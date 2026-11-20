Orbán Viktor leváltott kormányfő és Aleksandar Vučić szerb elnök politikai szövetségét jelentős üzleti kapcsolatok kísérték: vasútépítésben, energetikai beruházásokban és belgrádi ingatlanügyletekben is megjelentek a hozzájuk közel álló szereplők – írja a Nova. A szerb portál Orbán családjának érdekeltségeit és a magyar állami MVM szerbiai üzleteit is bemutatja.

A Budapest–Belgrád vasútvonal építéséhez az Orbán Viktor apja, idősebb Orbán Győző többségi tulajdonában álló Dolomit Kft. is szállított alapanyagot. A 444 korábbi feltárása szerint a gánti bányából 2022-ben és 2023-ban több mint 200 ezer tonna követ vittek a beruházáshoz. A megrendelők között a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd és a kínai China Tiejiuju Engineering & Construction is szerepelt – emlékeztet a szerb lap.

A leszállított építőanyag egy részének minőségével kapcsolatban mindkét kivitelező kifogásokat jelzett: a mintavételi jegyzőkönyvek és laborvizsgálatok szerint a keverék szemcsemérete és szemcseeloszlása nem felelt meg a követelményeknek. A Dolomit elismerte az összetétellel kapcsolatos problémákat, és az esős időjárással magyarázta azokat.

Az energetikában az MVM és Dragoljub Zbiljić üzletember kapcsolata kerül előtérbe.

A Nova szerint a Szerb Haladó Párthoz közel álló vállalkozó, Dragoljub Zbiljić birodalma, a Maneks-csoportjának cégei legalább 530 millió eurónyi állami megrendeléshez jutottak az MVM-től. Zbiljić 2012-ben kezességet vállalt a párt kampányhiteléért; érdekeltségei később a surčini nemzeti stadion építésében is részt vettek.

A magyar állami energiacsoport 2022-ben 33,4 százalékos részesedést szerzett az Energotehnika Južna Bačka és az Elektromontaža Kraljevo vállalatokban, majd 2025 szeptemberében mindkét társaságban 60 százalékra növelte tulajdonrészét. Az MVM közleménye szerint a cégek árbevétele és eredményessége a kisebbségi befektetés után számottevően nőtt, ezért élt a korábban kikötött vételi opcióval. Szerbiai terjeszkedését regionális stratégiájával indokolta: az országot további balkáni beruházások kiindulópontjának tekinti.

A Nova által megszólaltatott Ivan Ninić ügyvéd a felvásárlások árának feltárását sürgette, mert szerinte az összegeket nem hozták nyilvánosságra, közpénzek kivonásának lehetőségét is felvetette, ezt azonban bíróság nem állapította meg.

A lap szerint az MVM Južna Bačka vezette konzorcium 2026 májusában mintegy 123 millió eurós megbízást nyert a Magyarország felé vezető olajvezeték megépítésére.

Amint az ismert, a belgrádi ingatlanpiacon Tiborcz István érdekeltségi köre hajtott végre jelentős vásárlást: a Diófa Alapkezelő 11, összesen több mint 122 ezer négyzetméteres irodaházat vett át a Jellinek Dánielhez köthető Indotek-csoporttól. A 2024 januárjában ismertetett ügyletet a közreműködő CBRE tanácsadó Délkelet-Európa addigi legnagyobb ilyen jellegű ingatlantranzakciójaként mutatta be.

Az új-belgrádi portfólióhoz a Green Heart, a FortyOne, a Belgrade Business Center és a 19 Avenue komplexum, valamint a House irodaház tartozott.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor akkori miniszterelnök (j) és Aleksandar Vucic szintén időközben a hivatalát elveszítő szerb elnök a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán