Egy nappal rövidebb lesz a 2026/2027-es tanév, miután az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét. A változás következtében december 12-e, szombat sem lesz áthelyezett munkanap, így ezen a napon tanítás sem lesz – jelentette be Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

A parlament 193 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló javaslatot. A korábbi munkarend szerint december 24-e már eleve pihenőnap lett volna az általános munkarendben dolgozók számára, ezt azonban december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozniuk. Az új szabályozás értelmében erre már nem lesz szükség.

Az oktatási miniszter bejelentése szerint a döntéshez igazítják a tanév rendjét, így a tanítási napok száma eggyel csökken. A változás ugyanakkor nem érinti az elsajátítandó tananyagot.

A tananyag elsajátítását ez nem veszélyezteti

– hangsúlyozta Lannert Judit.

A pedagógusok szükség esetén módosíthatják a tanmenetek ütemezését, és a diákok előrehaladásához igazodva szervezhetik meg a hátralévő tanítási napokat.

A munkaszüneti nap bevezetése a munkavállalók számára is változást jelent. Mivel december 12-én már nem kell ledolgozni a szentestét, az általános munkarendben dolgozók számára felszabadul a korábban munkanapnak kijelölt szombat. Akik erre a napra már szabadságot vettek ki, azoknak erre a továbbiakban nem lesz szükségük, így az érintett szabadságnapot máskor használhatják fel. Ugyanez vonatkozik azokra is, akiknek a munkáltatójuk korábban kötelező szabadságkivételt írt elő erre a napra.

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