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A vagyonadó a fogyasztás felé tolja a vállalkozók döntéseit, kényszerű osztalékkivételre és óvatosabb kockázatvállalásra ösztönöz, ezért csökkennek a belföldi beruházások és lassul a gazdasági növekedés. Végül mindenki rosszul jár, az adófizetők azonnal, a többiek pedig csak később.

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Már az Országgyűlés előtt van a vagyonadóról szóló törvényjavaslat, amelyet – még ha némi módosulással is – biztosan elfogadnak. Az adó jövőbeni alanyainak a bevezetés értelemszerűen fáj, de hát ők az ország gazdagjai, legtöbb honfitársunk szívesen osztozna a problémáikban.

Nézzük az ország másik (bő 99 százalékos) részét, velük mi a helyzet? A beszedett adóbevétel miatt van-e bármi, ami negatív az ő szempontjukból?

Két csatornán keresztül lehetnének közvetetten érintettek: az adó tovább hárításával, illetve a gazdasági növekedésre gyakorolt hatáson keresztül.

Ellentétben a szektoradókkal (ahol minden szereplőt érint az adó, és ennek következtében – direkt kartellmegállapodás nélkül is – viszonylag könnyen tovább hárítható), itt a gazdasági szereplők csak egy része érintett, és a piaci verseny nem nagyon teszi lehetővé a tovább hárítást (de azért itt-ott biztosan tetten lehet majd érni).

A jövőbeni gazdasági növekedésre sok minden hat, de a beruházások alakulása biztosan.

Hogyan hat az érintettekre e tekintetben a vagyonadó?

Amikor a vállalkozó dönt a rendelkezésre álló források felhasználásánál a fogyasztás-megtakarítás(beruházás) viszonyáról, a megtakarítást büntető vagyonadó értelemszerűen eltolja az arányt a fogyasztás irányába.

Amennyiben nem áll a kötelezett rendelkezésére a fizetendő adó, emiatti (kényszer)osztalékot kell kivennie cégéből, ami értelemszerűen csökkenti a beruházásra fordítható forrásokat.

A vagyonosok jövője szempontjából nagyon fontos az ambiciózusság és a motiváltság. A motiváltság biztosan csorbul egy általuk össztársadalmilag károsnak gondolt adó befizetése kapcsán.

A jövendőbeli beruházásoknál a felvállalt kockázat szintjét lefelé tolja a vagyonadó, mivel megjelenik egy mindenképpen fizetendő jövőbeni közteher.

Fentiek – de leginkább a fogyasztás/megtakarítási ráta eltolódása illetve a kényszerű forráskivonás – érdemben csökkentik az országban a belföldi tulajdonosok beruházásait. Az alacsonyabb beruházások pedig alacsonyabb növekedést eredményeznek. És egy nagyon fontos összefüggésről nem szabad elfeledkeznünk, hogy míg a vagyonadó az évről évre alapesetben szolidan nő (ahogy a vagyonosok egyre vagyonosabbak lesznek) addig a növekedésre gyakorolt hatás évről évre összeadódik, a növekedési görbe meredeksége laposabb lesz.

Egy francia tanulmány (Éric Pichet, 2007) az ő országukban évi 2 ezrelékre becsülte a vagyonadó növekedésre gyakorolt hatását (a nálunk bevezetendőhöz hasonló adószint mellett).

Ha ennek csak a felével számolunk, már akkor is a bevezetést követő két év múlva a GDP csökkenés felemészti a teljes vagyonadót (ami nálunk a tervek szerint 200 milliárd forint körüli, durván a GDP 2 ezreléke). De a lényeg nem a számokon van, hanem azon az összefüggésen: bármilyen mértékben is csökkentse a vagyonadó a növekedést, csak idő kérdése, hogy az emiatt létre nem jövő GDP összege meghaladja a beszedett vagyonadó mértékét és onnantól folyamatosan növekszik ez a különbség.

Ez a különbség az a különbség, amennyivel a vagyonadót nem fizetők rosszabbul élnek a vagyonadó léte miatt.

A vagyonadóra kötelezettek természetesen nem képeznek homogén masszát, biztosan lesznek olyan esetek, amelyeket elő lehet hozni példálózásul és pont ellentétes viselkedést mutatnak, mint a nagy átlag (például nagy értékű, jelenleg semmilyen jövedelmet nem termelő vagyontárgy vagyonadó bevezetése miatti jövedelemtermelővé tétele vagy az adófizetési kötelezettség teljesítése miatti kényszerértékesítéséből felszabaduló tőke beforgatása a jövedelemtermelő szférába). Ezeknél és a hasonló eseteknél meg kell nézni (nem darabra, összegszerűen) milyen részt képviselnek a teljes halmazban.

A vagyonadó ellen és mellett általában az igazságosság mentén érvel mindkét oldal. Ha más metszetben nézzük, és a társadalmi hasznosságát vizsgáljuk, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a társadalom mindkét része (a vagyonadót fizetők, illetve nem fizetők) rosszul jár, szegényebb lesz tőle. Az igazságosság elve azonban – biztosan bizonyos nézőpontból – valóban megvalósul oly módon, hogy összetolódik a vagyoni olló, hiszen a gazdag nagyobb mértékben szegényedik (kevésbé gazdagodik), mint a már amúgy is szegények.

A költségvetés kialakítása, azon belül is az adók strukturálása általában összetett és nehéz feladat, művészet belőni a hosszútávú társadalmi optimumot. Általában vannak nyertesek és vesztesek, súlyozni kell az érdekeiket a társadalmi csoportoknak, ügyesen a társadalom javára kell lavírozni, kompromisszumot keresni a jogalkotás során. A vagyonadó annyiban kivételes adónem (bármilyen tökéletesen is kivitelezve), hogy nincs még egy adó, aminek a társadalomra gyakorolt hatása ennyire egyértelmű. Mindenki rosszul jár vele, akár alanya az adónak, akár nem, csak éppen az adót fizetők azonnal, az azt nem fizetők pedig csak késleltetéssel.

És itt nem is érdemes belemenni a számokba, a megítélés szempontjából nem mindegy, hogy kettő vagy három, esetleg négy év múlva mennek át (egyre növekvő) mínuszba az adót nem fizetők?

Aki tagadja a vagyonadó növekedésre gyakorolt negatív hatását, annak azt kell mondania, nem igaz az, hogy a megtakarítások megadóztatása megváltoztatja a fogyasztás-megtakarítás arányt, nem igaz az, hogy egyébként nem megtörténő kényszerű osztalékfelvételt indukál, és így tovább.

A fenti megállapítások hangsúlyozottan kizárólag a vagyonadót nem fizetők szempontjait tükrözik. El lehet gondolkodni, mi az adót nem fizetők szempontjából hasznosabb: a terményt adóztatni vagy a vetőmagot, gépeket dézsmálni?

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