Végleg le kell számolni azzal az illúzióval, hogy a magyar mezőgazdaság tömegtermékekkel versenyképes maradhat a világpiacon
- mondta Bóna Szabolcs a Facebookra feltöltött videóban.
A tárcavezető szerint a globális léptékek mára teljesen megváltoztak, így a jelenlegi hazai birtokméretekkel európai szinten is esélytelen felvenni a versenyt.
Jól szemlélteti a helyzetet, hogy a legnagyobb magyarországi agrárcégek mérete Dél-Amerikában csupán egy közepes családi gazdaságénak felel meg.
Ebből a versenyhátrányból kizárólag a termelők szoros összefogásával lehet kitörni
- véli a miniszter. A nemzetközi piacon ezer vagy akár tízezer hektár is elhanyagolható méretnek számít. Ahhoz, hogy a hazai agrárium látható és komolyan vehető szereplőként lépjen fel, a gazdáknak egyesíteniük kell az erőiket, mert csak közösen képesek számottevő árualapot felmutatni.
Az agrárium helyzetét és 2027-es kilátásait december 12-én a Portfolio Agrárszektor konferenciáján vitatják meg a szakma befolyásos képviselői. Jegyek és jelentkezés itt.
A jelenlegi széttagoltság és a hazai feldolgozókapacitás hiánya súlyos gazdasági veszteségeket okoz. Szemléletes példa erre a tejágazat helyzete, ahol a megtermelt nyers tej több mint ötöde feldolgozatlanul hagyja el az országot, majd a készterméket importálva vásároljuk vissza a boltok polcairól. Emiatt a folyamat legértékesebb része, a hozzáadott érték és a tényleges profit nem Magyarországon csapódik le.
Ennek megfékezésére a legfőbb stratégiai cél az élelmiszer-önrendelkezés elérése, ami gazdasági és nemzetbiztonsági szempontból egyaránt kulcsfontosságú
- hangsúlyozta a tárcavezető.
A kitörési pontot a Közös Agrárpolitika (KAP) küszöbön álló, következő ciklusa kínálhatja.
A magyar mezőgazdaság jövője azon múlik, hogy az ágazat képes-e szemléletet váltani a források felhasználásában. Ha a puszta területalapú alaptámogatások helyett az innovatív projekteket, a termelői integrációkat és az infrastrukturális beruházásokat helyezik előtérbe, a hazai agrárium sikeresen alkalmazkodhat a megváltozott világpiaci feltételekhez.
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