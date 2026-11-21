A Fővárosi Közgyűlés illetékes bizottsága november 24-én tárgyalja azt a részletes BKK-tájékoztatót, amely a metróvonal északi irányú bővítésének jelenlegi állását és ütemtervét mutatja be.
A fejlesztés első fázisában a vonal az Újpest-központ és a Rákospalota–Újpest vasútállomás közötti szakasszal egészül ki.
Mivel a korábbi tervek a Káposztásmegyerig tartó teljes meghosszabbításra készültek, a meglévő dokumentációt most ehhez a rövidebb szakaszhoz kell igazítani. A főbb előkészítő iratok már rendelkezésre állnak, de a részletes kiviteli tervek még hiányoznak, és néhány meglévő engedélyt is módosítani kell - világított rá a prioritásokra Déri Tibor.
Újpest alpolgármestere azt is elmondta, hogy a beruházás az IKOP Plusz program keretében szerepel, amely egy 80 milliárd forintos indikatív támogatási keretet biztosít, ennek véglegesítése és a kötelezettségvállalási döntések azonban még hátravannak. Az ütemterv szerint idén december elejére elkészülhet a közbeszerzéshez szükséges műszaki tenderdokumentáció, és még ugyanebben a hónapban dönthet a Fővárosi Közgyűlés az eljárás megindításáról. Az uniós támogatási kérelmet 2027 első negyedévében nyújthatják be. Ha minden a tervek szerint halad,
2027 folyamán lezárulhat a közbeszerzés, megköthetik a kivitelezői szerződést, átadhatják a munkaterületet, és még a harmadik negyedévben megkezdődhetnek a közműkiváltási munkálatok.
A folyamat felgyorsítása érdekében a BKK úgynevezett tervezési és kivitelezési (Design & Build) konstrukcióban gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen közbeszerzési eljárás keretében választanák ki azt a vállalkozót, amelyik a végleges kiviteli tervekért és magáért az építkezésért is felel. Ehhez azonban még várják a kormányzati felmentést az állami építési beruházásokról szóló törvény bizonyos rendelkezései alól. A műszaki előkészítés során emellett felül kell vizsgálni a metró biztosítóberendezési és vonatbefolyásoló rendszerét, továbbá össze kell hangolni a fejlesztést a Rákospalota–Újpest vasútállomás, valamint a 71-es vasútvonal megújításával, ami folyamatos egyeztetést igényel a MÁV-val.
A projekt egyik legérzékenyebb és legnehezebben megoldható pontja az ingatlanszerzés. Az Árpád út és a Szilágyi utca térségében összesen 16 épület, bennük mintegy 77 lakással – köztük önkormányzati bérlakások – és 27 nem lakáscélú ingatlan érintett a kisajátításokban. Ezeket az ingatlanokat legkésőbb 2027 harmadik negyedévéig meg kell szerezni a kivitelezéshez. A problémát az jelenti, hogy az uniós szabályok szerint a teljes költségkeretnek legfeljebb a 2 százaléka, azaz mintegy 1,6 milliárd forint fordítható erre a célra, a BKK saját költségvetésében pedig nincs fedezet a kisajátításokra. A vállalat ezért a vonatkozó uniós elszámolási szabályok módosítását kéri.
A legnagyobb kockázatot a rendkívül szoros határidők jelentik, mivel az uniós projekt elszámolási időszaka 2030. december 31-én lezárul, az előkészítésre és a megvalósításra minimális tartalékidő maradt
- hívta fel a figyelmet Déri Tibor.
A közműkiváltások esetleges elhúzódása, az engedélyek módosítása, a finanszírozási háttér biztosítása és a lakók helyzetének rendezése mind olyan tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák, hogy az évtizedek óta várt metróhosszabbítás végre megvalósulhat-e a rendelkezésre álló időkereten belül.
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