Felkészült a kormány a téli krízisellátásra - erről a szociális és családügyi miniszter számolt be a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban. Kátai-Németh Vilmos elmondta: országszerte melegedők, krízisszállások, diszpécserszolgálat és krízisautó várja és segíti a bajba jutott embereket.
Ha szükséges, további 1500 krízisférőhelyet tudnak bevonni a rendszerbe
- tette hozzá.
Fontosnak nevezte azt is, hogy ne menjünk el a bajba jutott emberek mellett az utcán. Kopogjunk be továbbá azokhoz az idős emberekhez, akik egyedül élnek, "hiszen most egy telefon, egy látogatás életet menthet" - kérte.
Országszerte hét regionális diszpécserszolgálat és krízisautók segítik a veszélyben lévő hajléktalan embereket, de gondolni kell az egyedül élő idősekre is. Közlése szerint 125 nappali melegedő működik Magyarországon, ezek közül 85 meghosszabbított nyitvatartással, a nappali és éjszakai ellátások összehangolásával.
További információk itt találhatók.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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