Az egyelőre "ReadyEU" munkanéven futó új jogkör lehetőséget adna arra, hogy az unió korlátozza a hozzáférést a 450 millió fogyasztót számláló egységes piachoz.
A szabályozást ismerő, névtelenséget kérő források szerint az Európai Bizottság három fő esetben alkalmazhatná az eszközt.
- Egyrészt akkor, ha egy harmadik ország beavatkozik az uniós kereskedelmi döntésekbe,
- másrészt ha megsérti a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályait vagy más egyezményeket, és elzárkózik a vitarendezéstől,
- harmadrészt pedig abban az esetben, ha az uniós gazdaságot közvetlen és súlyos veszély fenyegeti.
A tervek egy átfogó javaslatcsomag részét képezik, amelynek fő célja a Kínával szembeni, tavaly már 360 milliárd eurót (404 milliárd dollárt) elérő kereskedelmi deficit csökkentése.
A hivatalosan országsemlegesnek szánt intézkedéseket a tervek szerint december 9-én, még a december 17–18-i brüsszeli uniós csúcstalálkozó előtt mutatják be.
A csomag a meglévő piacvédelmi eszközök rugalmasabbá tétele mellett egy olyan mechanizmust is tartalmaz, amely a stratégiai fontosságú ágazatokban csökkentené az unió kockázatos függőségeit. Ez az ellátási láncok diverzifikálását célzó eszköz elemzéseket, lehetséges vámokat és kvótákat, valamint alternatív beszállítói útvonalakba történő befektetéseket foglal magában. A tervek szerint az új rendszer a meglévő szabadkereskedelmi megállapodásokkal párhuzamosan működik majd, nem szól bele a vállalati döntésekbe, és nem ró újabb adminisztratív terheket a cégekre.
A lépéssel az EU igyekszik alkalmazkodni a nemzetközi kereskedelem átalakulásához, ahol egyre több partnerország fordul a védővámok és a protekcionizmus felé. Brüsszelnek ugyanakkor óvatosan kell egyensúlyoznia, hogy a belső ipar támogatása közben ne robbantson ki kereskedelmi háborút. Peking ugyanis már jelezte, hogy ellenlépésekre szánja el magát, amennyiben az unió újabb korlátozásokat vagy a kínai vállalatokat hátrányosan megkülönböztető intézkedéseket vezet be.
Az Európai Bizottság már figyelmeztette a tagállamokat, hogy a következő tárgyalási fordulóban várhatóan nehezebb lesz engedményeket elérni, mint korábban, amikor Peking beleegyezett a hibrid járművek exportjának korlátozásába, valamint csökkentette az európai autóalkatrészekre, az olívaolajra és a jégkrémekre kivetett vámokat. Az EU ennek ellenére szeretné a hibrid autókra kötött megállapodás mintáját a vegyiparra és a gépgyártásra is kiterjeszteni, emellett a kozmetikumok, a gyógyszerek, a sertéshús, a brandy és a szellemi tulajdonjogok terén is a kereskedelmi akadályok lebontására törekszik a jövő év elején esedékes egyeztetéseken.
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A hozzáférés korlátozása és bizonyos termékek teljes kitiltása is szerepel a tervekben.
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