Magyarország a TrACSS önértékelésében erős a laboratóriumi és a surveillance-oldal: az érzékenységvizsgálati kapacitásra a legmagasabb (E), a nemzeti humán AMR-surveillance-ra D besorolást adott. Gyengébb a felhasználás szabályozása és a finanszírozás: az alapellátási és kórházi antibiotikum-irányelvekre B (korlátozott) a besorolás. Az AWaRe-besorolást a nemzeti gyógyszerlistán még nem vezették be, és nincs a terv végrehajtásához szükséges forrásbevonást alátámasztó gazdasági indoklás. A besorolások: A = nincs, B = korlátozott, C = kidolgozott, D = bizonyított, E = fenntartott.

Magyarország TrACSS-értékelése, 2026 Mutató 2026-os válasz Nemzeti AMR-terv létezik igen Terv végrehajtásának időszakos értékelése E Több ágazat együttműködése (One Health) D Gazdasági indoklás / forrásbevonás a tervhez nem Nemzeti humán AMR-surveillance D Érzékenységvizsgálati kapacitás kritikus baktériumokra E Fertőzésmegelőzés és -kontroll (IPC) az egészségügyben C Nemzeti antibiotikum-fogyasztás monitorozása B Kórházi antibiotikum-fogyasztás monitorozása C Antibiotikum-használat optimalizálása kórházban B Antibiotikum-használat optimalizálása alapellátásban B AWaRe-besorolás a nemzeti gyógyszerlistán B Forrás: ECDC, Portfolio

Mit lehet tenni?

Az ECDC szerint a rezisztencia terjedésének lassításához a kórházakban megbízható kézhigiénére, a fertőzöttek gyors azonosítására és elkülönítésére, a laborkapacitás javítására és a szigorúbb antibiotikum-gazdálkodásra van szükség. A járóbeteg-ellátásban az idei kampány a gyerekekről szól: a megfázást, a köhögést és a torokfájást többnyire vírusok okozzák, ezekre az antibiotikum nem hat, és csak orvosi javaslatra szabad szedni. A fogyasztás 90%-a itt történik.

Egy OECD-modell szerint

egy vegyes intézkedéscsomag az EU/EEA-ban évente közel 613 000 rezisztens fertőzést előzhetne meg, és több mint 10 000 halálesetet kerülhetne el. Az egészségügyi kiadások csökkenése és a termelékenységi nyereség együtt az átlagos költség háromszorosa lenne.

Címlapkép forrása: IMAGE POINT FR / NIH / NIAID via Getty Images