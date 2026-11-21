A finn parti őrséget helyi idő szerint szombat reggel 8 óra 50 perc körül riasztották az incidenshez, a teherhajót pedig Suursaari szigetétől mintegy 50 kilométerre nyugatra azonosították. A hatóságok ideiglenes légi és tengeri korlátozásokat vezettek be a térségben. Nem sokkal a történtek után a finn védelmi minisztérium arról számolt be, hogy egy orosz helikopter vélhetően megsértette az ország légterét, ami összefüggésben állhatott a mentési vagy megfigyelési műveletekkel.

Alekszandr Beszprozvannih kalinyingrádi kormányzó az előzetes információkra hivatkozva elmondta, hogy a támadáshoz két drónt használtak, ám a balti-tengeri orosz exklávé ellátása nincs veszélyben. Bár a kormányzó a Telegramon először azt írta, hogy a legénység nem kérte a kimentését, és a helyreállítási munkák után folytatni kívánják az útjukat, a finn határőrség később közölte, hogy a tengerészeket végül átvették egy másik, már Oroszország felé tartó hajóra.

A helyszínen egy orosz mentőhajó maradt, környezeti kárt nem észleltek, és a tengeri forgalom sincs veszélyben.

Petteri Orpo finn miniszterelnök az esetre reagálva kijelentette, hogy a háború átterjedt az ország közvetlen környezetére, egyúttal hangsúlyozta, hogy Ukrajnának joga van védekezni az agresszorral szemben. Antti Häkkänen védelmi miniszter tájékoztatása szerint a támadás kivizsgálását a finn határőrség vezeti az illetékes hatóságokkal együttműködve, és a történtekről a NATO-t is értesítették.

A Sparta II-t az Egyesült Államok 2022-ben, Ukrajna pedig idén helyezte szankciós listára. Az amerikai és ukrán kormányzati adatok szerint a hajót egy olyan orosz vállalat üzemelteti, amelyet saját honlapja alapján 2011-ben az orosz védelmi minisztérium kötelékében alapítottak, 2015 óta pedig a katonai építőipari komplexum részeként működik.

A Balti-tenger az utóbbi időszakban az orosz–ukrán háború egyik újabb gócpontjává vált, miután Ukrajna fokozta a frontvonalakon túli, nagy hatótávolságú csapásait. A mostani incidens nem példa nélküli a térségben, hiszen a hónap elején egy ukrán drón egy orosz hadihajót talált el a Finn-öbölben.

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