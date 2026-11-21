Öt-hét év is kellhet egy új típusú érettségi bevezetéséhez, az oktatás megújításától ezért nem lehet fél év alatt látványos eredményeket várni – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Holtzer Péter, a természettudományos oktatást segítő Szabó Szabolcs Alapítvány alapító elnöke. Szerinte a béremelések megállították a tanárok elvándorlását, de az iskola feladatait, a szülőkkel való együttműködést, sőt az épületek kialakítását is újra kell gondolni. Interjú.

Hosszú évek után újra van oktatási minisztérium Magyarországon. Hogyan értékeli az első félévet? Megérte ennyit várni a tárcára?

Rettenetesen örülök, hogy lett ilyen minisztérium, és annak is, ahogy nekiálltak a munkának.

Az oktatásügy egy rendkívül lassan forduló tankhajó – pont úgy, mint az egészségügy vagy sok minden más. Még ha el is jutunk oda közösen, hogy egy pár éven belül van valami sejtésünk arról, mit lenne jó átalakítani, az akkor is nagyon sokáig fog tartani. Vegyük csak az érettségit.

Az érettségihez már régóta ideje lenne hozzányúlni.

Ha ma elkezdenek dolgozni ezen, akkor 5-7 év, amíg egy valóban más típusú érettségi lesz belőle – mert nem szabad összecsapni. Éppen ezért teljesen rendben van, hogy nem úgy kezdődött a munka, hogy azonnal mindent felforgatnak, mert az irreális lenne. Azt is látom – és nem csak az oktatási minisztériumnál –, hogy igyekeznek az eddiginél komolyabban venni a társadalom bevonását, a felméréseket, az egyeztetéseket. Ennek nálunk boldogabb országokban nagyobb hagyománya van, az úgynevezett "public comment-nek", a vélemények bekérésének. De még ezeken a helyeken is nagyon nehéz pontosan feldolgozni ezeket. Meg kell tanulni, be kell járatni, és Magyarországon ennek eddig nem sok hagyománya volt.

Diákok a középszintû történelem írásbeli érettségi vizsgán a Tóth Árpád Gimnáziumban Debrecenben 2026. május 6-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Ez is idő, miközben már most hallani elégedetlenkedőket.

Igen, azt mondják, "eltelt fél év, és még nem történt semmi". Nagyon okosan kell egyensúlyozni: nem szabad rohanni, ugyanakkor azért haladni kell, történjenek dolgok.

Van egy rövidebb távú cél is: a jelenlegi, 2020-as Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban tudjuk, hogy vannak problémák.

Vannak benne olyan dolgok, amikről nem biztos, hogy a mai kormány vagy a pedagógustársadalom úgy gondolja, feltétlen benne kellene lenniük. Egyszerűen túl sok dolgot próbálunk megtanítani a gyerekeknek. Fontos, hogy amit lehet, azt egyszerűsítsünk. Szerintem ez fog megtörténni először, és közben el kell induljon egy sokkal alaposabb, stratégiai munka, aminek a kifutása egy új nemzeti alaptanterv lesz, hosszú évek alatt.

Minek kellene lennie ma az iskola céljának Magyarországon?

Azt gondolom, hogy sokkal komplexebbnek, mint ahogy ma a szülők, a társadalom gondolja. Most kicsit szándékosan sarkítok: ma sokan úgy élik meg, hogy az iskolának mindenekelőtt gyermekmegőrző funkciója van.

Amíg a szülők dolgoznak, addig a gyereknek lennie kell valahol. Ehhez társul egyfajta megrendelői viszony: a szülő elvárja az iskolától, oktassa a gyerekét, aki aztán úgy kerüljön ki onnan, hogy megállja a helyét az életben. Ez ennél sokkal bonyolultabb. El kellene tudnunk lépni abba az irányba, hogy az iskola és a szülő között jobb együttműködés legyen, ne ez a megrendelői viszony uralkodjon.

Itt jön egy komoly különbség az előző és a mostani kormány között: a mostani sokkal inkább hangsúlyozza a korszerű, XXI. századi készségeket, képességeket – hogy a gyerek tudjon csapatban dolgozni, képes legyen projekteken dolgozni, és az iskola készítse fel az életre, ne csak a munkahelyre.

Erre mondják azt sokan, hogy leginkább írni meg számolni kellene megtanulniuk a gyerekeknek.

Nagyon hamar úgy kellene felépíteni az egészet, hogy ne az legyen, amiben mi szocializálódtunk: ülünk a padban, a tanár magyaráz, mi kinézünk a fejünkből, egyéni megfelelés, egyéni dolgozatírás. Ez nem magyar probléma, ezen mindenhol nagyon sokan rágják magukat a világban. A napokban hallgattam erről egy érdekes előadást, amiben elhangzott, hogy ha korszerűbben szeretnénk csinálni, akkor azt is újra kell gondolni, hogyan néz ki fizikailag egy iskola. Ma az iskola arról szól, hogy tantermek vannak. Egy XXI. századi iskolában viszont a tantermek mondjuk a felét tegyék ki az épületnek, és legyen sokkal több közösségi tér, ahol a tanulók együtt projekteznek, beszélgetnek, jól érzik magukat, sportolnak. Nagyon sok dolgunk van ezzel kollektíve, és ezt nem egy ciklusban fogjuk megoldani. Releváns kérdés, hogy mit mer, mit tud, mit akar a kormányzat felvállalni ebben az első ciklusban. Ez az egészségügyre és sok minden másra is igaz.

Vannak dolgok, amiben gyorsabban, határozottabban kell előre menni – ilyen az euróbevezetés, amely nyilván nem ebben a ciklusban fog megtörténni, de hasítani kell előre. Ilyen a közlekedés, ahol látjuk, hogy egy csomó minden történik. Az oktatás és az egészségügy viszont olyan területek, ahol óriási feladatok vannak, és nagyon sok pénzt igényelnek.

Tudjuk azt is, hogy a politikai tőke erodálódni fog a cikluson belül – még ha ennek az első félév után egyelőre nincsenek is jelei. Nagyon racionálisan végig kell gondolni, mit tudsz, mit akarsz felvállalni, és mikor mit csinálsz. Jó lenne, ha az oktatás ciklusokon átívelően tudna működni, mert amiket most elkezdünk, azokat tovább kell vinni. Az, hogy négy év múlva megint fordítva üljünk fel a lóra, nem vezet sehová – hiszen itt korosztályokról beszélünk, akik átmennek ezen a rendszeren, és akik esélyeket veszíthetnek attól függően, hogyan kerülnek ki az iskolapadból.

Kinek rosszabb a mai iskolában: a tanárnak vagy a diáknak?

Ha mondjuk 3-4 éve kérdezte volna ezt meg, azt hiszem, azt mondtam volna, hogy a tanárnak. Mielőtt elindultak volna a béremelések, az volt a helyzet, hogy a tanár a nemzet hülyéje, semmi megbecsülés nincs, és ha bármit mer, akkor kirúgjuk az iskolából.

Persze meg kell rögtön jegyezni, hogy ha a tanárnak rossz, akkor a diáknak is rossz.

Erről a mélypontról azért némi ellépés történt. Sok tanárral, iskolaigazgatóval vagyunk kapcsolatban – nem csak dolgozunk velük, hanem beszélgetünk is. Azt érzékeljük, hogy még nagyon-nagyon sok feladat van, de a tanár-elvándorlás megállt, aminek a fő oka, hogy elindult egy bérrendezés. A diplomás átlagbér 80 százaléka még nem a luxus kategória, de annyit úgy tűnik, sikerült elérni, hogy most már nem lépnek ki a pályáról. Visszavándorlás viszont nem nagyon indult el, és még mindig nagyon kevés jelentkező van tanár szakra – most a természettudományról beszélek, de szerintem ez sok másra is igaz. Most van egy ilyen óvatos kivárás. Nyilván van elégedetlenség, volt ez a tankerületvezetős-ügy is, nem minden sikerült úgy, ahogy jó lett volna, de a tanárok és iskolaigazgatók már nem azt érzékelik, hogy továbbra is mindenki lenézi őket. Kicsit más körülöttük a kontextus.

A magyar közoktatás egyik legnagyobb problémája nemzetközi összehasonlításban az esélyegyenlőtlenség. Mit lehet ezzel kezdeni?

