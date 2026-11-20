Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 41-es villamos november 23-tól december 10-ig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint Kelenvölgy és Kamaraerdő között több ütemben végeznek majd pályakarbantartást.

A 41-es villamos

november 23. és december 4. között a Bécsi út/Vörösvári út és Kőérberek között közlekedik,

december 5-én és 6-án a Bécsi út/Vörösvári út és Kelenvölgy-Péterhegy között,

december 7-től 10-ig pedig a Bécsi út/Vörösvári út és a Balatoni út, valamint a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Balatoni út között jár majd.

A BKK a munkálatok ideje alatt a belváros elérésére a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es és 251-es buszcsaládok járatait, illetve a kamaraerdei 87-es, 87A és 187-es buszok, majd a 4-es metró igénybevételét ajánlja.