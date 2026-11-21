Egy brit kiberbiztonsági akció során sikerült befoltozni azt a súlyos biztonsági rést, amely a szupermarketekben, raktárakban és éttermekben használt ipari hűtőberendezéseket fenyegette. A hibát az Omega Systems etikus hackerei fedezték fel, a javítás elkészültéig pedig az üzletek leválasztották a hűtőket a nyílt internetről. A beavatkozással megelőzték, hogy az Egyesült Királyságot is elérje az a támadáshullám, amely ősszel Svédországtól Belgiumig számos európai országban okozott károkat. Franciaországban mintegy 700 üzlet hűtőrendszerét törték fel, ezért több millió euró értékű élelmiszert kellett kidobni, és legalább 15 helyen tűz is keletkezett. A francia hatóságok az iráni Forradalmi Gárdához köthető kiberegységet gyanúsítják, a hackerek pedig később a Francia Vérellátó Szolgálat hűtőit is megtámadták.

Egy brit kiberbiztonsági művelet során sikerült kijavítani egy súlyos biztonsági rést azoknak az ipari hűtő- és fagyasztóberendezéseknek az operációs rendszerében, amelyeket szupermarketek, raktárak és éttermek használnak. A beavatkozással megelőzték, hogy az Egyesült Királyságra is átterjedjen az a kibertámadás-hullám, amely korábban több európai országban is súlyos károkat okozott - írta az ESM Magazin.

Kontinensszerte, Svédországtól Belgiumig számos kereskedelmi hűtőrendszert bénítottak meg a támadások. Egy hasonló akció következtében Franciaországban az üzletek több millió euró értékű élelmiszert voltak kénytelenek kidobni. A francia hírszerzési és kiberbiztonsági szervek az iráni Forradalmi Gárdát vádolták meg az ottani támadással, amely hétszáz kereskedelmi létesítményt érintett, és tizenöt tűzesetet is okozott, miután a hackerek megemelték a hűtőrendszerek hőmérsékletét.

Az európai incidensek után a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal is figyelmeztetést adott ki, mivel a dán Danfoss vállalat egyes ipari hűtőberendezéseiben továbbra is fennálló sebezhetőségeket találtak.

Sokáig úgy tűnt, hogy Nagy-Britannia nagyrészt elkerülte a támadássorozatot, mivel a helyi hűtőipar eltérő eszközöket használ. A BBC értesülései szerint azonban az Omega Systems etikus hackerei a brit rendszerekben is azonosítottak egy hibát, amely támadási felületet biztosíthatott volna a kiberbűnözőknek.

A hatóságok és az iparági szereplők időközben kifejlesztették és telepítették a szükséges biztonsági javítást. A frissítés elkészültéig a szupermarketek biztonsági okokból lecsatlakoztatták a hűtőket a nyílt internetről, és kiemelt figyelmet fordítottak az eszközök védelmére. A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ – amely rendszeresen küld korai figyelmeztetéseket az érintett szervezeteknek a lehetséges sebezhetőségekről – nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

Mi történt?

Októberben és novemberben több európai országban is kibertámadások érték az üzletek és ipari létesítmények hűtőrendszereit, amelyek egyes esetekben jelentős anyagi károkat okoztak. Franciaországban október 11–12-én mintegy 700 kereskedelmi telephely hűtésvezérlő rendszerét törték fel, köztük olyan nagy áruházláncok üzleteiben, mint a Carrefour, a Leclerc vagy az Intermarché.

A támadók a távolról elérhető vezérlők beállításait manipulálták, szélsőségesen magasra állítva a hőmérsékleti és leolvasztási paramétereket.

Ennek következtében jelentős mennyiségű élelmiszer ment tönkre, és legalább 15 helyszínen tűz is keletkezett. November elején Belgiumban és Svédországban is hasonló incidensekről érkeztek hírek, az Európai Bizottság pedig uniós szintű összehangolt fellépést sürgetett.

A támadások különösen aggasztó fordulatot vettek november 2-án, amikor a Francia Vérellátó Szolgálat három telephelyének hűtőberendezései is érintetté váltak. A hackerek nem közvetlenül az egészségügyi intézmény informatikai rendszerébe jutottak be, hanem az egyik hűtéstechnikai beszállítón keresztül fértek hozzá a berendezések vezérléséhez. A támadók itt is rendkívül magasra állították a hőmérsékleti és leolvasztási küszöbértékeket, veszélyeztetve a transzfúziós és gyógyszergyártási célra tárolt plazmakészleteket. A riasztórendszerek azonban időben jelezték a rendellenességeket, így a személyzet biztonságba helyezhette a készleteket. Vérkészítmény nem semmisült meg, és a betegellátás sem került veszélybe.

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