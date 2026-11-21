Papp Gábor, a gyanúsított ügyvédje megerősítette, hogy az ügyészség a védői indítványnak helyt adva már csütörtökön benyújtotta a letartóztatás megszüntetésére vonatkozó kérelmet.

Mivel a bíróságnak ilyen esetben nincs mérlegelési jogköre, el kell rendelnie a kényszerintézkedés enyhítését.

A védő megjegyezte, hogy a bíróságnak soron kívül kellett volna határoznia, ám ez péntekig még nem történt meg.

Bús Balázst idén június végén helyezték letartóztatásba.

A kényszerintézkedést a bíróság legutóbb októberben karácsonyig hosszabbította meg a szökés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva. A volt alelnök egy októberi nyílt levélben jogtalannak és politikai koncepciós eljárásnak nevezte a fogva tartását. Úgy fogalmazott, hogy a hitével és az igazsággal ellentétes vallomást várnak el tőle, egyúttal Magyar Pétert vádolta meg a hatóságok befolyásolásával.

A büntetőeljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozása alapján indult, miután kiderült, hogy az NKA döntéshozói a szabályokat durván megszegve ítéltek oda több mint 17 milliárd forintnyi támogatást. A botrány kirobbanásakor lemondott Bús Balázs mellett nyáron őrizetbe vették a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját, kabinetvezetőjét és a pénzek kiosztásáról döntő kiemelt bizottság három tagját is. Az NKA-ügyhöz köthető, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés mellett a politikusnak egy másik ügyben is felelnie kell, mivel a gyanú szerint Óbuda volt polgármestereként 150 millió forint kenőpénzt fogadott el.

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