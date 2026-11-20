Az elmúlt időszakban a szubtrópusi eredetű Charles ciklon hatására átlagosan 25-95 milliméter csapadék hullott Magyarországon. Erre a bőséges esőre rendkívül nagy szükség volt, ugyanis 1901 óta nem tapasztaltak olyan szárazságot az év első tíz hónapjában, mint idén. Bár az október végére drámaian kiszáradt talaj felső, félméteres rétege mostanra alaposan átnedvesedett, a mélyebb rétegekben továbbra is jelentős a vízhiány. Sokfelé, különösen az Alföldön és Szeged környékén még mindig több mint 100-120 liter víz hiányzik négyzetméterenként.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium (ÉKFM) adatai szerint az országos talajvízhiány megközelíti a nyolc Balatonnyi mennyiséget, amelyből csaknem két Balatonnyit pusztán 2023 óta veszítettünk el. A most lehullott csapadék ennek az irdatlan mennyiségnek csupán a töredékét pótolta.

A gyökérzóna teljes feltöltéséhez további 100-200 milliméter lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség.

Erre a folytatásban van is esély, hiszen a napokban újabb mediterrán ciklonok érik el térségünket, hétfőn pedig már havazás is előfordulhat.

A csapadék minél nagyobb arányú megőrzése érdekében a vízügyi szakemberek az újonnan kidolgozott vízmegtartási koncepció szellemében azonnali lépéseket tettek. Civil szervezetekkel és nemzeti parkokkal együttműködve országszerte ideiglenes, természetes anyagokból álló fenékküszöböket építettek, lezárták a zsilipeket, és ahol csak lehetett, kivezették a vizet a tájba. A Balatonnál a Sió-csatorna lezárásával tartják bent a vizet, a Tisza-tavon pedig rendkívüli téli üzemrendet vezettek be, amely a korábbinál nagyobb mennyiségű víz tárolását teszi lehetővé.

A gyors és összehangolt beavatkozások hatásairól a Telex a minisztériumot is megkérdezte, akik ugyan pontos számokat nem mondtak, azt nyilatkozták, hogy

az elmúlt napokban országosan több tízmillió köbméter vizet sikerült megtartani, amelyből csak a Tisza-tóban 30 millió köbmétert tároltak be.

A következő évtizedek magyar vízgazdálkodását meghatározó, Gajdos László miniszter által felügyelt, 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv kormányzati véglegesítése jelenleg is zajlik. A szaktárca és a háttérintézmények, valamint kutatók és civil szervezetek bevonásával készült dokumentumot a tervek szerint még ebben a hónapban társadalmi egyeztetésre bocsátják, majd a beérkező észrevételek beépítése után a kormány hivatalosan is elfogadja.

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