Életének 89. évében elhunyt Paolo Bulgari, a Bulgari luxusékszermárka alapítójának unokája, aki 1984 óta a Bulgari-csoport elnöke volt. A világ egyik vezető drágakőszakértője szombaton, családja körében hunyt el, temetését hétfőn tartják. Bulgari 1960-ban kezdett dolgozni apja mellett, később pedig döntő szerepet játszott a márka stílusának kialakításában. A céget 2011-ben testvérével, Nicolával együtt adta el az LVMH-nak, amelynek vezérigazgatója, Bernard Arnault a márka sikerének meghatározó alakjaként méltatta őt.

Elhunyt Paolo Bulgari, a Bulgari luxusékszermárka alapítójának unokája, aki 1984 óta a Bulgari-csoport elnöke volt - közölte az LVMH csoport tulajdonában lévő vállalat.

Hozzátartozóinak közlése szerint a 89 éves Paolo Bulgari családja körében hunyt el szombaton, temetését hétfőn tartják - számolt be róla az ANSA hírügynökség.

A világ vezető drágakőszakértői közé tartozó Bulgari 1960-ban kezdett el apja mellett dolgozni. Később döntő szerepet játszott a márka stílusának kialakításában.

Vállalata a közleményben olyan "valódi alkotó szellemként" méltatta, aki maradandó nyomot hagyott az ékszerek világában. A cég a fiatal ékszertervezők támogatása iránti elkötelezettségét is hangsúlyozta.

Paolo Bulgari nagyapja, Sotirio Bulgari 1884-ben nyitotta meg első ékszerüzletét Róma történelmi központjában. A Bulgari márkát 2011-ben vásárolta meg az LVMH luxusóriás Paolo Bulgaritól és testvérétől, Nicolától.

Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója őszinte részvétét fejezte ki a Bulgari családnak, valamint a márka összes munkatársának. "Egész életében a márka sikerének meghatározó alakja volt, miközben megőrizte és megtestesítette az olasz szellemiséget és a mélyen gyökerező örökséget" - fogalmazott Arnault közleményében.

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