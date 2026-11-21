A pénteki döntés értelmében az ország hosszú lejáratú, devizában és hazai fizetőeszközben fennálló kibocsátói besorolása, valamint a hazai fizetőeszközben denominált, elsőbbségi fedezetlen adósságának osztályzata az eddigi A3-ról A2-re javult. A besorolások kilátása továbbra is stabil, amit a vártnál gyorsabb államadósság-csökkentés és a dinamikusabb gazdasági teljesítmény alapoz meg.

A Moody's értékelése szerint a fenntartható gazdasági bővülést nagyban támogatta a portugál helyreállítási és ellenállóképességi terv, valamint a bevándorlási politika reformja.

A hitelminősítő előrejelzése alapján Portugália GDP-arányos államadóssága a 2025-ös 89 százalékról 2027 végére 84 százalékra, 2029-re pedig 80 százalék alá mérséklődik.

A főbb adósságmutatók mellett az intézet egyéb besorolásokat is javított. Ennek keretében a hazai fizetőeszközben kibocsátott, elsőbbségi fedezetlen középlejáratú kötvényprogram osztályzatát szintén A2-re, a devizában denominált kereskedelmi papírok, valamint az egyéb, hazai fizetőeszközben fennálló rövid lejáratú kötelezettségek minősítését pedig P-1-re emelte.

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