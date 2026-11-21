Mato Franković, Dubrovnik polgármestere azzal indokolta a javaslatot, hogy az óceánjárókon érkező egynapos kirándulók úgy veszik igénybe a helyi közszolgáltatásokat, hogy közben egyetlen vendégéjszakát sem töltenek el a térségben. A tervek szerint az április és november között esedékes hozzájárulást

minden utastól beszednék, kivéve azokat, akik helyben szállnak meg, vagy törvényi mentességet élveznek.

A befolyt összeget célzottan hulladékgazdálkodásra, a közterületek fenntartására és partvédelemre fordítanák.

A város évek óta küzd a túlturizmus ellen, ezért a történelmi városmag zsúfoltságának enyhítése érdekében korábban már korlátozták a befutó hajók számát. Bár jelenleg is létezik egy idegenforgalmi díj, amelyet a hajók befogadóképessége alapján fizetnek a hajótársaságok, az új modell egy ettől független, utasonként fizetendő illeték lenne. Mivel az előrejelzések szerint 2026-ban mintegy 661 ezer tengerjárós turistát várnak a városba, az új sarc jelentős többletbevételt generálhat. Egy 3000 utast szállító üdülőhajó esetében például

egyetlen nap alatt 45 ezer euró folyhatna be a helyi önkormányzat kasszájába.

A hatalmas üdülőhajók a kikötőben vesztegelve is rengeteg energiát fogyasztanak, ami óriási károsanyag-kibocsátással jár. Európai környezetvédelmi tanulmányok szerint a kontinens vizein közlekedő hajók bizonyos szennyező anyagokból a többszörösét bocsátják ki annak, mint az összes európai személygépkocsi együttvéve. Emellett az elmúlt évtizedben mintegy 40 százalékkal nőtt a hajókról származó szennyvízkibocsátás is. Ez a levegő- és vízszennyezés, kiegészülve a víz alatti zajterheléssel, komoly közegészségügyi és városüzemeltetési kihívást jelent a sűrűn lakott part menti területeken.

Bár a hajós turizmus jelentős bevételt és munkahelyeket teremt a helyi vállalkozásoknak, a közterületek fenntartásának és a forgalomszervezésnek a költségei jórészt az önkormányzatokra hárulnak. Ez az aránytalanság egyre égetőbb probléma Split számára is, ahol 2025-ben közel félmillió hajós utast regisztráltak. A statisztikák ráadásul azt mutatják, hogy miközben a kikötések száma nem feltétlenül ugrik meg, az egy hajóra jutó utasok száma drasztikusan emelkedett az elmúlt években, ami sokkal intenzívebb terhelést ró a városi infrastruktúrára.

Ez a törekvés összhangban van a szigorodó európai trendekkel

Görögországban már 20 eurós díjat szednek a legforgalmasabb szigeteken partra szálló utasoktól, az uniós szabályozások pedig 2030-tól kötelezővé teszik a nagy hajók számára a kikötői parti áramellátás használatát a légszennyezés visszaszorítása érdekében.

Egy új adónem bevezetése önmagában természetesen nem garantálja a tisztább levegőt vagy a tengerek védelmét, a lépés sikere a bevételek átlátható és célzott felhasználásán múlik. A dubrovniki javaslat mindenesetre fontos vitát indított el a régióban, rávilágítva arra, hogy az idegenforgalom sikerét a jövőben már nemcsak a látogatószámban és a bevételekben kell mérni, hanem a természeti erőforrások megóvásában és a helyi lakosok életminőségének fenntartásában is.

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