Nagyon meghatározza a pályádat, hogy hol kerülsz be a rendszerbe. Ezt mindig elmondják az oktatáshoz értő szakértők és oktatáskutatók, hogy a magyar oktatási rendszer szélsőségesen nagyítja fel az otthonról hozott különbségeket. Ha egy hátrányos régióban, hátrányos családból kerülsz be, szemben egy budapesti vagy nagyvárosi helyzettel, akkor mire végzel, a különbség még nagyobb lesz. Azok a rendszerek, országok, amelyek jobban szerepelnek a PISA-felméréseken és a különböző rangsorokban, jellemzően olyanok, ahol csökkenteni tudják ezt az esélyegyenlőtlenséget. Ezen nagyon sokat kell dolgoznunk. Van sok olyan diák, akinek nem jó, mert nemigen van esélye megkapni a maga településén azt a minőségi oktatást-nevelést, ami neki kéne – a felzárkóztatást vagy épp a tehetséggondozást. Persze vannak olyan szigetek, térségek, városok vagy iskolák, ahol megkapja a minőségi oktatást. Nekünk mint alapítványnak ez a fő missziónk. Olyan helyekre megyünk a kezdeményezéseinkkel, programjainkkal, és azt a réteget próbáljuk elérni, akinek a leginkább szüksége van ránk. A budapesti, nagyvárosi, menőbb iskolákban nem csinálunk semmit, mert nem nekik van ránk szükségük, hanem nagyon sok kisebb vidéki suliba visszük el például a laborprogramjainkat. A kémia tanármentor programunkban pedig sok olyan tanárt segítünk, aki ilyen iskolában egyedül van. Ezen keresztül tudunk segíteni azoknak a gyerekeknek is, hogy onnan is eljuthassanak mondjuk Budapestre az orvosi egyetemre. Gyakran használom ezt a példát:

ha megnézzük, hogy az orvosi egyetemre honnan jelentkeznek sokan, és hol képesek elvégezni az emelt kémia érettségit, ami gyakorlatilag felvételi követelmény, az talán 30-40-50 középiskola az országban.

A többi helyről egy gyereknek nagyon kevés az esélye, hogy eljusson egy jó orvosi egyetemre. Nekünk meg az a dolgunk, hogy ebben egy picit segítsünk.

Mi van azzal a pedagógussal, aki szakmailag nagyon jó, 30 éve a pályán van, de nemhogy a mesterséges intelligenciától, hanem még a „sima” digitális dolgoktól is idegenkedik?

Van természetesen olyan, aki nyugdíj előtt már azt mondja, hagyják őt békén. Ismerjük ezt a típust, velük nehéz. De nem ez a jellemző. Az átlagtanár is érzi – nem csak a fiatal, egyébként nem sok fiatal tanár van sajnos –, hogy itt van a technológia. Egyrészt a gyerekek használják a kütyüt, még ha az órára nem is engedik be a telefont. Itt van az AI, és mindenki használja. Valamennyire mindenképp követni kell, nyilván van, akinek nagyobb a fenntartása, van, akinek kisebb. De a Tansegéd például nem atomfizika. A kemia.tanseged.com oldalon lehet regisztrálni ingyenesen, ha egy kicsit foglalkoznak vele, hamar rá lehet érezni, miben tud könnyen segíteni: óravázlatot, feladatlapot is lehet vele összerakni. Ráadásul ugyanitt a kémia érettségi felkészítéshez is kapnak módszertani segítséget. Nyilván tudja használni a diák is, de az elsődleges célcsoportunk a tanár.

Ne az legyen a víziónk az iskoláról és a tanárokról, hogy ők teljesen XIX. századiak – szerencsére nem is erről van szó.

HOLTZER PÉTER



A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány alapítója és elnöke. A szervezet küldetése, hogy a mérhető problémákkal küzdő hazai természettudományos oktatás magas színvonalát visszaállítsák, és így hatással legyenek teljes társadalmunkra is, hiszen az nem működhet orvosok, mérnökök, tanárok, egyéb természettudományos szakemberek nélkül. Holtzer Péter pénzügyi, befektetési és nyugdíj témákkal az 1990-es évek óta foglalkozik. Emellett több nonprofit szervezet munkájában, vezetésében vesz részt az elmúlt húsz évben.

Címlapkép forrása: Matrai Dávid

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