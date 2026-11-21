Felkészült a kormány a téli krízisellátásra, jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Országszerte melegedők, krízisszállások, hét regionális diszpécserszolgálat és krízisautók segítik a bajba jutott embereket. Az országban 125 nappali melegedő működik, közülük 85 meghosszabbított nyitvatartással, szükség esetén pedig további 1500 krízisférőhelyet tudnak bevonni a rendszerbe. A miniszter arra kérte az embereket, hogy ne menjenek el szó nélkül a rászorulók mellett, és figyeljenek az egyedül élő idősekre is, mert egy telefon vagy egy látogatás életet menthet.

Felkészült a kormány a téli krízisellátásra - erről a szociális és családügyi miniszter számolt be a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban. Kátai-Németh Vilmos elmondta: országszerte melegedők, krízisszállások, diszpécserszolgálat és krízisautó várja és segíti a bajba jutott embereket.

Ha szükséges, további 1500 krízisférőhelyet tudnak bevonni a rendszerbe

- tette hozzá.

Fontosnak nevezte azt is, hogy ne menjünk el a bajba jutott emberek mellett az utcán. Kopogjunk be továbbá azokhoz az idős emberekhez, akik egyedül élnek, "hiszen most egy telefon, egy látogatás életet menthet" - kérte.

Országszerte hét regionális diszpécserszolgálat és krízisautók segítik a veszélyben lévő hajléktalan embereket, de gondolni kell az egyedül élő idősekre is. Közlése szerint 125 nappali melegedő működik Magyarországon, ezek közül 85 meghosszabbított nyitvatartással, a nappali és éjszakai ellátások összehangolásával.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio