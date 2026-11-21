A lépés annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy a turisztikai szektorban érdekelt Hunguest Zrt. korábban Pannon Hospitality Kft. néven új, kizárólagos tulajdonú leányvállalatot alapított, kifejezetten a Hotel Pancho és további leendő szállodák üzemeltetésére.

Az anyavállalat, az Opus Global akkori tájékoztatása szerint a cég céljai között szerepelt a portfólió nemzetközi szintű bővítése is, amelynek érdekében külföldi projektekről kezdtek tárgyalásokat.

A szállodaláncot birtokló Opus Global Nyrt. tulajdonosi szerkezetében eközben változás történt, miután Mészáros Lőrinc 7,4 millió törzsrészvény megszerzésével 24,65-ről 25,71 százalékra növelte a szavazati jogát. Bár az Opus-csoport 2026 első félévében jelentős, 212 milliárd forintos árbevételt könyvelhetett el, a társaság részvényeinek árfolyama az idei év eleje óta 53 százalékot zuhant.