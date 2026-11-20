Horváth Lóránt, az érintett ukrán Oscsadbank és a lefoglalt pénzszállítók személyzetének ügyvédje pénteken jelentette be a nyomozás kettébontását. A KNYF azzal indokolta a döntést, hogy

a különböző bűncselekmények együttes vizsgálata jelentősen megnehezítené az eljárást és az ügy elbírálását.

A sértettek képviselője idén tavasz óta folyamatosan tett feljelentéseket a hatóságoknál, eleinte hivatali visszaélés, kényszervallatás és bántalmazás, majd ősszel már a hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás miatt is.

Az aranykonvojügyben az ügyészség jelenleg öt embert gyanúsít, köztük három rendőrjárőrt és a Terrorelhárítási Központ egykori vezetőjét. Hajdu Jánost még idén júniusban gyanúsították meg hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással, ám ő tagadta a bűncselekmény elkövetését.

A botrány 2026. március 5-én robbant ki, amikor a TEK kommandósai rajtaütöttek hét ukrán pénzszállítón, és több mint 27 milliárd forint értékű aranyat, valamint valutát foglaltak le a furgonjaikból. A hivatalos verzió szerint az akciót a titkosszolgálatok, vagyis az Információs Hivatal és az Alkotmányvédelmi Hivatal adatszolgáltatása alapozta meg. A szállítmányt indító osztrák Raiffeisen és a fogadó ukrán bank jogászai azonban kezdettől fogva azt állítják, hogy a konvoj teljesen legálisan, a szükséges engedélyek birtokában tartott Ausztriából Ukrajnába. A védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyszínen kizárólag a TEK volt jelen, a NAV pénzmosás gyanújára épülő eljárása pedig csak utólag indult meg.

A történteket az akkori kormányzat gyorsan politikai síkra terelte. Bár bizonyítékot azóta sem mutattak be, a kormányzati kommunikációban azt sugallták, hogy pénzmosás történhetett, sőt a lefoglalt vagyont a Tisza Párt finanszírozásával is megpróbálták összefüggésbe hozni. A nyár folyamán azonban sajtóértesülésekből kiderült, hogy a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta, az akcióról személyesen Orbán Viktor akkori miniszterelnök döntött, és még annak pontos időpontját is a kormányzat határozta meg.

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