Az OIV az idei évjáratra vonatkozó első előrejelzésében nagyjából 225 millió hektoliterre – azaz körülbelül 30 milliárd normál palackra – teszi a világ bortermelését. Ez a mennyiség némileg elmarad a tavalyitól, és gyakorlatilag megegyezik a 2024-es adattal, amikor 1961 óta a legalacsonyabb szintet regisztrálták. John Barker, a szervezet főigazgatója szerint a visszaesés fő oka továbbra is a klímaváltozás, amely miatt egyre kiszámíthatatlanabbá válik a szüret az egyes országokban.
Az időjárási szélsőségek mellett a csökkenő kereslet is visszafogja a termelést. A túlkínálat mérséklése érdekében több meghatározó régióban – például Franciaországban, Spanyolországban és Dél-Amerikában – szőlőültetvényeket számoltak fel a borászok, mivel különösen a vörösborok iránt esett vissza az érdeklődés.
A globális borfogyasztás tavaly 2,7 százalékkal, 208 millió hektoliterre zsugorodott,
a nemzetközi kereskedelmet pedig az amerikai vámpolitika körüli bizonytalanságok és a főbb felvevőpiacok gyengélkedése is fékezte.
A fogyasztás visszaesése mögött részben gazdasági okok, részben pedig életmódbeli változások állnak. Mivel a bor nem alapvető élelmiszer, a szűkülő családi költségvetések idején az emberek könnyebben lemondanak róla, de a társasági szokások átalakulása is érezteti a hatását. Bár a borászok költségei jelentősen emelkedtek, a jelenlegi piaci környezetben alig van mozgásterük az árak csökkentésére.
A világ bortermelésének nagyjából háromötödét adó Európai Unióban vegyes a kép. A kibocsátás ugyan 1 százalékkal, 137 millió hektoliterre nőtt tavalyhoz képest, de a nyugati tagállamokat sújtó rekordszintű nyári forróság miatt ez még mindig jóval elmarad a megszokottól. A világ legnagyobb termelőjének számító Olaszországban a perzselő nyár miatt kisebb mennyiségre számítanak, és Franciaországban is a valaha volt egyik leggyengébb szüret ígérkezik, míg Spanyolország és Románia termelése magára talált.
Európán kívül sem kedvezett az időjárás az ágazatnak. Az Egyesült Államok sorozatban a harmadik gyenge évét zárja, miután a termelés 5 százalékkal csökkent 2025-höz képest, mivel a tavaszi időjárás megzavarta a szőlő fejlődését a legfőbb bortermelő államban, Kaliforniában. A déli féltekén Dél-Afrika jó teljesítménye sem tudta ellensúlyozni az ausztráliai visszaesést, ahol az aszály, a fagy, a hőhullámok és az áradások egyaránt pusztították az ültetvényeket.
A kedvezőtlen mennyiségi adatok mellett ugyanakkor pozitívum, hogy több aszály sújtotta országban, így Franciaországban is, az alacsony hozamok ellenére kiváló minőségű idei borokról számoltak be. John Barker szerint a klímaváltozás globálisan ugyan komoly probléma, a borászatban mégis lendületet ad az innovációnak és a termelési módszerek megújításának.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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