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Az uniós napelem-telepítések várakozások feletti alakulását részben a közel-keleti konfliktus által kiváltott fosszilis energiapiaci árkrízis hajtotta, amely a gazdasági és energiabiztonsági megfontolások mentén számos tagállamban élénkítette a keresletet. Az egyes tagállamok és szegmensek piaci teljesítménye között ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak.

Miközben a telepítések volumene számos országban bővült éves összevetésben, több tagállamban - köztük Hollandiában, Csehországban, Belgiumban és Magyarországon – az eredmények elmaradtak a 2025-ös szintektől, mutat rá a jelentés.

A magyar átviteli rendszerirányító Mavir kimutatása szerint 2026 első három negyedévében (október 1-jéig) összességében 538,9 megawattnyi (MW) új napelemes kapacitást telepítettek Magyarországon, vagyis az időarányos eredmény alapján idén négy év után először 1000 MW alatt maradhat az éves bővülés mértéke.

A közel-keleti konfliktus kirobbanását követően a napenergia a stratégiai értékét is demonstrálta Európa energiabiztonsága szempontjából:

A március-augusztusi időszakban az uniós naperőművek áramtermelése becslések szerint mintegy 30 milliárd euróval csökkentette a villamosenergia-előállításhoz szükséges gázimport költségeit

Májusban, júniusban és júliusban a napenergia az EU villamosenergia-ellátásának több mint 20%-át fedezte; júniusban rekordot jelentő 25%-ot ért el, amivel az EU legnagyobb villamosenergia-forrásává vált. A napenergia a nyári hőhullámok idején is segített kielégíteni az erősödő hűtési igényeket, miközben a folyók magas hőmérséklete és alacsony vízállása korlátozta az atom- és vízenergia-termelést.

A SolarPower Europe jelentése külön nem említi, de augusztusban - nagyrészt a paksi energiakrízis hatására -

a naperőművek magyarországi áramtermelésen belüli részaránya világrekordnak számító új csúcsra, 52,3%-ra emelkedett.

A napenergia már nem csupán a dekarbonizáció, hanem az energiabiztonság szempontjából is kulcsfontosságú technológia - hangsúlyozza a jelentés, amely ugyanakkor azt sem hallgatja el, hogy a napelemek egyre nagyobb mennyiségben történő rendszerbe integrálása egyre kritikusabb kihívássá válik.

A termeléskorlátozások gyakoribbá válása, a napenergia piaci értékének csökkenése, a negatív áras időszakok, valamint az esti órákban jelentkező egyre magasabb árcsúcsok azt jelzik, hogy az elektromos hálózatok, a tárolókapacitások és egyéb rugalmassági megoldások fejlesztése nem tart lépést a napenergia-kapacitások kiépítésével.

Amennyiben a rugalmassági megoldások telepítése nem gyorsul fel, Európa azt kockáztatja, hogy a megtermelhető olcsó, tiszta, hazai napenergia jelentős részét kiaknázatlanul hagyja, miközben továbbra is kénytelen lesz jelentős mértékben a drága, fosszilis alapú energiára támaszkodni - figyelmeztetnek.

Noha a strukturális kockázatok továbbra is fennállnak, az EU napelemes piacának 2026-os kilátásai jelentősen javultak, nagyrészt a fenti drivereknek köszönhetően.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az európai iparági szervezet legújabb prognózisának médium forgatókönyve szerint

az uniós naperőművek beépített teljesítőképessége 68,1 GW-tal nőhet 2026-ban,

ami 6,6 GW-tal magasabb a SolarPower Europe tavaly decemberi előrejelzésében szereplő értéknél és 3,7 GW-tal a júniusi becslésnél, miközben 2,1%-kal marad el a 2025-ös rekordév 69,6 GW-os adatától.

(A tavalyi év más szempontból is csúcsot jelent: az EU-ban működő naperőművek 369 terawattórás rekord éves termelése 20%-os növekedést jelöl 2024-hez képest; ugyanakkor a nap- és szélerőművek együtt már az uniós áramtermelés 30%-át adták, a történelemben először megelőzve a fosszilis energiahordozókat (29%).

A kapacitásbővülés annak ellenére lehet magasabb a korábban vártnál, hogy számos tagállamban tovább gyengül a szakpolitikai támogatás, fokozódik a szabályozási bizonytalanság, és egyre hangsúlyosabbá válnak a hálózati korlátok.

Ami az egyes szegmenseket illeti, a megoszlás várhatóan 2026-ban sem változik majd jelentősen: továbbra is a közüzemi (ipari méretű) naperőművek részaránya lehet a legnagyobb, az új kapacitások 56%-át adva, míg a tetőre telepítendő rendszerek a piac 44%-át tehetik ki. Általános uniós trend, hogy a lakossági kereslet több piacon is gyengült, míg az ipari és kereskedelmi szegmens ellenállóbbnak bizonyult.

A 2026-os európai uniós naperőmű piac várható teljesítményét ugyanakkor jelentős bizonytalanság övezi: a szervezet idei kapacitásbővülésre vonatkozó előrejelzési forgatókönyvei a 62 és 74,1 GW között szóródnak,

vagyis az újabb rekorddöntés sem elképzelhetetlen.

Miközben azonban 2026 első felében ismét bebizonyosodott, hogy a fosszilis tüzelőanyagok drágulása javítja a napenergia-beruházások gazdasági megalapozottságát

az ágazat hosszú távú növekedési kilátásai szempontjából intő jel, hogy a piaci ellenállóképességet a szilárdabb szakpolitikai és szabályozási keretek helyett egy újabb külső energiaár-sokk támasztotta alá

- hangsúlyozza jelentésében a SolarPower Europe, az európai napenergia- és energiatárolási ágazat vezető szakmai szövetsége.

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