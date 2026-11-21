Andrej Plenković miniszterelnök a poreči Turisztikai Fejlesztési Tanács ülését követően elmondta, hogy az előrejelzések alapján idén mintegy 110 millió vendégéjszakát regisztrálnak. A legfőbb küldőpiacok listáját továbbra is Németország vezeti, amelyet a belföldi utazók után Szlovénia, Ausztria, Lengyelország és Csehország követ.

A kormányfő rámutatott, hogy a súlyos globális válságok ellenére a horvát turizmus jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. 2016-hoz képest a turisták száma 34, a vendégéjszakáké pedig 21 százalékkal nőtt.

Különösen biztató a szezonalitás enyhülése, hiszen az előszezon forgalma 60, az utószezoné pedig 29 százalékkal emelkedett.

Plenković kiemelte, hogy az úti cél kiválasztásánál az ár-érték arány a legfontosabb tényező, amelynek hűen kell tükröznie a nyújtott szolgáltatások színvonalát. Stratégiai fontosságúnak nevezte, hogy Horvátország turisztikai szempontból a saját állampolgárai számára is elérhető maradjon, miközben meg kell állnia a helyét az olyan erős, a vonzerejük növelésén folyamatosan dolgozó versenytársakkal szemben, mint Olaszország, Franciaország, Görögország vagy Spanyolország.

Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter megerősítette, hogy az ágazat jövője határozott irányváltást követel, így az érkezések és a vendégéjszakák számának puszta hajszolása helyett a magasabb hozzáadott értékre és a helyi közösségek számára nyújtott valós gazdasági előnyökre kell fókuszálni.

A tárcavezető a most záruló évet a horvát turizmus történetének legnagyobb beruházási ciklusaként értékelte. Országszerte 60 jelentős projekt valósult meg, köztük számos egészség- és gyógyturisztikai fejlesztés, amelyek elengedhetetlenek a négyévszakos, egész évben működőképes modell megteremtéséhez. Glavina jelezte, hogy 2027-ben a versenyképesség, a minőségi kínálat és az európai szinten is vonzó ár-érték arány fenntartása lesz az idegenforgalom legfőbb feladata.

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